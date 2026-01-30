PORTUGAL COVE-ST. PHILIP'S, NL, le 30 janv. 2026 /CNW/ - Une ancienne école et une ancienne salle paroissiale situées à Portugal Cove-St. Philip's seront rénovées et transformées en installation communautaire polyvalente grâce à un investissement de plus de 1,7 million de dollars du gouvernement fédéral.

La ministre Joanne Thompson et Michael Pretty, président du Arts Wellness Heritage Group ont annoncé ce projet.

D'importantes améliorations seront apportées à la salle communautaire Arts Wellness and Heritage (AWH), dont un agrandissement de 75 m², la rénovation des toilettes, l'installation de panneaux solaires et d'un système de pompe à chaleur. Le bâtiment deviendra entièrement accessible et écoénergétique, ce qui créera ainsi un espace accueillant et facile d'accès en toutes saisons.

La salle communautaire rénovée du AWH Group sera un centre dédié aux arts, au bien-être, au patrimoine et à l'environnement pour les résidents et les visiteurs. Elle servira également de lieu de rassemblement pour le parc écologique de 60 acres qui sera aménagé au pied des collines, à proximité du bâtiment.

Citations

« Portugal Cove-St. Philip's sait comment renforcer une communauté, et l'Arts, Wellness, and Heritage Group joue un grand rôle à cet égard. Je suis fière que nous investissions dans la future salle communautaire AWH -- un endroit qui sera accessible et disponible pour aider les gens à se rassembler, à célébrer et à traverser les longs mois d'hiver ensemble. »

L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches et députée de St. John's-Est

« Ce projet aura d'importantes répercussions pour notre communauté et notre région. Cette salle disponible à la location sera équipée des dernières technologies audiovisuelles modernes et mettra l'accent sur l'inclusion et les meilleures pratiques environnementales. Les améliorations apportées au centre communautaire Arts, Wellness and Heritage bénéficieront à Portugal Cove-St. Philip's pendant des générations. Nous en remercions le gouvernement canadien. »

Michael Pretty, président du Arts Wellness Heritage Group

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 1 742 506 $ dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

Le programme BCVI a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'augmentation de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques.

Le programme a été lancé en avril 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Un investissement additionnel de 500 millions jusqu'en 2029 a été annoncé dans le budget fédéral de 2024 pour soutenir un plus grand nombre de projets dans le cadre du BCVI.

Au moins 10 % des fonds du programme sont alloués à des projets destinés aux communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés et de renforcer les économies locales.

Le financement du projet est assujetti à la négociation et à la signature d'une entente de contribution entre le gouvernement du Canada et le ou les bénéficiaires.

