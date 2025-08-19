/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À PUGWASH/ English
Nouvelles fournies parSociété canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
19 août, 2025, 07:00 ET
PUGWASH, NS, le 18 août 2025 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, Alana Hirtle, députée de Cumberland--Colchester, l'honorable Colton Leblanc, ministre de la Croissance et du Développement de la Nouvelle-Écosse, l'honorable Tory Rushton, ministre des Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse et député de Cumberland-Sud, et à Rod Gilroy, maire du comté de Cumberland, pour une annonce en matière de logement.
Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à [email protected] ou à [email protected] avant le 20 août, 9 h.
|
Date :
|
20 août 2025
|
Heure :
|
10 h 30 (HA)
|
Lieu :
|
140 Sunset Lane,
Pugwash, N-É
B0K 1L0
SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias: Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]
