Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Victoria

VICTORIA, BC, le 29 juill. 2026 /CNW/ -- Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Will Greaves, député de Victoria, de Darlene Rotchford, députée provinciale d'Esquimalt-Colwood, de Jenna Stoner, première vice-présidente de l'Union des municipalités de la Colombie‑Britannique (UBCM), et de Cliff McNeil-Smith, président du district régional de la capitale (CRD) et maire de Sidney.

Date : Le jeudi 30 juillet 2026

Heure : 8 h (HAP)

Lieu : Usine de traitement des eaux usées McLoughlin Point

337, chemin Victoria View

Victoria (Colombie-Britannique) V9A 6T7

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Zoë Ducklow, Agente des communications, Union des municipalités de la Colombie-Britannique (UBCM), 604-270-8226, poste 222, [email protected]; Andy Orr, Gestionnaire principal, Communications intégrées et engagement, CRD, Tél : 250-360-3229, Cell : 250-216-5492