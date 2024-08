OTTAWA, ON, le 2 août 2024 /CNW/ - Pour nous attaquer à la crise du logement, nous devons changer la façon dont les logements sont construits dans les collectivités. En mettant davantage l'accent sur les habitations à forte densité, les logements pour étudiants, les logements à proximité des transports en commun et les logements abordables, nous contribuons à la construction d'un plus grand nombre de logements que les personnes au Canada peuvent se payer.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral et 30 collectivités au pays ont annoncé des ententes visant à accélérer la construction d'un total combiné de plus de 1 700 logements au cours des trois prochaines années. Ce travail aidera à stimuler la construction de plus de 14 700 logements pendant la prochaine décennie.

Les ententes annoncées fourniront plus de 68 millions de dollars pour éliminer les obstacles à la construction rapide des logements dont les collectivités concernées ont besoin.

Ces collectivités sont les suivantes :

Première Nation Aitchelitz (C.-B.)

Première Nation de Boston Bar (C.-B.)

(C.-B.) Ville de New Westminster (C.-B.)

(C.-B.) District de Saanich (C.-B.)

(C.-B.) Elizabeth Metis Settlement (Alb.)

Fort Simpson Métis Nation (T.N.-O)

Première Nation Jean Marie River (T.N.-O.)

Nation Kitasoo Xai'xais (C.-B.)

Première Nation Lheidli T'enneh (C.-B.)

Première Nation Millbrook (N.-É.)

Municipalité d'Emerson-Franklin (Man.)

District de Ucluelet (C.-B.)

(C.-B.) Treaty One Nation (Man.)

(Man.) Première Nation de Pictou Landing (N.-É.)

(N.-É.) Nation Piikani (Alb.)

Municipalité rurale de Brokenhead (Man.)

(Man.) Bande indienne de Seabird Island (C.-B.)

Nation Dakota de Sioux Valley (Man.)

Première Nation Skowkale (C.-B.)

Municipalité de villégiature Sun Peaks Mountain (C.-B.)

(C.-B.) Ville de Fogo Island (T.-N.-L.)

(T.-N.-L.) Ville de Grand Falls-Windsor (T.-N.-L.)

(T.-N.-L.) Ville de Duncan (C.-B.)

(C.-B.) District de Lake Cowichan (C.-B.)

(C.-B.) Ville de Tofino (C.-B.)

(C.-B.) Première Nation Tsal'alh (C.-B.)

Première Nation Tsawwassen (C.-B.)

Première Nation Ulkatcho (C.-B.)

Village de Radium Hot Springs (C.-B.)

(C.-B.) Première Nation Yakweakwioose (C.-B.)

Le Fonds pour accélérer la construction de logements aidera à réduire les formalités administratives et à accélérer la construction d'au moins 100 000 logements autorisés au cours des trois premières années. Selon les collectivités, il mènera à la création de plus de 750 000 logements autorisés pour les personnes au Canada au cours de la prochaine décennie. Les administrations locales doivent présenter des plans d'action novateurs. Une fois ces plans approuvés, un financement fédéral initial pour assurer la construction rapide des logements est fourni, ainsi que des fonds fédéraux supplémentaires une fois les résultats atteints. On encourage les administrations locales à faire preuve d'audace dans leurs approches. Elles peuvent notamment accélérer les délais d'exécution des projets de construction, autoriser une densité accrue et promouvoir l'offre de logements abordables.

Dans son budget de 2024, le gouvernement fédéral a engagé 400 millions de dollars supplémentaires pour encourager davantage d'administrations locales à accélérer la construction résidentielle. Ce financement mènera à la construction de 12 000 logements supplémentaires au cours des quatre prochaines années.

Le gouvernement du Canada rend la vie plus abordable pour la population canadienne - et le logement est au cœur de notre travail. Nous poursuivrons notre collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les administrations municipales et nos partenaires autochtones. Notre objectif est de continuer à construire plus de logements, plus rapidement, pour la population canadienne.

