L'Association Canadienne des Journalistes rend hommage à Carrie Tait pour son engagement en faveur du journalisme d'investigation, son courage professionnel et sa défense du droit du public à l'information

OTTAWA, ON, le 13 juin 2026 /CNW/ - L'Association Canadienne des Journalistes (ACJ) a annoncé que la journaliste Carrie Tait s'était vu décerner le prestigieux Prix Charles Bury (anciennement, le Prix du président) lors de la cérémonie annuelle de remise des prix de l'ACJ qui s'est tenue plus tôt dans la soirée à l'Université Carleton d'Ottawa.

Gagnante du Prix Charles Bury, Carrie Tait

« Carrie est une figure emblématique dont l'influence, le dévouement et la persévérance à faire éclater la vérité démontrent pourquoi le journalisme d'investigation reste si essentiel au bon fonctionnement d'une société démocratique », a déclaré Brent Jolly, président de l'ACJ, dans un discours annonçant la remise du prix.

« Son expérience nous montre pourquoi la société doit reconnaître les coûts financiers, juridiques et personnels supportés par les journalistes qui mènent courageusement des enquêtes d'intérêt public. »

Mme Tait, qui travaille au bureau de Calgary du Globe and Mail, faisait partie d'une équipe de journalistes qui a passé plus d'un an à enquêter sur une controverse concernant des marchés publics dans le secteur de la santé en Alberta et sur des allégations d'ingérence politique.

En juillet dernier, The Globe and Mail a rapporté que Mme Tait avait fait l'objet d'une inquiétante campagne d'intimidation en ligne, après qu'un compte anonyme sur les réseaux sociaux eut publié des photos d'elle prises à son insu, suivi ses déplacements privés et laissé entendre qu'il dévoilerait ses sources confidentielles.

L'ACJ a immédiatement appelé la première ministre de l'Alberta à dénoncer fermement ce harcèlement, déclarant : « Cibler un ou une journaliste simplement parce qu'il ou elle fait son travail est un acte lâche qui met en danger non seulement le ou la journaliste, mais aussi le travail d'intérêt public essentiel que représente le journalisme. Carrie Tait devrait être saluée pour son travail, et non parodiée ou surveillée. »

Plus tôt cette année, Carrie Tait a été désignée « Journaliste de l'année » par le Concours canadien de journalisme.

L'année dernière, le Prix Charles Bury de l'ACJ a été décerné aux journalistes Kim Bolan (Vancouver Sun), David Pugliese (Ottawa Citizen) et Daniel Renaud (La Presse) pour leur courage, leur persévérance et leur dévouement au journalisme d'intérêt public.

Parmi les ancien.ne.s lauréat.e.s du Prix Charles Bury figurent : les journalistes Karyn Pugliese, Jessie Winter et Amber Bracken; la regrettée photojournaliste canadienne Zahra Kazemi et le journaliste aux affaires criminelles du Journal de Montréal Michel Auger; ainsi que la journaliste d'investigation de Radio-Canada Marie-Maude Denis. Parmi les organisations ayant remporté le Prix Charles Bury figurent : APTN, J-Source, le Massey College et la Canadian Media Lawyers Association.

L'ACJ est la plus grande organisation professionnelle nationale du Canada pour les journalistes de tous les médias, représentant des membres à travers le pays. Les rôles principaux de l'ACJ consistent à offrir un perfectionnement professionnel de haute qualité à ses membres et à défendre l'intérêt public.

SOURCE Association canadienne des journalistes

Pour en savoir plus : Brent Jolly, président de l'ACJ - [email protected]