Le gouvernement fédéral célèbre les progrès du prolongement du réseau GO Transit

TORONTO, le 30 juill. 2026 /CNW/ -- Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a célébré les progrès continus réalisés dans l'amélioration du transport en commun à Toronto. D'importants travaux de modernisation ont été menés à la station Bloor GO/UP, ce qui permet d'accroître la capacité de la ligne Kitchener et d'améliorer les liaisons piétonnes vers l'avenue Randolph.

Les travaux comprennent 2,5 kilomètres de nouvelles voies ferrées du réseau GO, ce qui porte ainsi à quatre le nombre de voies sur ce corridor entre la rue Dupont et l'avenue Lansdowne. Un nouveau parc sur l'avenue Ernest offrira à la communauté un accès toute l'année à un espace public revitalisé. Une barrière antibruit, un mur de soutènement et une clôture plus haute ont également été installés du côté ouest de la passerelle piétonne de la rue Bloor Ouest afin de renforcer la sécurité.

L'honorable Evan Solomon, ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, et Karim Bardeesy, député de Taiaiako'n-Parkdale-High Park, se sont joints à l'honorable Prabmeet Sarkaria, ministre des Transports de l'Ontario, pour célébrer les progrès continus réalisés dans l'amélioration du transport en commun.

Le nouveau gouvernement du Canada s'est donné pour mission de réaliser de grands projets, notamment concernant les infrastructures locales qui rassemblent les Canadiens. Des projets comme celui du prolongement du réseau GO Transit contribuent à renforcer les collectivités et à les rendre mieux connectées. Le nouveau Fonds pour le transport en commun fort et le Fonds pour bâtir des collectivités fortes permettent également de lancer plus rapidement un plus grand nombre de projets d'infrastructure. Grâce à ces programmes, nous travaillons en partenariat avec les provinces et les territoires pour faire avancer les projets, réduire les obstacles à la construction et mettre en place les infrastructures dont les Canadiens ont besoin - qu'il s'agisse d'hôpitaux, de lignes de transport en commun, de ponts ou de centres communautaires. Nous bâtissons des collectivités fortes pour bâtir un Canada fort pour tous.

Citations

« La station Bloor est l'un des carrefours de transport en commun les mieux desservis de Toronto. On y retrouve en une seule installation l'accès au réseau GO Transit, à la ligne UP Express et à la TTC. Ces travaux renforceront les liens qui garantissent la fluidité du transport dans notre ville et permettent aux résidents de toute la région de se rendre plus facilement au travail, sur leur lieu d'études et chez eux. »

L'honorable Evan Solomon, ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Notre gouvernement s'attaque à la crise du logement sous tous les angles. Cela passe notamment par le développement du transport en commun afin que plus de personnes puissent atteindre leur destination rapidement et en toute fiabilité. Je suis très heureux de constater les progrès réalisés dans le prolongement des lignes et l'amélioration du transport en commun dans toute la région du Grand Toronto. Nous bâtissons un Toronto fort et un Canada fort. »

Karim Bardeesy, député de Taiaiako'n-Parkdale-High Park

« La station Bloor GO/UP est un carrefour essentiel de notre collectivité. Ces améliorations feront une réelle différence pour les personnes qui l'utilisent quotidiennement. Grâce à l'augmentation de la capacité du transport en commun, à l'aménagement d'espaces verts et à l'installation de murs antibruit, cette infrastructure offrira une meilleure expérience aux usagers, aujourd'hui et pour de nombreuses années.

Julie Dzerowicz, députée de Davenport

« Sous la direction du premier ministre Ford, notre gouvernement met en œuvre le plus grand projet d'élargissement du transport en commun d'Amérique du Nord afin de lutter contre les embouteillages et de permettre à davantage de personnes d'accéder à un logement et à un emploi. Grâce aux améliorations apportées à la station Bloor GO/UP, on sera en mesure d'augmenter la fréquence des services sur la ligne Kitchener, ce qui permettra aux usagers d'arriver plus rapidement à destination. »

L'honorable Prabmeet Sarkaria, ministre des Transports de l'Ontario

« Je me réjouis de l'achèvement de ces importants travaux de modernisation de la station Bloor GO/UP. Alors que Toronto continue de croître, les investissements visant à améliorer les liaisons de transport en commun et à renforcer l'offre de services permettront aux résidents de se déplacer plus facilement dans la ville et contribueront à notre objectif commun : bâtir une ville mieux connectée. »

Olivia Chow, mairesse de la Ville de Toronto

Faits en bref

Le gouvernement du Canada soutient la modernisation de la station Bloor GO/UP ainsi que les travaux en cours sur la voie ferrée vers l'ouest de Toronto grâce à des investissements qui permettent d'améliorer le réseau GO Transit et le transport actif dans l'ensemble de la région du Grand Toronto. L'annonce d'aujourd'hui est le fruit du financement provenant de deux investissements réalisés dans le cadre du Nouveau Fonds Chantiers Canada : Projet d'extension du réseau GO Transit : le gouvernement du Canada apporte une contribution d'environ 1,9 milliard de dollars, pour des travaux qui incluent la station Bloor GO/UP. La contribution du gouvernement de l'Ontario s'élève à plus de 4,1 milliards de dollars pour l'ensemble du projet.

Les investissements dans le transport en commun contribuent à la réalisation d'objectifs en matière de logement et d'environnement, comme ceux liés à la résilience climatique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Les mesures fédérales soutiennent la création, l'expansion et le bon entretien des réseaux de transport en commun dont dépendent quotidiennement des millions de Canadiens. Elles créent des emplois de qualité, stimulent la construction de logements et favorisent la croissance des collectivités de tout le pays.

Liens connexes

Le premier ministre annonce un soutien pour le transport en commun dans la région élargie du Golden Horseshoe (31 mars 2017)

https://www.pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2017/03/31/premier-ministre-annonce-soutien-transport-commun-la-region

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Prolongement de la ligne GO de Kitchener

https://www.metrolinx.com/fr/projets-et-programmes/prolongement-ligne-go-kitchener

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Dakota Brasier, Ministère des Transports, Cabinet du ministre, [email protected]