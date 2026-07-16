La ministre Julie Dabrusin se joint aux ministres de l'environnement provinciaux et territoriaux pour accroître la collaboration entourant la protection de l'environnement

CALGARY, AB, le 16 juill. 2026 /CNW/ -- L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, s'est jointe aux ministres provinciaux et territoriaux à l'occasion de la réunion annuelle du Conseil canadien des ministres de l'environnement (CCME) qui s'est tenue les 14 et 15 juillet à Calgary, en Alberta. Les ministres de l'environnement de tout le pays s'y étaient donné rendez-vous pour discuter des priorités communes et des stratégies pour réduire les émissions tout en créant une économie propre et en rendant le coût de la vie plus abordable pour la population canadienne.

Tout au long de la réunion, la ministre Julie Dabrusin a travaillé en étroite collaboration avec des partenaires provinciaux et territoriaux pour faire ressortir les moyens d'accélérer l'innovation propre et l'adoption des technologies permettant de réduire les émissions qui favorisent la croissance économique et la compétitivité partout au Canada. Il a été question notamment de mesures axées sur l'énergie propre et renouvelable, l'électrification à grande échelle, les technologies propres et l'efficacité énergétique dans les foyers et les entreprises.

La collaboration entre les administrations est essentielle pour que le Canada devienne carboneutre d'ici 2050 et qu'il atteigne les objectifs climatiques et économiques. Les ministres ont discuté des avenues pour faire progresser la Stratégie de compétitivité climatique du Canada, qui appuie l'objectif du gouvernement fédéral de créer une économie canadienne unifiée en travaillant avec les provinces et les territoires pour stimuler une croissance économique durable tout en réduisant les émissions et en améliorant la résilience.

Avant la rencontre du CCME, la ministre Dabrusin a également participé à des discussions avec des partenaires autochtones sur les priorités environnementales communes et l'équilibre à trouver entre ces priorités et les débouchés économiques pour les communautés. Ces discussions reflètent l'engagement du gouvernement fédéral à collaborer étroitement et à faire avancer l'autodétermination et les droits des Autochtones.

En marge de la réunion du CCME, la ministre Julie Dabrusin a pris part à plusieurs activités en Alberta. Aux côtés de représentants de Parcs Canada, elle a annoncé un accord sur l'utilisation des terres pour abriter la pierre sacrée Manitou Asinîy, soulignant l'importance du partenariat et de l'intendance dans la protection du patrimoine culturel et naturel.

La ministre a également visité le centre de perfectionnement du personnel de FortisAlberta et a rencontré des représentants de l'Association canadienne des bovins pour discuter de l'innovation, de la durabilité et des possibilités économiques dans leurs secteurs respectifs. La ministre a également tenu des discussions bilatérales et trilatérales avec le ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Manitoba, la ministre de l'Environnement et des Parcs de la Colombie-Britannique, le ministre de l'Environnement et des Aires protégées de l'Alberta et le ministre de l'Environnement et du Changement climatique des Territoires du Nord-Ouest. Ces discussions ont porté sur l'avancement des priorités communes, le renforcement de la coopération intergouvernementale et les défis environnementaux et climatiques régionaux.

De plus, la ministre a participé à une table ronde organisée par l'Institut Pembina sur l'électricité, l'énergie et la modernisation des bâtiments. Elle s'est également rendue au parc solaire d'ATCO où des solutions novatrices axées sur l'énergie propre et des investissements contribuent à créer une économie plus durable et plus concurrentielle.

Le Canada garde le cap sur la création d'une économie prospère, propre et concurrentielle qui crée des débouchés pour la main-d'œuvre, les entreprises et les collectivités partout au pays tout en réduisant les émissions et en protégeant l'environnement pour les générations futures.

Citations

« Nous sommes à l'œuvre dans tout le pays et promouvons l'énergie propre et renouvelable, l'électrification à grande échelle et l'efficacité énergétique. Lorsque nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones pour conjuguer normes environnementales rigoureuses et innovation propre, nous pouvons mettre de l'avant des solutions qui font croître l'économie, renforcent nos collectivités et protègent l'environnement pour les générations futures. »

- L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

Faits en bref

La Stratégie de compétitivité climatique du Canada favorise les investissements dans les technologies à zéro émission nette et la croissance économique propre, ce qui aide à faire progresser le travail associé aux engagements du Canada en faveur du climat, tout en stimulant la compétitivité sur la scène mondiale.

Le 31 mars 2026, le gouvernement du Canada a publié la stratégie du Canada pour protéger la nature, intitulée Une force de la nature , qui explique comment le Canada travaillera avec des partenaires pour protéger la biodiversité, conserver 30 % des terres et des eaux d'ici 2030 et mobiliser des capitaux en faveur de la nature. La valeur estimée des contributions de la nature à l'économie du Canada est de 3,6 billions de dollars par année en raison des bienfaits associés notamment à la qualité de l'air, à l'eau douce, à la production alimentaire et à la régulation du climat.

, qui explique comment le Canada travaillera avec des partenaires pour protéger la biodiversité, conserver 30 % des terres et des eaux d'ici 2030 et mobiliser des capitaux en faveur de la nature. La valeur estimée des contributions de la nature à l'économie du Canada est de 3,6 billions de dollars par année en raison des bienfaits associés notamment à la qualité de l'air, à l'eau douce, à la production alimentaire et à la régulation du climat. Le 14 mai 2026, le gouvernement du Canada a annoncé le lancement d'une nouvelle stratégie nationale d'électrification qui vise à doubler la capacité du réseau du Canada d'ici 2050 et à fournir une électricité propre, fiable et abordable partout au pays pour les décennies à venir. De plus, il a annoncé un soutien accru aux rénovations visant à réduire la consommation d'énergie pour près d'un million de logements grâce à du financement, à des subventions et à des mesures complémentaires.

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