Citations :

« Le Fonds pour accélérer la construction de logements aidera à construire les logements dont les personnes au Canada ont besoin et qu'ils peuvent se payer. Nous sommes fiers d'annoncer aujourd'hui des partenariats avec 30 collectivités. Plus de 14 700 logements seront ainsi créés pendant la prochaine décennie. Il y a encore du travail à faire, mais ce programme change radicalement la façon dont les collectivités construisent des logements au pays. Nous continuerons à travailler avec les villes, les maires, les partenaires autochtones et tous les ordres de gouvernement afin de mettre un terme à la crise du logement. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

Faits en bref :

Lancé en mars 2023, le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) est une initiative de 4,4 milliards de dollars du gouvernement du Canada qui se poursuivra jusqu'en 2027-2028. Le premier cycle de financement a totalisé 4 milliards de dollars, et le budget de 2024 a ajouté 400 millions de dollars à l'enveloppe budgétaire du programme.

qui se poursuivra jusqu'en 2027-2028. Le premier cycle de financement a totalisé 4 milliards de dollars, et le budget de 2024 a ajouté 400 millions de dollars à l'enveloppe budgétaire du programme. Le FACL fait partie de la Stratégie nationale sur le logement du Canada , un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada . Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés.

, un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En mars 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 50,97 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 146 000 logements et la réparation de plus de 286 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

Veuillez visiter le site Web du FACL pour obtenir de plus amples renseignements.

En ce qui a trait au financement supplémentaire prévu dans le budget de 2024, le gouvernement du Canada négociera avec le Québec une entente visant à accélérer encore davantage la construction résidentielle et à fournir un financement accru pour le logement abordable dans la province.

négociera avec le Québec une entente visant à accélérer encore davantage la construction résidentielle et à fournir un financement accru pour le logement abordable dans la province. Le 12 avril 2024, le gouvernement fédéral a publié le document Résoudre la crise du logement : Plan du Canada sur le logement. Ce plan est appuyé par les nouveaux investissements proposés dans le budget de 2024.

Renseignements supplémentaires :

Document d'information

Communauté Financement Logements

prévus sur 3 ans Logements

prévus sur

10 ans Première Nation Aitchelitz (C.-B.) 280 520 $ 5 22 Première Nation de Boston Bar (C.-B.) 520 000 $ 8 65 Ville de New Westminster (C.-B.) 11 428 628 $ 311 2 734 District de Saanich (C.-B.) 14 936 101 $ 513 4 766 Elizabeth Metis Settlement (Alb.) 850 975 $ 13 72 Fort Simpson Métis Nation (T.N.-O) 580 000 $ 8 20 Première Nation Jean Marie River (T.N.-O.) 885 000 $ 15 32 Nation Kitasoo Xai'xais (C.-B.) 1 089 122 $ 21 122 Première Nation Lheidli T'enneh (C.-B.) 757 000 $ 11 225 Première Nation Millbrook (N.-É.) 2 482 000 $ 38 110 Municipalité d'Emerson-Franklin (Man.) 1 925 676 $ 49 352 District de Ucluelet (C.-B.) 2 095 293 $ 65 918 Treaty One Nation (Man.) 5 315 182 $ 88 900 Première Nation de Pictou Landing (N.-É.) 531 000 $ 9 34 Nation Piikani (Alb.) 2 301 000 $ 39 166 Municipalité rurale de Brokenhead (Man.) 664 200 $ 20 130 Bande indienne de Seabird Island (C.-B.) 2 992 000 $ 50 251 Nation Dakota de Sioux Valley (Man.) 1 552 000 $ 25 120 Première Nation Skowkale (C.-B.) 368 000 $ 6 24 Municipalité de villégiature Sun Peaks Mountain (C.-B.) 1 525 799 $ 33 350 Ville de Fogo Island (T.-N.-L.) 798 300 $ 18 116 Ville de Grand Falls-Windsor (T.-N.-L.) 4 606 144 $ 145 1 117 Ville de Duncan (C.-B.) 2 637 814 $ 73 1 060 District de Lake Cowichan (C.-B.) 885 750 $ 20 75 Ville de Tofino (C.-B.) 1 487 175 $ 34 514 Première Nation Tsal'alh (C.-B.) 1 065 000 $ 15 52 Première Nation Tsawwassen (C.-B.) 2 480 000 $ 42 210 Première Nation Ulkatcho (C.-B.) 455 000 $ 7 74 Village de Radium Hot Springs (C.-B.) 613 445 $ 16 54 Première Nation Yakweakwioose (C.-B.) 208 000 $ 4 17 Total : 68 316 123 $ 1701 14 702

