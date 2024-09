DARTMOUTH, N.-É., le 8 sept. 2024 /CNW/ - Le quartier Mount Hope de Dartmouth South comptera bientôt 32 nouveaux logements abordables pour des femmes et leurs enfants.

Grâce au financement et au soutien du gouvernement fédéral, du gouvernement de la Nouvelle-Écosse, de la Municipalité régionale d'Halifax, et du YWCA Halifax, ce dernier a acquis 32 maisons en rangée neuves de deux et trois chambres dans Mount Hope Village. Les résidentes et leurs enfants ont commencé à emménager dans les 31 logements avec services de soutien en août. Un logement est occupé par le concierge.

Le YWCA Halifax travaille à loger des familles avec enfants dans les maisons. Grâce à un partenariat avec le Mi'kmaw Native Friendship Centre, 10 logements seront réservés pour des familles autochtones vivant en milieu urbain qui ont des besoins impérieux en matière de logement et sont en situation d'itinérance. De plus, 12 logements sont réservés pour des familles qui vivent actuellement dans des hôtels et qui bénéficient du soutien de l'organisme Adsum for Women and Children. Grâce à ses programmes de logement existants, le YWCA Halifax se chargera de choisir les personnes qui occuperont les autres logements.

Le ministère des Services communautaires de la Nouvelle-Écosse fournira du financement pour la dotation en personnel, les activités et les services globaux adaptés aux besoins des résidentes, comme le soutien à l'entretien du logement, l'aiguillage vers des services de santé mentale et de soins de santé, et la formation axée sur les compétences en matière d'emploi.

Le financement de cet ensemble résidentiel comprend :

8 361 000 $ du gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du Fonds pour le logement abordable;

2 900 000 $ du gouvernement de la Nouvelle-Écosse dans le cadre du Affordable Housing Development Program;

510 000 $ du gouvernement de la Nouvelle-Écosse par l'entremise du ministère des Services communautaires;

650 000 $ de la Municipalité régionale d'Halifax;

375 000 $ en contribution financière du YWCA Halifax.

La construction a été achevée en juillet 2024.

Citations :

« L'annonce d'aujourd'hui témoigne de la manière dont le gouvernement fédéral collabore avec des partenaires de tous les ordres de gouvernement et des organismes sans but lucratif pour créer des logements abordables dont a grandement besoin la population de Dartmouth. Nous continuerons d'investir dans des ensembles de logements abordables comme celui annoncé aujourd'hui et de travailler avec des partenaires de partout au pays pour mettre fin à la crise du logement. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'annonce d'aujourd'hui signifie que plus de 30 familles auront un endroit sûr et abordable où se sentir chez eux, ici à Dartmouth. Notre gouvernement fédéral est toujours à la table et prêt à s'associer à de bons intervenants et à d'autres ordres de gouvernement pour construire et acquérir des logements pour les personnes et les familles de nos communautés. Complétées par des services intégrés, ces maisons en rangée abordables de 2 et 3 chambres à coucher à Mount Hope Village nous permettent de faire un pas de plus vers l'élimination de la crise du logement ici en Nouvelle-Écosse - c'est une bonne nouvelle, mais nous devons continuer ! » - Darren Fisher, député fédéral de Dartmouth-Cole Harbour

« Avoir un foyer sûr et solidaire ne se limitent pas à avoir quatre murs et un toit. Nous sommes heureux de jouer un rôle dans la création de communautés inclusives et accueillantes où les résidents peuvent grandir et s'épanouir. Il s'agit là d'un autre excellent exemple de la façon dont le gouvernement et les partenaires communautaires travaillent ensemble pour offrir plus rapidement aux Néo-Écossais des solutions de logement abordable et avec services de soutien. » - L'honorable Timothy Halman, ministre provincial de l'Environnement et du Changement climatique et député à l'Assemblée législative pour Dartmouth-Est

« Grâce à l'engagement du YWCA et à la collaboration entre les différents niveaux de gouvernement, ces maisons en rangée offriront des logements abordables dont le besoin se fait cruellement sentir dans une communauté d'appartenance. C'est un bon exemple de ce que nous pouvons réaliser lorsque nous travaillons ensemble dans un but commun. » - Mike Savage, maire de la Ville de Halifax

« Cet ensemble résidentiel démontre ce qu'il est possible d'accomplir lorsque nous travaillons ensemble. En mettant à profit notre expertise respective et en bénéficiant du soutien de tous les ordres de gouvernement, nous pouvons atteindre l'abordabilité et avoir des collectivités complètes à grande échelle. Des logements modulaires de qualité et de solides partenariats offrent une solution viable à la crise du logement. » - Miia Suokonautio, directrice générale, YWCA Halifax

« Lorsque nous avons dit à certaines des mères qui participent à nos programmes actuels qu'elles auront un chez-soi à jamais à Mount Hope Village, nous avons eu droit à des larmes et à quelques pas de danse. » - Danielle Hodges, directrice principale des programmes, YWCA Halifax

Faits en bref :

L'annonce d'aujourd'hui a été faite par Darren Fisher , député de Dartmouth - Cole Harbour , au nom de Sean Fraser , ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, par l'honorable Timothy Halman , ministre provincial de l'Environnement et du Changement climatique et député à l'Assemblée législative pour Dartmouth-Est, au nom de l'honorable John Lohr , ministre des Affaires municipales et du Logement, et par Miia Suokonautio, directrice exécutive du YWCA d'Halifax

, député de - , au nom de , ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, par l'honorable , ministre provincial de l'Environnement et du Changement climatique et député à l'Assemblée législative pour Dartmouth-Est, au nom de l'honorable , ministre des Affaires municipales et du Logement, et par Miia Suokonautio, directrice exécutive du YWCA d'Halifax Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt, de prêts-subventions ou de contributions. Ces fonds servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants.

offre du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt, de prêts-subventions ou de contributions. Ces fonds servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Dans l'Énoncé économique de l'automne 2023, le gouvernement a annoncé un investissement supplémentaire de 1 milliard de dollars dans le FLA. Ces fonds portent l'enveloppe budgétaire totale à plus de 14 milliards de dollars. Le budget de 2024 prévoyait d'ajouter 1 milliard de dollars de plus au FLA afin de mieux soutenir les fournisseurs de logements sans but lucratif, coopératifs et publics et de répondre aux besoins des personnes les plus touchées par la crise du logement.

Ce programme de la Stratégie nationale sur le logement accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

En mars 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 50,97 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 146 000 logements et la réparation de plus de 286 000 logements.

Liens connexes :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Renseignements sur ce communiqué : Micaal Ahmed, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]