Lancement du Prix UE-Canada pour jeunes journalistes 2026

OTTAWA, ON, le 4 mars 2026 /CNW/ - La Délégation de l'Union européenne au Canada et l'Association Canadienne des Journalistes (ACJ) ont le plaisir de lancer l'édition 2026 du Prix Union européenne-Canada pour jeunes journalistes.

La date limite des soumissions est le mercredi, 6 mai 2026. Le voyage d'étude à Bruxelles aura lieu à l'automne 2026.

Le Prix UE-Canada pour jeunes journalistes vise à reconnaître le talent journalistique exceptionnel des jeunes canadiens. Chaque année depuis 2001, trois candidat(e)s sont sélectionné(e)s pour participer à un voyage d'étude d'une semaine auprès de différentes institutions européennes, de la mission du Canada auprès de l'UE, et de divers médias à Bruxelles. Les lauréat(e)s auront l'opportunité d'assister au point presse journalier de la Commission européenne. Tous les frais sont payés par la Délégation de l'Union européenne au Canada. Les gagnants bénéficieront également d'une adhésion d'un an à l'ACJ ou du renouvellement de leur adhésion à l'ACJ pour une durée d'un an.

Les lauréat(e)s seront invité(e)s à une cérémonie de remise des prix co-organisée avec le Président de la Chambre des communes et l'ACJ sur la colline du Parlement à Ottawa.

Le Prix UE-Canada vise à renforcer les liens entre Européens et Canadiens et à sensibiliser les nouvelles générations d'étudiants et de journalistes canadiens aux activités de l'Union européenne.

Les lauréat(e)s sont tenu(e)s de présenter un exemple de leur travail et de faire la chronique, en ligne ou à l'écrit, de leur expérience durant leur voyage-étude ou à leur retour (par exemple, des articles écrits, des blogs, ou sur les réseaux sociaux).

Eligibilité:

Pour être admissibles, les étudiant(e)s doivent être:

Inscrits dans une université / établissement d'enseignement post secondaire ou actifs dans le domaine du journalisme

Avoir entre 18 et 30 ans

Avoir la citoyenneté canadienne ou être résident(e)s permanent(e)s

Toute candidature doit inclure:

Exemple de travail

Les candidat(e)s sont invité(e)s à soumettre un exemple de leur travail, en anglais ou en français, se concentrant sur l'Union européenne ou les relations entre l'Union européenne et le Canada. Un seul exemple de travail .

. Conditions : Format imprimé ou numérique: articles d'actualité ou d'opinion d'un maximum de 1,000 mots, non publiés ou publiés dans les six mois précédant la date de soumission. Format audio-visuel : rapports d'actualité d'une durée maximale de 90 secondes ou mini-documentaires d'une durée comprise entre 4 et 5 minutes. La date de production de texte ou de reportage non-publié doit être précisée. Dans le cas de texte publié ou de reportage diffusé, la date et le nom de la publication doivent être indiqués.

Le jury portera une attention particulière aux qualités journalistiques et au talent, à la recherche rigoureuse, la véracité des faits, et la pertinence du sujet pour l'Union européenne et ses relations avec le Canada . Lettre de motivation Les candidat(e)s doivent présenter une lettre de motivation détaillant clairement les sujets spécifiques sur lesquels ils envisagent d'écrire durant leur visite ou à leur retour d'Europe, ainsi que l'endroit où leur travail sera présenté (media, réseaux sociaux, blog, etc.)

Les gagnant(e)s auront une totale liberté éditoriale et, tandis que la Délégation et l'Association Canadienne des Journalistes conserveront le droit de publier / reproduire leur travail afin de promouvoir le programme dans les années à venir, les appliquant conserveront les droits de propriété intellectuelle de leur travail.

La lettre doit également inclure les raisons de l'application, ainsi que les avantages dont le participant s'attend à bénéficier en prenant part à ce voyage d'étude. Curriculum vitae Preuve de citoyenneté canadienne ou de statut de résident(e) permanent(e)

La date de clôture des candidatures est le mercredi 6 mai 2026



Veuillez noter que les demandes incomplètes, p.ex. les demandes reçues sans la totalité des documents décrits ci-dessus ne seront pas considérées.

Pour les candidatures comprenant du matériel audiovisuel, veuillez nous faire parvenir un lien par e-mail ou une clé USB par la poste avec votre application.

Les applications doivent être envoyées par e-mail à l'adresse [email protected] ou par la poste à l'adresse suivante:

Délégation de l'union européenne au Canada

Ref.: Prix UE-Canada pour jeunes journalistes

150 Metcalfe Street, Suite 1900

Ottawa, Ontario K2P 1P1

Sélection finale par le jury:

Le Jury, composé de représentants de la Délégation européenne, de journalistes professionnels et d'universitaires, se réunira au printemps 2026 afin de sélectionner les meilleurs articles reçus. Les décisions du Jury seront finales. Les trois lauréat(e)s seront informés directement.

Le voyage d'étude est prévu pour la semaine du 16 novembre 2026

Établie en 1976, la Délégation de l'Union européenne au Canada est une mission diplomatique à part entière et donc le point de contact naturel au Canada entre l'UE et les autoritées canadiennes. Elle dispose également d'un mandat de diplomatie publique visant à améliorer la connaissance et la compréhension de l'Union européenne ainsi que des relations UE-Canada. Cette année, la Délégation célèbre 50 ans de présence diplomatique de l'UE au Canada.

L'Association canadienne des journalistes est la plus grande organisation professionnelle nationale du Canada pour les journalistes de tous les médias, représentant des membres à travers le pays. Le rôle principal de l'ACJ est de fournir un développement professionnel de haute qualité à ses membres et de défendre l'intérêt public.

Suivez-nous @EUinCanada

@caj facebook.com/CdnAssocJournalists

Bluesky : @cajournalists.bsky.social

SOURCE Association canadienne des journalistes

Pour plus d'informations : Diodora Bucur, Attachée de presse de la Délégation de l'UE, [email protected]; Monique Durette, l'Association Canadienne des Journalistes, Gestionnaire des opérations, [email protected]