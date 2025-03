LANTZ, NS, le 20 mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Kody Blois, député de Kings-Hants, et Eleanor Roulston, préfète de la Municipalité d'East Hants, ont annoncé un investissement fédéral de plus de 6,3 millions de dollars pour améliorer et développer les infrastructures de traitement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales à Lantz dans le cadre du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement (FCIL).

Ce financement servira à améliorer la capacité de traitement des eaux usées à Lantz grâce à la reconstruction de la station de relèvement des eaux usées de la promenade Poplar, à l'installation d'une nouvelle conduite de refoulement des eaux usées, à l'ajout de génératrices de secours aux stations de relèvement de la promenade Poplar et du Sportsplex, ainsi qu'à la modernisation des infrastructures de gestion des eaux pluviales sur l'avenue Brookside. Une fois achevé, ce projet soutiendra la croissance locale en redistribuant les zones de captage des eaux usées afin d'accroître la capacité et la résilience face aux intempéries extrêmes qui pourraient provoquer des inondations et des problèmes aux systèmes.

Cet investissement réalisé dans le cadre du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement (FCIL) joue un rôle crucial dans le renforcement des infrastructures essentielles et la construction plus rapide d'un plus grand nombre de logements. Ce financement permettra également de construire environ 128 unités de logement, contribuant ainsi à la croissance future de la collectivité.

« Ce projet permettra de mettre en place les infrastructures de traitement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales essentielles pour soutenir la croissance de Lantz et d'East Hants. Le gouvernement fédéral s'est engagé à résoudre la crise du logement en investissant dans des projets qui permettent de construire davantage de logements. »

Kody Blois, Secrétaire parlementaire du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et de la ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, et député de Kings-Hants

« La Municipalité d'East Hants est extrêmement heureuse de recevoir un financement qui l'aidera à construire des infrastructures qui permettront d'élargir les options de logement pour ses résidents. Ce projet transformera la capacité de logement à Lantz, en plus d'accroître la résilience aux changements climatiques du système d'assainissement des eaux usées. »

Eleanor Roulston, préfète de la Municipalité d'East Hants

Compris dans le budget de 2024 et le Plan du Canada sur le logement, le FCIL permettra d'investir plus de 5 milliards de dollars sur 10 ans dans la construction et la mise à niveau d'infrastructures publiques essentielles qui permettront d'accroître l'offre de logement et la densification dans les collectivités de tout le Canada .

le Plan du sur le logement, le FCIL permettra d'investir plus de 5 milliards de dollars sur 10 ans dans la construction et la mise à niveau d'infrastructures publiques essentielles qui permettront d'accroître l'offre de logement et la densification dans les collectivités de tout le . Une partie de ce financement est allouée au soutien des priorités provinciales et territoriales à long terme. Les provinces et les territoires doivent finaliser une entente et s'engager à respecter des conditions essentielles pour accroître l'offre de logements afin de recevoir un financement. Les allocations destinées aux provinces et aux territoires qui n'auront pas conclu d'entente seront transférées au Volet de prestation directe.

prestation directe. Le financement par le biais du Volet de prestation directe du FCIL vise à soutenir des projets d'infrastructure essentiels dans les municipalités et les communautés autochtones. L'appel de propositions a débuté le 7 novembre 2024 et les demandes seront acceptées jusqu'au 31 mars 2025 pour les collectivités de toutes tailles au Canada , et jusqu'au 19 mai 2025 pour les demandeurs autochtones. Les municipalités et les communautés autochtones peuvent obtenir de plus amples renseignements ou présenter une demande en ligne.

prestation directe du FCIL vise à soutenir des projets d'infrastructure essentiels dans les municipalités et les communautés autochtones. L'appel de propositions a débuté le 7 novembre les demandes seront acceptées jusqu'au 31 mars 2025 pour les collectivités de toutes tailles au , et jusqu'au 19 mai 2025 pour les demandeurs autochtones. Les municipalités et les communautés autochtones peuvent obtenir de plus amples renseignements ou présenter une demande en ligne. Au moins 10 % du financement du Volet de prestation directe sera alloué à des communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Les demandeurs autochtones admissibles ont jusqu'au 19 mai 2025 pour soumettre leurs projets.

prestation directe sera alloué à des communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Les demandeurs autochtones admissibles ont jusqu'au 19 mai 2025 pour soumettre leurs projets. Le 12 avril 2024, le gouvernement fédéral a publié son ambitieux plan sur le logement intitulé Résoudre la crise du logement : Plan du Canada sur le logement , qui est soutenu par de nouveaux investissements annoncés dans le budget de 2024. Le Plan tient compte des divers besoins des Canadiens et est axé sur les trois piliers suivants : Construire plus de logements; Faciliter la location d'un logement ou l'accès à la propriété; Aider les Canadiens qui n'ont pas les moyens de se loger.

, qui est soutenu par de nouveaux investissements annoncés dans le budget de 2024. tient compte des divers besoins des Canadiens et est axé sur les trois piliers suivants : Le financement du gouvernement fédéral est conditionnel à l'atteinte de ses obligations en matière de consultation des peuples autochtones et d'évaluation environnementale.

