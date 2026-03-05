/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement fédéral annoncera un soutien visant à améliorer la sécurité et à faire progresser l'égalité des genres/ English
05 mars, 2026, 07:36 ET
TORONTO, le 5 mars 2026 /CNW/ - L'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), annoncera l'octroi de fonds à des initiatives communautaires qui renforcent le soutien aux femmes victimes de violence et à leur famille.
|
Date :
|
Le 5 mars 2026
|
Heure :
|
9 h 30 (HNE)
|
Lieu :
|
YWCA de Toronto
|
87, rue Elm
|
Toronto (Ontario)
|
M5G 0A8
Remarque pour les médias : Les personnes représentantes des médias qui souhaitent assister à cet événement en personne ou en ligne doivent s'inscrire d'ici le 5 mars à 8 h 30 (HNE) en envoyant un courriel à l'adresse [email protected].
Personnes-ressources : Chris Zhou, Directeur des communications, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), 343-551-0457, [email protected]; Relations avec les médias, Femmes et Égalité des genres Canada, 819-420-6530, [email protected]
