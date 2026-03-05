TORONTO, le 5 mars 2026 /CNW/ - Alors que le Canada se prépare à célébrer la Journée internationale des femmes, le 8 mars prochain, le fait d'assurer la sécurité de la population canadienne est essentiel à la progression de l'égalité des genres. La violence fondée sur le sexe demeure l'un des obstacles les plus importants à la pleine participation des femmes à la société. De plus, elle entraîne des coûts importants chaque année pour la société canadienne. Elle touche les familles, les collectivités et les milieux de travail, et a une incidence sur les domaines de la justice, de la santé et des services sociaux.

Aujourd'hui, l'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), a annoncé que huit organismes recevront un financement totalisant plus de 4,3 millions de dollars pour mettre au point des initiatives communautaires éprouvées qui renforcent le soutien aux femmes victimes de violence et à leur famille.

Cette aide financière s'ajoute à des investissements fédéraux déjà faits dans des projets semblables et dont l'efficacité est avérée. Elle facilitera l'accès à des services adaptés à la culture, coordonnés et axés sur les personnes survivantes dans les collectivités canadiennes. Ensemble, ces initiatives réduiront les obstacles à la justice, renforceront la collaboration intersectorielle et élargiront l'offre de services adaptés à la culture et tenant compte des traumatismes.

Cette aide financière permettra de réaliser les projets suivants :

L'organisme Soutenir les survivants d'abus et de lésions cérébrales par la recherche (SOAR) (Vernon, Colombie-Britannique) recevra des fonds pour son projet Accélérer l'impact : renforcer les capacités pour traiter les lésions cérébrales causées par la violence conjugale , qui vise à renforcer les capacités nationales grâce à une formation de première ligne et à un soutien par les pairs pour les personnes survivantes ayant subi des lésions cérébrales liées à la violence.

(Vernon, Colombie-Britannique) recevra des fonds pour son projet , qui vise à renforcer les capacités nationales grâce à une formation de première ligne et à un soutien par les pairs pour les personnes survivantes ayant subi des lésions cérébrales liées à la violence. Le Conseil des refuges pour femmes de l'Alberta (Edmonton, Alberta) recevra des fonds pour réaliser son projet Combler les lacunes : Renforcer les évaluations intersectionnelles , qui vise à élargir le recours à ses outils d'évaluation axés sur les personnes survivantes et tenant compte des traumatismes, en partenariat avec des organismes œuvrant auprès de communautés diverses.

recevra des fonds pour réaliser son projet , qui vise à élargir le recours à ses outils d'évaluation axés sur les personnes survivantes et tenant compte des traumatismes, en partenariat avec des organismes œuvrant auprès de communautés diverses. L' Y des femmes de Montréal (Montréal, Québec) recevra jusqu'à 584 189 $ pour son projet Projet UNIQUE : Partage des apprentissages , qui offre de l'aide selon un modèle multidisciplinaire pour que les femmes puissent surmonter les problèmes juridiques et les difficultés d'accès à la justice lorsqu'elles traversent une séparation ou un divorce.

(Montréal, Québec) recevra jusqu'à 584 189 $ pour son projet , qui offre de l'aide selon un modèle multidisciplinaire pour que les femmes puissent surmonter les problèmes juridiques et les difficultés d'accès à la justice lorsqu'elles traversent une séparation ou un divorce. La THS Society of Transition Hourses (Vancouver, Colombie-Britannique) recevra des fonds pour son projet Couvertures en cèdre et plus : Renforcement des mesures de soutien global pour les femmes et les enfants autochtones en Colombie-Britannique, qui vise à mettre en place des services de soutien globaux adaptés à la culture des personnes survivantes autochtones dans quatre régions de la province.

(Vancouver, Colombie-Britannique) recevra des fonds pour son projet qui vise à mettre en place des services de soutien globaux adaptés à la culture des personnes survivantes autochtones dans quatre régions de la province. L' Association pour l'information juridique publique de Terre-Neuve-et-Labrador (St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador) recevra des fonds pour son projet Améliorer l'accès à l'aide juridique pour les communautés côtières du Labrador , qui vise à améliorer les services d'information juridique et d'orientation destinés aux victimes de violence conjugale et sexuelle dans les communautés éloignées.

(St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador) recevra des fonds pour son projet , qui vise à améliorer les services d'information juridique et d'orientation destinés aux victimes de violence conjugale et sexuelle dans les communautés éloignées. L' Hospital for Sick Children (Toronto, Ontario) recevra des fonds pour son projet Trafic sexuel d'enfants : Déploiement à grande échelle de pratiques prometteuses dans les soins pédiatriques et les protocoles d'intervention communautaire , qui vise à mettre au point des modèles de soins pédiatriques et d'intervention communautaire tenant compte des traumatismes pour les enfants victimes de trafic sexuel ou qui y ont été exposés.

