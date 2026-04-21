L'Association canadienne des journalistes dévoile la liste des finalistes 2025 de son prestigieux programme de prix

Nouvelles fournies parAssociation canadienne des journalistes
21 avr, 2026, 11:01 ET
OTTAWA, ON, le 21 avril 2026 /CNW/ - L'Association canadienne des journalistes (ACJ) a le plaisir de dévoiler la liste des finalistes des Prix de l'ACJ 2025.
Les gangants.es de chaque catégorie seront annoncés lors du gala de remise des prix qui se tiendra le samedi 13 juin 2026 à l'École de journalisme et de communication de l'Université Carleton.
Ce gala est l'événement annuel phare de l'ACJ qui clôt sa conférence nationale. Le thème de la conférence de cette année est « Le pouvoir, les plateformes et la presse ».
« Les finalistes de cette année font tous preuve d'un engagement envers l'excellence qui va bien au-delà du simple compte rendu des faits - ces reportages témoignent de la ténacité, de la persévérance et d'une exigence de responsabilité », a déclaré Brent Jolly, président de l'ACJ.
« C'est cet engagement envers l'excellence qui distingue le journalisme du bruit ambiant. Les journalistes canadiens.ennes s'engagent chaque jour à affronter l'intimidation, le secret ou d'autres dangers personnels pour défendre le droit du public à l'information. Cet acte courageux est crucial pour assurer notre santé, notre sécurité et le fonctionnement de notre démocratie. »
Les juges ont sélectionné ces finalistes parmi un nombre record de 561 candidatures. « Le volume impressionnant de reportages réfléchis, rigoureux et percutants produits cette année par les journalistes canadiens.ennes a véritablement impressionné notre équipe », a déclaré Jason Markusoff, président du comité des prix de l'ACJ. « Notre équipe de juges a été époustouflée par l'étendue et la profondeur du journalisme de qualité produit cette année par les journalistes. »
Deux nouveaux prix viennent s'ajouter à la liste des prix de l'ACJ pour 2025. Le premier est le Prix Janice Johnston pour le reportage sur la criminalité et la justice, qui récompense un journalisme traitant les victimes avec dignité, fondé sur un travail de terrain rigoureux et original, et demandant des comptes à la police et aux systèmes judiciaires. Ce prix rend hommage à la journaliste de longue date de CBC Edmonton, dont le travail courageux et empreint de compassion a mis en lumière les questions de sécurité publique.
Le deuxième prix est le Prix Geoffrey Stevens pour le reportage sur les administrations locales, qui met en avant le journalisme, faisant preuve d'une compréhension approfondie des institutions locales - notamment les administrations municipales, les commissions scolaires, les bandes des Premières Nations, les conseils régionaux ou d'autres organismes publics locaux - et montrant comment leurs décisions façonnent la vie quotidienne. Ce prix rend hommage à ce reporter, rédacteur en chef et chroniqueur chevronné dont la carrière de six décennies a retracé l'actualité des gouvernements à tous les niveaux.
Les gangnants.es du prix d'argent reçoivent un certificat en reconnaissance de leur journalisme exceptionnel, tandis que les gangnants.es du prix d'or reçoivent également une récompense financière.
Les finalistes sont classés.es ci-dessous par ordre alphabétique selon le nom de famille du candidat.e principal.e. Des liens vers les travaux nominés sont fournis lorsqu'ils sont disponibles.
Les finalistes dans la catégorie NOUVELLES ÉCRITES sont :
Amy Dempsey Raven, Megan Ogilvie
Failing Jade
Toronto Star
Priscilla Plamondon-Lalancette
Voici comment des réseaux criminels ont orchestré la venue d'étudiants africains au Canada
Radio-Canada Saguenay-Lac-St-Jean
Sarah Maude Lefebvre, Félix Séguin
Munitions, chargeur, viseur optique: un jeu d'enfant de sortir du matériel militaire de la base de Valcartier
Le Journal de Montréal
Guillaume Piedboeuf
Albertine Lapensée, perdue… et retrouvée
Radio-Canada
Les finalistes dans la catégorie PRIX HUGO RODRIGUES POUR MÉDIAS COMMUNAUTAIRES (anciennement Médias communautaires) sont :
Justin Brake, Derek Montague
Labrador doctor continues practicing while under investigation following complaints from at least 20 women
The Independent
Jennifer Hamilton-McCharles
North Bay mayor's credit card scandal
North Bay Nugget
Nicholas Hune-Brown
After the international student gold rush
The Local
Larry Pynn
Unauthorized landfill on Cowichan Tribes reserve leaching pollutants into Cowichan River
sixmountains.ca
Daniel Taekema
What happened to the Wolfe Island Ferry?
