L'Association canadienne des journalistes dévoile la liste des finalistes 2025 de son prestigieux programme de prix

OTTAWA, ON, le 21 avril 2026 /CNW/ - L'Association canadienne des journalistes (ACJ) a le plaisir de dévoiler la liste des finalistes des Prix de l'ACJ 2025.

Les gangants.es de chaque catégorie seront annoncés lors du gala de remise des prix qui se tiendra le samedi 13 juin 2026 à l'École de journalisme et de communication de l'Université Carleton.

Le programme annuel de prix de l’ACJ récompense le meilleur du journalisme canadien avec un accent particulier sur le travail d’enquête. Les soumissions sont les bienvenues de la part de tout journaliste en exercice dont le travail a été publié ou diffusé au Canada. (Groupe CNW/Association canadienne des journalistes)

Ce gala est l'événement annuel phare de l'ACJ qui clôt sa conférence nationale. Le thème de la conférence de cette année est « Le pouvoir, les plateformes et la presse ».

« Les finalistes de cette année font tous preuve d'un engagement envers l'excellence qui va bien au-delà du simple compte rendu des faits - ces reportages témoignent de la ténacité, de la persévérance et d'une exigence de responsabilité », a déclaré Brent Jolly, président de l'ACJ.

« C'est cet engagement envers l'excellence qui distingue le journalisme du bruit ambiant. Les journalistes canadiens.ennes s'engagent chaque jour à affronter l'intimidation, le secret ou d'autres dangers personnels pour défendre le droit du public à l'information. Cet acte courageux est crucial pour assurer notre santé, notre sécurité et le fonctionnement de notre démocratie. »

Les juges ont sélectionné ces finalistes parmi un nombre record de 561 candidatures. « Le volume impressionnant de reportages réfléchis, rigoureux et percutants produits cette année par les journalistes canadiens.ennes a véritablement impressionné notre équipe », a déclaré Jason Markusoff, président du comité des prix de l'ACJ. « Notre équipe de juges a été époustouflée par l'étendue et la profondeur du journalisme de qualité produit cette année par les journalistes. »

Deux nouveaux prix viennent s'ajouter à la liste des prix de l'ACJ pour 2025. Le premier est le Prix Janice Johnston pour le reportage sur la criminalité et la justice, qui récompense un journalisme traitant les victimes avec dignité, fondé sur un travail de terrain rigoureux et original, et demandant des comptes à la police et aux systèmes judiciaires. Ce prix rend hommage à la journaliste de longue date de CBC Edmonton, dont le travail courageux et empreint de compassion a mis en lumière les questions de sécurité publique.

Le deuxième prix est le Prix Geoffrey Stevens pour le reportage sur les administrations locales, qui met en avant le journalisme, faisant preuve d'une compréhension approfondie des institutions locales - notamment les administrations municipales, les commissions scolaires, les bandes des Premières Nations, les conseils régionaux ou d'autres organismes publics locaux - et montrant comment leurs décisions façonnent la vie quotidienne. Ce prix rend hommage à ce reporter, rédacteur en chef et chroniqueur chevronné dont la carrière de six décennies a retracé l'actualité des gouvernements à tous les niveaux.

Les gangnants.es du prix d'argent reçoivent un certificat en reconnaissance de leur journalisme exceptionnel, tandis que les gangnants.es du prix d'or reçoivent également une récompense financière.

Les finalistes sont classés.es ci-dessous par ordre alphabétique selon le nom de famille du candidat.e principal.e. Des liens vers les travaux nominés sont fournis lorsqu'ils sont disponibles.

Les finalistes dans la catégorie NOUVELLES ÉCRITES sont :

Amy Dempsey Raven, Megan Ogilvie

Failing Jade

Toronto Star

Priscilla Plamondon-Lalancette

Voici comment des réseaux criminels ont orchestré la venue d'étudiants africains au Canada

Radio-Canada Saguenay-Lac-St-Jean

Sarah Maude Lefebvre, Félix Séguin

Munitions, chargeur, viseur optique: un jeu d'enfant de sortir du matériel militaire de la base de Valcartier

Le Journal de Montréal

Guillaume Piedboeuf

Albertine Lapensée, perdue… et retrouvée

Radio-Canada

Les finalistes dans la catégorie PRIX HUGO RODRIGUES POUR MÉDIAS COMMUNAUTAIRES (anciennement Médias communautaires) sont :

Justin Brake, Derek Montague

Labrador doctor continues practicing while under investigation following complaints from at least 20 women

The Independent

Jennifer Hamilton-McCharles

North Bay mayor's credit card scandal

North Bay Nugget

Nicholas Hune-Brown

After the international student gold rush

The Local

Larry Pynn

Unauthorized landfill on Cowichan Tribes reserve leaching pollutants into Cowichan River

sixmountains.ca

Daniel Taekema

What happened to the Wolfe Island Ferry?