(Toronto, Ontario) recevra des fonds pour son projet , qui vise à mettre au point des modèles de soins pédiatriques et d'intervention communautaire tenant compte des traumatismes pour les enfants victimes de trafic sexuel ou qui y ont été exposés. L' Institut PEVC (Protection des enfants en contexte de violence conjugale) (Sainte-Agathe-des-Monts, Québec) recevra des fonds pour son projet Le modèle PEVC : Application dans un contexte interculturel ou d'immigration, qui vise à renforcer les mesures de protection des enfants contre la violence entre partenaires intimes dans les familles immigrantes et racisées.

(Protection des enfants en contexte de violence conjugale) (Sainte-Agathe-des-Monts, Québec) recevra des fonds pour son projet qui vise à renforcer les mesures de protection des enfants contre la violence entre partenaires intimes dans les familles immigrantes et racisées. La PLEA Community Services Society of British Columbia (Vancouver, Colombie-Britannique) recevra des fonds supplémentaires (après un premier investissement fédéral de 412 305 $) pour son projet Redéfinir la masculinité : Prévenir la violence fondée sur le sexe (VFS) en sensibilisant les jeunes à la masculinité toxique et en leur apprenant à ne pas rester passifs, qui vise à élargir la portée d'ateliers destinés aux jeunes et portant sur la VFS et la protection.

Mettre fin à la violence ne signifie pas seulement protéger. Il s'agit de veiller à ce que les femmes puissent vivre, travailler et diriger sans crainte. Femmes et Égalité des genres Canada continue d'intensifier l'action fédérale pour contrer la violence fondée sur le sexe. Le gouvernement s'est récemment engagé à consacrer 223,4 millions de dollars sur cinq ans, dont 44,7 millions de dollars en financement continu, à la concrétisation de sa vision, à savoir un Canada exempt de violence fondée sur le sexe. Une économie canadienne forte se construit lorsque les femmes sont en sécurité, soutenues et autonomisées.

Citations

« La Journée internationale des femmes est l'occasion de souligner les progrès accomplis et de renouveler notre engagement à agir, mais nous ne pouvons pas parler de possibilités, de leadership ou de croissance économique sans aborder également la question de la sécurité. En mettant au point des initiatives communautaires qui ont fait leurs preuves, nous multiplions les mesures de soutien dont les femmes et leur famille ont besoin pour vivre à l'abri de la violence et participer pleinement à la société. »

L'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme)

« Partout au Canada et ici à Toronto, nous savons que la lutte contre la violence fondée sur le sexe nécessite une action forte et coordonnée au niveau communautaire. L'investissement annoncé aujourd'hui aidera les organismes de première ligne dans tout le pays à travailler ensemble plus efficacement, en veillant à ce que les personnes survivantes reçoivent en temps opportun un soutien qui sauve des vies. »

Leslie Church, secrétaire parlementaire des secrétaires d'État pour le Travail, pour l'Enfance et la Jeunesse, et pour les Aînés et secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi et des Familles (Personnes en situation de handicap) et députée de Toronto--St. Paul's (Ontario)

« Chaque personne mérite de vivre à l'abri de la violence et de se sentir en sécurité dans sa maison et sa communauté. Ces fonds renforceront des organismes communautaires de confiance afin que les personnes survivantes aient accès à un soutien coordonné et adapté aux traumatismes quand elles en ont le plus besoin. »

Chi Nguyen, députée de Spadina--Harbourfront (Ontario)

Faits en bref

Le Programme de financement de la lutte contre la violence fondée sur le sexe aide les organismes communautaires d'un bout à l'autre du pays à offrir un soutien aux populations à risque ou mal desservies. À ce jour, plus de 84 millions de dollars ont été consacrés au titre du Programme de financement de la lutte contre la VFS à environ 185 projets qui soutiennent les victimes et les personnes survivantes, préviennent la VFS, mobilisent les hommes et les garçons, et font progresser les initiatives visant à mettre fin à la traite de personnes.

Depuis le lancement de la Stratégie fédérale pour prévenir et contrer la VFS, en 2017, le gouvernement fédéral a investi plus de 820 millions de dollars pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe dans tout le pays.

La violence fondée sur le sexe entraîne des coûts sociaux et économiques importants, et limite la participation à la vie active et à la vie communautaire des personnes qui sont victimes de la VFS.

Au Canada, plus de 11 millions de personnes âgées de 15 ans et plus ont été victimes de violence entre partenaires intimes au moins une fois depuis l'âge de 15 ans.

Liens connexes

Chris Zhou, Directeur des communications, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), 343-551-0457, [email protected]; Relations avec les médias, Femmes et Égalité des genres Canada, 819-420-6530, [email protected]