CBC Kingston
Les finalistes dans la catégorie REPORTAGE DIFFUSÉ (PLUS DE CINQ MINUTES) sont :
Jorge Barrera, Brenda Witmer, Ousama Farag
Project Octopus: Video evidence reveals inner workings of human smuggling investigation
CBC News Investigative Unit
Avery Haines, Joseph Loiero, Angelo Altomare, Jerry Vienneau
W5's Avery Haines Investigates: Sleeping with the Enemy
CTV News / Bell Media Inc.
Geoff Leo, Albert Leung, Joan Webber, Joana Draghici
Hard to swallow
CBC Investigates
Tamara Pimentel
APTN Investigates: Skin-Deep
APTN
Team
News deserts
TVO
Les finalistes dans la catégorie REPORTAGE DIFFUSÉ (MOINS DE CINQ MINUTES) sont :
Daniel Boily, Davide Gentile
Itinérance: comment cohabiter avec les campements?
Radio-Canada Montréal
Marie-Claude Paradis-Desfossés
Dénonciations, plaintes et suicide dans un centre de traitement des dépendances pour les Premières Nations
Noovo
Omar Sachedina
Kirk's journey
CTV News / Bell Media Inc.
Les finalistes dans la catégorie JOURNALISME DIFFUSÉ COMMUNAUTAIRE sont :
Jules Bugiel
Plan to move and divide Jarry Pool has locals asking 'why?'
CKUT Radio 90.3 FM / Frequency News
Ryan Cooke
Pure hell
CBC Newfoundland and Labrador
Guy Quenneville
The St Pius X school shooting, 50 years later
CBC Ottawa
Savannah Stewart, Justin Khan
Palestine on campus
The Rover
Les finalistes dans la catégorie JOURNALISME DE DONNÉES sont :
Julia-Simone Rutgers, Malak Abas
'Balancing act' or 'disaster'? Winnipeg's transit overhaul, mapped
The Narwhal / Winnipeg Free Press
Team
Y a-t-il de la surenchère dans votre quartier?
Radio-Canada
Team
Risky restaurants
Edmonton Journal / MacEwan University
Rory White, David McKie
Mapping the dark-money oil and gas ads targeting a small Ontario town
Canada's National Observer
Les finalistes dans la catégorie MÉDIAS EN LIGNE sont :
Rob Csernyik, Tara-Michelle Ziniuk, Angela Mullins, Julie Carl, Tobin Ng
This online scam is putting the LGBTQ2S+ global activist community at risk
Xtra
Stephen Maher
Separatism in Canada
Ricochet Media
Taylor West
Muskoka Boat Rentals: Investigation into withheld deposits and alleged fraud
Muskoka411
Nicholas Hune-Brown
Investigating a possible scammer in journalism's AI era
The Local
Charlie Pinkerton, Jessica Smith Cross
Meet the bagman
The Trillium
Les finalistes dans la catégorie PRIX DU DROIT À L'INFORMATION sont :
Thomas Gerbet, Marianne Dépelteau, Thomas Deshaies
La production de canneberges risque de vider des rivières si elle grossit encore
Radio-Canada
Hiren Mansukhani
Disaster deep below: How Calgary's catastrophic feeder main failure was decades in making
Calgary Herald / Calgary Sun
Alanna Smith
Interference in Alberta's measles response
The Globe and Mail
Jessica Smith Cross\
Hands-on care in long-term care
The Trillium
Jean-Thomas Léveillé
Protection du caribou : Le plan qui était à un poil d'aboutir
La Presse
Ce prix est aimablement parrainé par le « Ken and Debbie Rubin Public Interest Advocacy Fund ».