CBC Kingston

Les finalistes dans la catégorie REPORTAGE DIFFUSÉ (PLUS DE CINQ MINUTES) sont :

Jorge Barrera, Brenda Witmer, Ousama Farag

Project Octopus: Video evidence reveals inner workings of human smuggling investigation

CBC News Investigative Unit

Avery Haines, Joseph Loiero, Angelo Altomare, Jerry Vienneau

W5's Avery Haines Investigates: Sleeping with the Enemy

CTV News / Bell Media Inc.

Geoff Leo, Albert Leung, Joan Webber, Joana Draghici

Hard to swallow

CBC Investigates

Tamara Pimentel

APTN Investigates: Skin-Deep

APTN

Team

News deserts

TVO

Les finalistes dans la catégorie REPORTAGE DIFFUSÉ (MOINS DE CINQ MINUTES) sont :

Daniel Boily, Davide Gentile

Itinérance: comment cohabiter avec les campements?

Radio-Canada Montréal

Marie-Claude Paradis-Desfossés

Dénonciations, plaintes et suicide dans un centre de traitement des dépendances pour les Premières Nations

Noovo

Omar Sachedina

Kirk's journey

CTV News / Bell Media Inc.

Les finalistes dans la catégorie JOURNALISME DIFFUSÉ COMMUNAUTAIRE sont :

Jules Bugiel

Plan to move and divide Jarry Pool has locals asking 'why?'

CKUT Radio 90.3 FM / Frequency News

Ryan Cooke

Pure hell

CBC Newfoundland and Labrador

Guy Quenneville

The St Pius X school shooting, 50 years later

CBC Ottawa

Savannah Stewart, Justin Khan

Palestine on campus

The Rover

Les finalistes dans la catégorie JOURNALISME DE DONNÉES sont :

Julia-Simone Rutgers, Malak Abas

'Balancing act' or 'disaster'? Winnipeg's transit overhaul, mapped

The Narwhal / Winnipeg Free Press

Team

Y a-t-il de la surenchère dans votre quartier?

Radio-Canada

Team

Risky restaurants

Edmonton Journal / MacEwan University

Rory White, David McKie

Mapping the dark-money oil and gas ads targeting a small Ontario town

Canada's National Observer

Les finalistes dans la catégorie MÉDIAS EN LIGNE sont :

Rob Csernyik, Tara-Michelle Ziniuk, Angela Mullins, Julie Carl, Tobin Ng

This online scam is putting the LGBTQ2S+ global activist community at risk

Xtra

Stephen Maher

Separatism in Canada

Ricochet Media

Taylor West

Muskoka Boat Rentals: Investigation into withheld deposits and alleged fraud

Muskoka411

Nicholas Hune-Brown

Investigating a possible scammer in journalism's AI era

The Local

Charlie Pinkerton, Jessica Smith Cross

Meet the bagman

The Trillium

Les finalistes dans la catégorie PRIX DU DROIT À L'INFORMATION sont :

Thomas Gerbet, Marianne Dépelteau, Thomas Deshaies

La production de canneberges risque de vider des rivières si elle grossit encore

Radio-Canada

Hiren Mansukhani

Disaster deep below: How Calgary's catastrophic feeder main failure was decades in making

Calgary Herald / Calgary Sun

Alanna Smith

Interference in Alberta's measles response

The Globe and Mail

Jessica Smith Cross\

Hands-on care in long-term care

The Trillium

Jean-Thomas Léveillé

Protection du caribou : Le plan qui était à un poil d'aboutir

La Presse

Ce prix est aimablement parrainé par le « Ken and Debbie Rubin Public Interest Advocacy Fund ».

