BRAMPTON, ON, le 21 mars 2025 /CNW/ - Un transport en commun fiable est important pour la croissance économique, la réduction de la pollution atmosphérique et la création de collectivités abordables et connectées.

Aujourd'hui, l'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, des Infrastructures et des Collectivités, a annoncé l'intention du gouvernement fédéral de soutenir le prolongement de la ligne Hazel McCallion du TLR à Brampton dans le cadre du volet Entente pour les régions métropolitaines (ERM) du Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC).

Brampton figure parmi les villes qui croissent le plus rapidement au Canada. Pour cette raison, il est essentiel que les transports en commun continuent de se développer pour répondre aux besoins de ses habitants. La ligne Hazel McCallion du TLR est un projet de train léger sur rail de 18 kilomètres et de 19 arrêts en cours de construction entre la gare de Port Credit Go à Mississauga et la gare Gateway de Brampton. En prolongeant ce TLR d'environ quatre kilomètres, le projet vise à offrir de meilleures options de transport en commun aux habitants et à relier un plus grand nombre de personnes au centre-ville de Brampton.

Le financement fédéral sera conditionnel au respect des exigences du volet ERM, ce qui comprend l'élaboration d'un plan régional intégré et la signature d'une entente pour les régions métropolitaines pour la région du Grand Golden Horseshoe, le respect de toutes les exigences de conditionnalité en matière de logement, la réception d'une analyse de rentabilité complète du projet de la province de l'Ontario et l'approbation du gouvernement fédéral.

Le développement des infrastructures de transport en commun partout au pays constitue une priorité essentielle, notamment lorsqu'elles soutiennent des objectifs clés en matière de logement et encouragent la construction de logements à proximité des transports en commun.

« Nous nous engageons à améliorer et à mettre en place des infrastructures de transport en commun partout au Canada. Une collaboration étroite entre les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux est essentielle à la mise en place d'infrastructures fiables et efficaces pour nos collectivités. »

L'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, des Infrastructures et des Collectivités

« Alors que la ville de Brampton est en pleine croissance, le premier ministre Ford et notre gouvernement ont un plan pour offrir aux résidents les réseaux de transport en commun de calibre mondial qu'ils méritent. C'est pourquoi nous avons annoncé le prolongement de la ligne Hazel McCallion jusqu'au centre-ville et la construction d'un nouveau tunnel dont bénéficieront des dizaines de milliers d'usagers chaque jour. Nous continuerons à travailler avec nos partenaires fédéraux et municipaux, à développer les services de transport en commun et le service GO, ainsi qu'à réaliser des projets générationnels, comme celui de l'autoroute 413, pour permettre aux familles de Brampton de se rendre là où elles doivent aller. »

L'honorable Prabmeet Sarkaria, ministre des Transports de l'Ontario

« L'annonce d'aujourd'hui est une étape importante vers la concrétisation du prolongement de la ligne Hazel McCallion du TLR de Brampton. Cette solution de transport en commun permettra de desservir 33 000 logements, de créer plus de 17 000 emplois, ainsi que de soutenir la croissance de Brampton, qui est l'une des villes qui connaissent la croissance la plus rapide au pays. Ce projet permettra d'offrir à nos résidents des services de transport fiables, durables et efficaces en reliant le centre-ville au reste de la région. Merci au ministre Erskine-Smith pour sa deuxième visite à Brampton, et au gouvernement fédéral pour le financement alloué à ce projet transformateur pour le transport en commun, le logement et le centre-ville. »

Patrick Brown, maire de la Ville de Brampton

Le 20 janvier 2025, Brampton Transit a annoncé avoir obtenu un financement fédéral de 106 millions de dollars sur 10 ans dans le cadre du volet « Financement de base » du Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC). Ce financement permettra de moderniser, de remplacer ou de rénover les infrastructures de transport en commun de la ville et de les maintenir en bon état.

Depuis 2015, le gouvernement fédéral a annoncé plus de 19 milliards de dollars pour des projets de transport en commun et de transport actif en Ontario.

. À partir de 2026-2027, le FTCC fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année en financement permanent pour répondre aux besoins locaux en renforçant la planification intégrée, en améliorant l'accès au transport en commun et au transport actif, et en soutenant le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives.

Le FTCC soutient les investissements dans le transport en commun et le transport actif par le biais de trois volets : Les Ententes pour les régions métropolitaines proposent un nouveau moyen de collaboration entre le gouvernement fédéral, les provinces et les municipalités. Dans le cadre de ces ententes, le gouvernement fédéral allouera des fonds et travaillera avec ses partenaires pour soutenir la planification et la mise en place des transports en commun. Le financement de base fournit une aide stable et prévisible que les collectivités canadiennes disposant de réseaux de transport en commun déjà en place recherchent pour leurs investissements courants en immobilisations, leur expansion et leurs projets de remise en état. Le financement ciblé permet aux partenaires d'accéder à un financement direct par le biais d'appels à candidatures périodiques qui aident à répondre aux priorités en constante évolution des collectivités.