Les finalistes dans la catégorie PHOTOJOURNALISME sont :
Cole Burston
Portfolio
Freelance
Leah Hennel
Portfolio
Freelance
Chris Young
From Moss Park, with love
The Canadian Press
Les finalistes dans la catégorie « SCOOP » sont :
Aidan Chamandy, Charlie Pinkerton, Jessica Smith Cross, Jack Hauen
OPP investigating Skills Development Fund recipient
The Trillium / Village Media
Ethan Cox, Jerome Turner
RCMP formally apologize for violating journalist's rights, commit to changes in wake of explosive oversight report
Ricochet Media
Robert Fife, Marieke Walsh
Trudeau expected to announce exit as party leader before national caucus meeting Wednesday
The Globe and Mail
Bethany Lindsay, Michelle Ghoussoub
UBC clinical trial misconduct
Investigative Journalism Foundation / CBC News
Matt Simmons, Zak Vescera
Canada's spy agency now shares intel with corporations -- thanks to a push from TC Energy
The Narwhal / Investigative Journalism Foundation
Les finalistes dans la catégorie PRIX POUR HISTOIRE D'UN JOUR (anciennement Excellence quotidienne) sont :
Démar Grant
Flooding basements
The Hamilton Spectator
Caitlyn Gowriluk, Josh Crabb, Arturo Chang, Tyson Koschik, Randall McKenzie
Mashkode Bizhiki'ikwe now has a name: Ashlee Shingoose was Winnipeg serial killer's 1st victim
CBC Manitoba
Angela MacIvor, Aly Thomson, Shaina Luck
RCMP scrutiny of missing N.S. children's mother, stepfather suggests no criminal involvement
CBC Nova Scotia
Jen St. Denis
Who Is Othman Mekhloufi, the far-right poster behind OneBC's strife?
The Tyee
Team
Vancouver's 'darkest day': Inside the Lapu Lapu festival tragedy
The Canadian Press
Les finalistes dans la catégorie REPORTAGE ÉCRIT sont :
Alyshah Hasham
Condo v Church: A story of Toronto on the steps of Sanctuary
Toronto Star
Katharine Lake Berz
The secret that may have saved her life
Toronto Star
Nicole O'Reilly
He beat his stepfather to death -- and was found not criminally responsible
The Hamilton Spectator
Jana Pruden
The matriarchy with muscles
The Globe and Mail
Jennifer Yang
The drastic brain procedure that gave a baby a fighting chance
The Globe and Mail
Les finalistes dans la catégorie REPORTAGE ÉCRIT COMMUNAUTAIRE sont :
Samantha Beattie
The boys of Robert Land
CBC Hamilton
Eve Cable
Aged out and left behind
The Eastern Door
Kathryn Mannie
Toronto cafe ordered to destroy $8K worth of Vegemite by food authority
TorontoToday
Inori Roy
The worm hunters of Southern Ontario
The Local
Les finalistes dans la catégorie PRIX POUR LA COUVERTURE DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET DE L'ENVIRONNEMENT sont :
Liam Casey, Jordan Omstead, Chris Katsarov Luna
Inside the Ring of Fire: A tale of two First Nations and a road that could change everything
The Canadian Press
Lindsay Jones, Patrick White
To the last drop
The Globe and Mail
Cloe Logan
Driving the ice road: A journey along a community's disappearing lifeline
Canada's National Observer
Daphne Cameron
Objectif : produire du lait carboneutre
La Presse+
Angela Belleau, Tom Fennario
APTN Investigates: Sacrifice zones
APTN
Les finalistes dans la catégorie PRIX JANICE JOHNSTON POUR LE JOURNALISME CRIMINEL ET JUDICAIRE sont :
Tavia Grant
On a cold trail: A suspicious death, police delays and unanswered questions
The Globe and Mail
Avery Haines, Joseph Loiero, Angelo Altomare, Jerry Vienneau, Zak Vescera
W5's Avery Haines Investigates: Cartel Canada
CTV News / Investigative Journalism Foundation
Brendan Kennedy
Crisis behind bars: Ontario's inhumane jail conditions
Toronto Star
Anna Mehler Paperny
Unfree: Behind Canada's incarceration of Indigenous people
Reuters
Jen St. Denis
What really happened to Katica?