Les finalistes dans la catégorie PHOTOJOURNALISME sont :

Cole Burston

Portfolio

Freelance

Leah Hennel

Portfolio

Freelance

Chris Young

From Moss Park, with love

The Canadian Press

Les finalistes dans la catégorie « SCOOP » sont :

Aidan Chamandy, Charlie Pinkerton, Jessica Smith Cross, Jack Hauen

OPP investigating Skills Development Fund recipient

The Trillium / Village Media

Ethan Cox, Jerome Turner

RCMP formally apologize for violating journalist's rights, commit to changes in wake of explosive oversight report

Ricochet Media

Robert Fife, Marieke Walsh

Trudeau expected to announce exit as party leader before national caucus meeting Wednesday

The Globe and Mail

Bethany Lindsay, Michelle Ghoussoub

UBC clinical trial misconduct

Investigative Journalism Foundation / CBC News

Matt Simmons, Zak Vescera

Canada's spy agency now shares intel with corporations -- thanks to a push from TC Energy

The Narwhal / Investigative Journalism Foundation

Les finalistes dans la catégorie PRIX POUR HISTOIRE D'UN JOUR (anciennement Excellence quotidienne) sont :

Démar Grant

Flooding basements

The Hamilton Spectator

Caitlyn Gowriluk, Josh Crabb, Arturo Chang, Tyson Koschik, Randall McKenzie

Mashkode Bizhiki'ikwe now has a name: Ashlee Shingoose was Winnipeg serial killer's 1st victim

CBC Manitoba

Angela MacIvor, Aly Thomson, Shaina Luck

RCMP scrutiny of missing N.S. children's mother, stepfather suggests no criminal involvement

CBC Nova Scotia

Jen St. Denis

Who Is Othman Mekhloufi, the far-right poster behind OneBC's strife?

The Tyee

Team

Vancouver's 'darkest day': Inside the Lapu Lapu festival tragedy

The Canadian Press

Les finalistes dans la catégorie REPORTAGE ÉCRIT sont :

Alyshah Hasham

Condo v Church: A story of Toronto on the steps of Sanctuary

Toronto Star

Katharine Lake Berz

The secret that may have saved her life

Toronto Star

Nicole O'Reilly

He beat his stepfather to death -- and was found not criminally responsible

The Hamilton Spectator

Jana Pruden

The matriarchy with muscles

The Globe and Mail

Jennifer Yang

The drastic brain procedure that gave a baby a fighting chance

The Globe and Mail

Les finalistes dans la catégorie REPORTAGE ÉCRIT COMMUNAUTAIRE sont :

Samantha Beattie

The boys of Robert Land

CBC Hamilton

Eve Cable

Aged out and left behind

The Eastern Door

Kathryn Mannie

Toronto cafe ordered to destroy $8K worth of Vegemite by food authority

TorontoToday

Inori Roy

The worm hunters of Southern Ontario

The Local

Les finalistes dans la catégorie PRIX POUR LA COUVERTURE DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET DE L'ENVIRONNEMENT sont :

Liam Casey, Jordan Omstead, Chris Katsarov Luna

Inside the Ring of Fire: A tale of two First Nations and a road that could change everything

The Canadian Press

Lindsay Jones, Patrick White

To the last drop

The Globe and Mail

Cloe Logan

Driving the ice road: A journey along a community's disappearing lifeline

Canada's National Observer

Daphne Cameron

Objectif : produire du lait carboneutre

La Presse+

Angela Belleau, Tom Fennario

APTN Investigates: Sacrifice zones

APTN

Les finalistes dans la catégorie PRIX JANICE JOHNSTON POUR LE JOURNALISME CRIMINEL ET JUDICAIRE sont :

Tavia Grant

On a cold trail: A suspicious death, police delays and unanswered questions

The Globe and Mail

Avery Haines, Joseph Loiero, Angelo Altomare, Jerry Vienneau, Zak Vescera

W5's Avery Haines Investigates: Cartel Canada

CTV News / Investigative Journalism Foundation

Brendan Kennedy

Crisis behind bars: Ontario's inhumane jail conditions

Toronto Star

Anna Mehler Paperny

Unfree: Behind Canada's incarceration of Indigenous people

Reuters

Jen St. Denis

What really happened to Katica?

