TORONTO, le 24 févr. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement fédéral, la Ville de Toronto, WoodGreen Community Services et l'hôpital Michael Garron ont souligné l'inauguration officielle de l'ensemble résidentiel situé au 1080, rue Queen Est à Toronto.

Les neuf nouveaux logements ont été convertis selon le modèle de soins regroupés et ils sont situés dans l'ancien espace commercial du 1080, rue Queen Est. Ces unités appartiennent à WoodGreen Community Services et sont exploitées en partenariat avec l'hôpital Michael Garron. WoodGreen offre ce type de logements dans le cadre d'un éventail de services liés au vieillissement chez soi. L'organisme aide ainsi les personnes âgées à faire la transition d'une vie entièrement autonome à un milieu communautaire complet où l'on trouve amis et services.

Ces logements offriront aux personnes âgées ayant des besoins en matière de santé physique et mentale des services d'aide à la vie quotidienne. Ceux-ci comprendront des soins personnels, la préparation des repas, un service de buanderie, des rappels pour la prise de médicaments et un soutien au ménage.

Les premiers locataires pourront emménager au cours de la semaine du 24 février. La location devrait commencer dans les jours suivant l'inauguration, dans le but d'en arriver à une occupation complète d'ici le 15 mars.

Le financement fourni pour cet ensemble de logements est le suivant :

1,6 million de dollars du gouvernement fédéral dans le cadre de la deuxième phase de l'Initiative pour la création rapide de logements, annoncée en 2022;

420 661 $ de la Ville de Toronto ;

; Soutien offert par l'hôpital Michael Garron et de WoodGreen pour les opérations;

250 000 $ en don de la Allan Carswell Family Foundation.

Citations :

« Grâce au financement de l'Initiative pour la création rapide de logements pour des modèles novateurs comme le 1080, rue Queen Est, nous créons plus de logements abordables permanents. Les personnes âgées qui vivront dans ces nouvelles unités de soins groupés lorsque les portes ouvriront bénéficieront grandement du soutien 24 heures sur 24 et de l'environnement de vie partagé. » - L'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le fait d'avoir un logement abordable, des soins personnels, un bon repas, des rappels de médicaments, de la lessive et d'autres aides ménagères permet aux personnes âgées de vieillir dans la dignité. La ville de Toronto est heureuse de s'associer à WoodGreen, à l'hôpital Michael Garron et au gouvernement fédéral pour fournir des logements sûrs aux personnes âgées. » - Olivia Chow, Mairesse de Toronto

« WoodGreen Community Services, en partenariat avec l'hôpital Michael Garron et avec le soutien indéfectible du gouvernement du Canada et de la Ville de Toronto, est fier d'accueillir des personnes âgées au 1080, rue Queen Est, notre septième site de soins regroupés. Ce modèle novateur de logement et de soins, connu sous le nom de soins regroupés, offre aux personnes âgées des logements abordables et un soutien personnel en tout temps dans un milieu de vie partagé. Nous avons hâte d'accueillir les personnes âgées dans leur nouveau logement au sein de notre collectivité. » - Anne Babcock, présidente et chef de la direction de WoodGreen Community Services

« Nous sommes fiers de ce partenariat entre WoodGreen Community Services et le gouvernement fédéral pour offrir des soins et des services aux personnes âgées de notre collectivité. Ce nouvel ensemble de logements avec soins regroupés situé au 1080, rue Queen Est constitue un exemple du travail que nous pouvons accomplir lorsque nous collaborons pour répondre aux besoins de notre collectivité. Ce modèle de soins novateur nous aide à offrir du soutien à certains des citoyens les plus vulnérables tout en veillant à ce qu'ils continuent de vivre dans un environnement qui favorise l'autonomie. Nous avons hâte d'accueillir nos premiers clients dans leur nouveau logement et de voir ce modèle de soins prendre de l'expansion dans d'autres parties de notre ville. » ‒ Melanie Kohn, Hôpital Michael Garron

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En septembre 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 57,57 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 156 000 logements et la réparation de plus de 297 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités (LICC). La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. L' Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre de la SNL. Elle fournit du financement pour faciliter la construction rapide de logements et l'acquisition d'immeubles existants en vue de leur remise en état ou de leur conversion en ensembles de logements abordables permanents. Dans le cadre de sa troisième phase, lancée en 2022, l'ICRL a encore une fois dépassé les cibles. Grâce à cette phase, on s'attend à ce que plus de 5 200 logements soient créés, dont près de la moitié seront pour les femmes et un tiers seront pour les Autochtones. Selon les prévisions, le nombre total de logements créés grâce au soutien de l'ICRL dépassera 16 000. Le programme a pris fin. L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables, notamment les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté 2ELGBTQI+, les groupes racisés, ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre de la SNL. Elle fournit du financement pour faciliter la construction rapide de logements et l'acquisition d'immeubles existants en vue de leur remise en état ou de leur conversion en ensembles de logements abordables permanents. Dans le cadre de sa troisième phase, lancée en 2022, l'ICRL a encore une fois dépassé les cibles. Grâce à cette phase, on s'attend à ce que plus de 5 200 logements soient créés, dont près de la moitié seront pour les femmes et un tiers seront pour les Autochtones. Selon les prévisions, le nombre total de logements créés grâce au soutien de l'ICRL dépassera 16 000. Le programme a pris fin. L'ensemble résidentiel inauguré aujourd'hui fait suite à l'annonce du 8 juillet 2022.

Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins.

Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés.

