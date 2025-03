QUÉBEC, le 22 mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement du Canada annonce une contribution fédérale supplémentaire de plus de 1,1 milliard de dollars pour aider à la réalisation des projets de tramway à Québec et de prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal. Ces investissements dans les infrastructures critiques sont essentiels pour bâtir l'économie la plus forte du G7.

Ces deux projets d'envergure permettront d'améliorer la mobilité dans la ville de Québec ainsi que dans la région métropolitaine de Montréal, de favoriser la mobilité durable, d'appuyer le développement urbain et économique et de consolider le réseau de transport collectif dans ces deux grandes villes du Québec. Ils vont également contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre et ainsi renforcer la résilience climatique.

Tramway de Québec (TramCité)

Ce projet vise la construction d'une ligne de tramway 100% électrique de 19 km, dont environ 1,9 km en souterrain. Les travaux incluent l'aménagement universellement accessible de 29 stations, de 5 pôles d'échanges, de deux stationnements incitatifs, d'un centre d'exploitation et d'entretien, de deux postes de contrôle centralisés, d'une flotte d'environ 30 voitures et des travaux connexes, notamment la construction ou la modification d'ouvrages d'art ainsi que l'aménagement paysager et l'installation du mobilier urbain. Les véhicules seront alimentés de manière hybride, soit par une ligne aérienne de contact et par des batteries.

Une contribution fédérale de plus de 1,1 milliards de dollars avait déjà été approuvée en juillet 2019. Le gouvernement du Canada bonifie sa contribution au projet à hauteur de 332,3 millions de dollars dans le cadre du PIIC pour une contribution fédérale totale de plus de 1,4 milliards de dollars.

Prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal

Ce projet comprend cinq nouvelles stations de métro sur environ six kilomètres de tunnel, deux terminus d'autobus, un tunnel piétonnier souterrain, une liaison piétonnière en mezzanine, ainsi que divers éléments d'infrastructure opérationnelle. La mise en service de ces stations de métro est prévue pour 2031.

Le gouvernement fédéral s'était d'abord engagé à contribuer plus de 1,3 milliards de dollars dans le projet de prolongement de la ligne bleue. Le gouvernement fédéral souligne aujourd'hui qu'il augmentera sa contribution au projet de plus de 650 millions de dollars afin de porter cette contribution à un peu plus de 1,9 milliards de dollars.

De plus, le gouvernement fédéral annonce également un investissement de 202,8 millions de dollars dans le projet de système de contrôle de trains, ce qui permettra de remplacer le système actuel de contrôle de trains à cantons fixes par un système de type technologique sur l'ensemble de la ligne bleue du métro de Montréal, incluant son prolongement.

« Notre gouvernement croit au transport en commun. Nous sommes déterminés à améliorer et à développer les infrastructures de transport en commun dans tout le Canada. Une collaboration étroite entre les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux est essentielle pour atteindre cet objectif. »

L'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« En soutenant ces deux projets majeurs, nous améliorerons l'accès à un transport collectif moderne et efficace, ce qui réduira la congestion, la pollution atmosphérique, stimulera le développement économique et créera des milliers d'emplois à Montréal et à Québec. Depuis 2015, nous avons soutenu plus de 2 000 projets de transport en commun et actif à travers le pays, et agi pour faciliter la vie des familles tout en protégeant l'environnement. »

L'honorable Steven Guilbeault, Ministre de la Culture et de l'Identité canadiennes, Parcs Canada, lieutenant du Québec et député de Laurier-Sainte-Marie

« Québec demeure la seule ville de taille comparable au pays à ne pas encore bénéficier d'un réseau de transport collectif moderne. Avec l'appui du gouvernement du Canada, le projet TramCité vient corriger cette situation. En plus de proposer un transport rapide, fiable, confortable et économique, il contribuera à réduire la congestion routière, à stimuler la construction de nouveaux logements et à créer des milliers de bons emplois pour les citoyens de la région de Québec. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, député de Québec

« À l'instar de toutes les autres villes d'envergure au pays, Québec mérite un réseau de transport moderne qui facilitera la mobilité et améliorera la qualité de vie de tous. Je suis fier que notre gouvernement en soit un partenaire depuis le tout début. »

Joel Lightbound, député de Louis-Hébert

Le financement du gouvernement fédéral dans ces projets provient du programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC).

(PIIC). Le financement en soutien au projet TramCité provient d'une enveloppe réservée au Québec aux termes du PIIC. Il est administré dans le cadre de l'entente bilatérale intégrée relative à ce programme conclue entre les gouvernements du Canada et du Québec.

et du Québec. Les investissements ciblant les transports en commun aident les Canadiens à se rendre là où ils doivent aller, créent de nouveaux emplois dans le secteur de la fabrication et de la construction et réduisent la pollution tout en rendant la vie plus abordable.

Depuis 2015, le gouvernement fédéral a engagé plus de 30 milliards de dollars pour des projets de transport en commun et de transport actif. Ces investissements historiques ont permis la réalisation de près de 2 000 projets dans tout le pays.

Logement, Infrastructures et Collectivités Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement du gouvernement fédéral est conditionnel à l'atteinte de ses obligations en matière de consultation des peuples autochtones et d'évaluation environnementale.