The Tyee

Les finalistes dans la catégorie PRIX GEOFFREY STEVENS POUR LE JOURNALISME SUR LES ADMINISTRATIONS LOCALES sont :

Marcus Bankuti

Election year in Kanesatake

The Eastern Door

Marianne Dépelteau

Fauquier-Strickland

Radio-Canada

Wency Leung\

School board coverage

The Local

Josh Lewis

The cost of care: Where PEI's health dollars go

Eastern Graphic

Tyler Olsen, Kristen Holliday

Mayor of chaos: How Kamloops politics became infamous

The Tyee / Castanet

Les finalistes dans la catégorie PRIX JHR / ACJ POUR LE REPORTAGE SUR LES DROITS DE LA PERSONNE sont :

Robert Cribb, Masih Khalatbari, Rachel Parent

'This is the new slavery': Migrant farm workers underpaid, abused and injured

Investigative Journalism Bureau / National Post

Allya Davidson, Scott Anderson, Ionna Roumeliotis, Andrew Culbert, Emmanuel Marchand

Funding the occupation

CBC the fifth estate

Gabrielle Duchaine

Plus d'un an sans sortir dehors

La Presse

Nelisha Vellani, Asha Tomlinson, Katie Pedersen, Dexter McMillan

The sextortion network

CBC Marketplace

Les finalistes dans la catégorie PRIX JHR / ACJ POUR JOURNALISTE AUTOCHTONE ÉMERGENT.E sont :

Vanna Blacksmith

Portfolio

CBC North Cree Unit

Sav Jonsa

Portfolio

APTN National News

Sis'moqon

Portfolio

CBC Indigenous

Alessia Passafiume

Portfolio

The Canadian Press

Savannah Ridley

Portfolio

The Narwhal

Les finalistes dans la catégorie PRIX SCA CANADA / ACJ POUR LES REPORTAGES SUR LE SECTEUR TRAVAIL sont :

Isaac Phan Nay

A janitor died on the job at SFU. Co-workers want change

The Tyee

Matt Simmons

Out of the shadows: Confronting sexual violence in tree-planting

The Narwhal

Team

Why criminal charges are rare for workplace deaths in Canada

CBC News

Caroline Touzin

Traités comme d'éternels stagiaires

La Presse

Zak Vescera

Temporary foreign worker inspections

The Investigative Journalism Foundation

Les finalistes dans la catégorie CNM / ACJ PRIX D'EXCELLENCE EN JOURNALISME ÉTUDIANT.E sont :

Fernando Bossoes

Using Freedom of Information Act to investigate governance at Humber Polytechnic

Humber ETC / Humber College

Kristen de Jager

Portfolio

The Tyee / UBC

Thuy Anh Nguyen

Rising popularity of K-pop and K-dramas a sign of shifting perceptions of Korean identity and culture

Capital Current / Carleton University

Manoj Subramaniam

Indigenous narratives, sovereignty and narrative sovereignty

The Link / Concordia University

Alica Wang, Andrew Yang

Academic accessibility at uWaterloo: Is the University accommodating to invisible disabilities?

Imprint Publications / University of Waterloo

Ce prix est aimablement parrainé par le « Fraser MacDougall Journalism Prize Fund ».

Tous les finalistes des prix bénéficient de tarifs préférentiels pour la conférence et seront contactés pour obtenir plus de détails sur les modalités d'obtention de cette réduction.

Les billets pour le gala de cette année sont actuellement en vente et les places sont limitées.

L'ACJ remercie toutes les personnes qui ont soumis leurs travaux et félicite les finalistes mentionnés.es ci-dessus. Nous avons hâte de mettre davantage en valeur et de célébrer votre travail.

L'ACJ est la plus grande organisation professionnelle nationale du Canada pour les journalistes de tous les médias, représentant des membres à travers le pays. Les rôles principaux de l'ACJ sont de fournir un développement professionnel de haute qualité à ses membres et un plaidoyer d'intérêt public.

SOURCE Association canadienne des journalistes

Pour plus d'informations: Brent Jolly, président de l'ACJ - [email protected]; Jason Markusoff, chef du comité des prix - [email protected]; Elisha Dacey, vice-chef du comité des prix - [email protected]; Renseignements généraux sur le programme - [email protected]