The Tyee
Les finalistes dans la catégorie PRIX GEOFFREY STEVENS POUR LE JOURNALISME SUR LES ADMINISTRATIONS LOCALES sont :
Marcus Bankuti
Election year in Kanesatake
The Eastern Door
Marianne Dépelteau
Fauquier-Strickland
Radio-Canada
Wency Leung\
School board coverage
The Local
Josh Lewis
The cost of care: Where PEI's health dollars go
Eastern Graphic
Tyler Olsen, Kristen Holliday
Mayor of chaos: How Kamloops politics became infamous
The Tyee / Castanet
Les finalistes dans la catégorie PRIX JHR / ACJ POUR LE REPORTAGE SUR LES DROITS DE LA PERSONNE sont :
Robert Cribb, Masih Khalatbari, Rachel Parent
'This is the new slavery': Migrant farm workers underpaid, abused and injured
Investigative Journalism Bureau / National Post
Allya Davidson, Scott Anderson, Ionna Roumeliotis, Andrew Culbert, Emmanuel Marchand
Funding the occupation
CBC the fifth estate
Gabrielle Duchaine
Plus d'un an sans sortir dehors
La Presse
Nelisha Vellani, Asha Tomlinson, Katie Pedersen, Dexter McMillan
The sextortion network
CBC Marketplace
Les finalistes dans la catégorie PRIX JHR / ACJ POUR JOURNALISTE AUTOCHTONE ÉMERGENT.E sont :
Vanna Blacksmith
Portfolio
CBC North Cree Unit
Sav Jonsa
Portfolio
APTN National News
Sis'moqon
Portfolio
CBC Indigenous
Alessia Passafiume
Portfolio
The Canadian Press
Savannah Ridley
Portfolio
The Narwhal
Les finalistes dans la catégorie PRIX SCA CANADA / ACJ POUR LES REPORTAGES SUR LE SECTEUR TRAVAIL sont :
Isaac Phan Nay
A janitor died on the job at SFU. Co-workers want change
The Tyee
Matt Simmons
Out of the shadows: Confronting sexual violence in tree-planting
The Narwhal
Team
Why criminal charges are rare for workplace deaths in Canada
CBC News
Caroline Touzin
Traités comme d'éternels stagiaires
La Presse
Zak Vescera
Temporary foreign worker inspections
The Investigative Journalism Foundation
Les finalistes dans la catégorie CNM / ACJ PRIX D'EXCELLENCE EN JOURNALISME ÉTUDIANT.E sont :
Fernando Bossoes
Using Freedom of Information Act to investigate governance at Humber Polytechnic
Humber ETC / Humber College
Kristen de Jager
Portfolio
The Tyee / UBC
Thuy Anh Nguyen
Rising popularity of K-pop and K-dramas a sign of shifting perceptions of Korean identity and culture
Capital Current / Carleton University
Manoj Subramaniam
Indigenous narratives, sovereignty and narrative sovereignty
The Link / Concordia University
Alica Wang, Andrew Yang
Academic accessibility at uWaterloo: Is the University accommodating to invisible disabilities?
Imprint Publications / University of Waterloo
Ce prix est aimablement parrainé par le « Fraser MacDougall Journalism Prize Fund ».
Tous les finalistes des prix bénéficient de tarifs préférentiels pour la conférence et seront contactés pour obtenir plus de détails sur les modalités d'obtention de cette réduction.
Les billets pour le gala de cette année sont actuellement en vente et les places sont limitées.
L'ACJ remercie toutes les personnes qui ont soumis leurs travaux et félicite les finalistes mentionnés.es ci-dessus. Nous avons hâte de mettre davantage en valeur et de célébrer votre travail.
L'ACJ est la plus grande organisation professionnelle nationale du Canada pour les journalistes de tous les médias, représentant des membres à travers le pays. Les rôles principaux de l'ACJ sont de fournir un développement professionnel de haute qualité à ses membres et un plaidoyer d'intérêt public.
SOURCE Association canadienne des journalistes
Pour plus d'informations: Brent Jolly, président de l'ACJ - [email protected]; Jason Markusoff, chef du comité des prix - [email protected]; Elisha Dacey, vice-chef du comité des prix - [email protected]; Renseignements généraux sur le programme - [email protected]
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