Le gouvernement fédéral canadien… pour la deuxième année consécutive

TORONTO , le 19 juin 2026 /CNW/ - Le gouvernement fédéral canadien a une fois de plus été désigné lauréat du prix Code du silence pour les réalisations exceptionnelles en matière de secret gouvernemental, après que des statistiques ont révélé que les institutions fédérales avaient affiché le pire taux de réponse dans les délais pour le traitement des demandes d'accès à l'information en 2024-2025.

Prix Code du silence 2025 fédéral (Groupe CNW/Association canadienne des journalistes)

Selon le rapport statistique annuel sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels du Secrétariat du Conseil du Trésor, plus de 35 % de toutes les demandes ont été traitées après les délais prévus par la loi au cours de l'exercice 2024-2025. Il s'agit du taux d'achèvement le plus faible selon les statistiques gouvernementales publiées.

« Ces statistiques, qui servent à évaluer la performance du gouvernement du Canada, dressent un portrait absolument désastreux de l'état actuel de l'accès à l'information au Canada », a déclaré Brent Jolly, président de l'Association canadienne des journalistes (ACJ).

« Malgré des sommes records injectées dans le système et d'innombrables promesses de réforme, celui-ci continue de se dégrader. »

Le pourcentage de demandes auxquelles il est répondu dans les délais prévus par la loi a chuté de façon marquée au cours de la dernière décennie. En 2014-2015, par exemple, environ 82 % des demandes recevaient une réponse dans les délais. En 2023-2024, ce chiffre était d'environ 70 %.

L'an dernier, The Globe and Mail a rapporté que le gouvernement fédéral avait amorcé un autre examen interne de sa loi sur l'accès à l'information. Le dernier examen avait débuté en 2020, avait pris plus de temps que prévu et n'avait donné lieu à aucune recommandation d'amélioration ou de réforme.

« Un accès retardé, c'est un accès refusé », a affirmé Jolly.

En plus de souligner le piètre bilan du gouvernement fédéral en matière d'accès à l'information, le jury du prix Code du silence de cette année a également décerné des mentions déshonorables à deux autres organismes fédéraux.

Bibliothèque et Archives Canada est reconnu après avoir refusé de divulguer une liste vieille de 40 ans de criminels de guerre nazis soupçonnés d'avoir été admis au Canada après la Seconde Guerre mondiale. L'organisme a refusé de rendre publics les 700 noms, invoquant un risque d'ingérence dans les relations internationales.

Le Commissariat aux langues officielles a également reçu une mention déshonorable à la suite d'une décision qui a mis fin de facto aux projets de transparence de la Commission de la capitale nationale et de CBC/Radio-Canada.

Le commissaire a statué que la publication proactive de documents devait inclure leur traduction dans l'autre langue officielle, mettant ainsi un frein au partage public indispensable de documents divulgués en vertu de la loi sur l'accès à l'information.

Les prix Code du silence sont remis annuellement par l'ACJ, le Centre pour la liberté d'expression de l'Université métropolitaine de Toronto (CFE) et Canadian Journalists for Free Expression (CJFE). Ces prix attirent l'attention du public sur les gouvernements et organismes financés par des fonds publics qui s'emploient à dissimuler des informations auxquelles le public a droit en vertu des lois sur l'accès à l'information.

L'an dernier, le gouvernement fédéral avait été reconnu comme lauréat fédéral du prix Code du silence pour ses efforts soutenus à combattre les groupes autochtones cherchant à accéder à des documents sur les pensionnats autochtones.

Les autres prix Code du silence 2025 seront remis aux deux semaines. Le lauréat dans la catégorie provinciale sera annoncé plus tard ce mois-ci.

L'Association canadienne des journalistes est la plus grande organisation professionnelle du pays qui sert à faire avancer les intérêts des journalistes d'un océan à l'autre. Les rôles principaux de l'ACJ sont le travail de défense de l'intérêt public et le perfectionnement professionnel de ses membres.

SOURCE Association canadienne des journalistes

Pour plus d'informations : Brent Jolly, président, L'Association canadienne des journalistes, [email protected]