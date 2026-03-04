Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annoncera un soutien aux groupes à risque touchés par la violence fondée sur le sexe English
EDMONTON, AB, le 4 mars 2026 /CNW/ - L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, au nom de l'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), soulignera un financement à l'Alberta Council of Women's Shelters pour combler les lacunes en matière de soutien aux groupes à risque touchés par la violence fondée sur le sexe.
Date :
Le 6 mars 2026
Heure :
10 h (HNR)
Lieu :
5-204 Civic Employees Legacy Tower
Entrée: Atrium
Collège NorQuest
10215, 108e rue NO
Edmonton (Alberta)
T5J 1L6
Remarque à l'intention des médias : Les personnes représentantes des médias qui souhaitent assister à cet événement en personne ou en ligne doivent s'inscrire d'ici le 6 mars à 9 h (HNE) en envoyant un courriel à [email protected].
Personnes-ressources: Chris Zhou, Directeur des communications, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), 343-551-0457, [email protected]; Relations avec les médias, Femmes et Égalité des genres Canada, 819-420-6530, [email protected]
