TORONTO, le 3 mars 2026 /CNW/ - L'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), annoncera l'octroi de fonds à des initiatives communautaires qui renforcent le soutien aux femmes victimes de violence et à leur famille.

Date : Le 5 mars 2026



Heure : 9 h 30 (HNE)



Lieu : YWCA de Toronto

87, rue Elm

Toronto (Ontario)

M5G 0A8

Remarque pour les médias : Les personnes représentantes des médias qui souhaitent assister à cet événement en personne ou en ligne doivent s'inscrire d'ici le 5 mars à 8 h 30 (HNE) en envoyant un courriel à l'adresse [email protected].

Personnes-ressources : Chris Zhou, Directeur des communications, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), ⁠343-551-0457, [email protected]; Relations avec les médias, Femmes et Égalité des genres Canada, 819-420-6530, [email protected]