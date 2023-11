Le gouvernement fait équipe avec Télé-Québec pour susciter l'amour du français chez nos tout-petits

MONTRÉAL, le 7 nov. 2023 /CNW/ - La ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Mme Christine Fréchette, est fière d'annoncer une aide financière de 2 691 600 $ à Télé-Québec, chef de file en contenus jeunesse, pour le déploiement d'un vaste projet éducatif qui participera à l'apprentissage du français chez les enfants d'âge préscolaire, notamment les enfants de parents immigrants nouvellement arrivés au Québec. Elle en a fait l'annonce dans les bureaux de Télé-Québec, en compagnie du ministre de la Culture, M. Mathieu Lacombe, et de la présidente-directrice générale de Télé-Québec, Mme Marie Collin.

Basé sur l'univers rassurant et accueillant de la populaire émission jeunesse Passe-Partout, ce projet à valeur pédagogique vise le développement des compétences langagières par le jeu et encouragera son usage auprès des familles et en services de garde. Il mettra à leur disposition une multitude d'outils alliant des capsules langagières télévisuelles, des histoires audios interactives, ainsi qu'une trousse d'accueil pour les enfants d'âge préscolaire nouvellement arrivés au Québec. Les premières capsules, intitulées « Les Mots de Passe-Partout », sont déjà disponibles sur le site web de Télé-Québec.

La trousse d'accueil pourra être distribuée dès février 2024 aux enfants de parents immigrants nouvellement arrivés, directement à l'aéroport. Ce projet a pour objectif de permettre aux nouvelles générations de Québécoises et de Québécois de s'approprier la langue française, tout en facilitant leur intégration à la culture québécoise.

Cette initiative s'inscrit dans le Plan du Groupe d'action pour l'avenir de la langue française (GAALF). Il s'agit d'un projet phare dans le cadre de Francisation Québec, une nouvelle approche québécoise en matière d'apprentissage du français pour les individus, les entreprises, la famille et la petite enfance. Depuis l'adoption du projet de loi 96, Francisation Québec s'inscrit dans une volonté gouvernementale d'harmonisation des services d'apprentissage du français au Québec, ainsi que de renforcement de leur efficacité et de leur qualité.

Citations :

« Avec ce projet innovant et éducatif, nous démontrons notre volonté d'agir avec détermination auprès des tout-petits, notamment issus de l'immigration, et de leur famille pour favoriser leur éveil à la langue française dès le plus jeune âge, tout en facilitant leur intégration citoyenne et culturelle à la société québécoise. La pérennité et la vitalité de la langue française font partie de nos priorités et nous agissons pour que tous les Québécois, les petits comme les grands, aient accès à une offre de services d'apprentissage du français variés, flexibles, adaptés et gratuits. »

Christine Fréchette, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

« Nous sommes très enthousiastes à l'endroit de ce projet partenarial mettant en valeur le travail de créateurs d'ici pour développer des contenus éducatifs riches et de qualité qui contribueront à faire de la langue française une source de fierté. Passe-Partout, c'est plus qu'une émission éducative destinée aux enfants d'âge préscolaire, c'est un référent commun fort autour de la langue française et de la culture québécoise. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications

« Il est primordial que les jeunes enfants qui doivent maîtriser le français puissent se l'approprier rapidement. Ils doivent pouvoir apprendre de façon ludique la langue qui leur permettra d'interagir et de s'intégrer à la culture québécoise. Nous saluons ce projet qui propose de nombreux outils conçus spécialement pour faciliter cet apprentissage. »

Jean-François Roberge, ministre de la Langue française, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, ministre responsable des Institutions démocratiques, ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels et ministre responsable de la Laïcité

« Ce nouveau projet de Télé-Québec a été conçu pour répondre à des objectifs très précis à l'égard des tout-petits immigrants, en plus de réunir tous les éléments nécessaires pour résonner auprès des enfants québécois d'âge préscolaire. Télé-Québec est un service essentiel et incontournable au Québec en matière d'éducation et cette nouvelle initiative nous permettra notamment de créer un réel dialogue avec les néo-Québécois. Nous considérons que les tout-petits méritent toute notre attention dans l'apprentissage de la langue française. Plus que jamais, nous assumerons ainsi notre rôle de média public unique et fort, tel un réel reflet de notre société. »

Marie Collin, présidente-directrice générale de Télé-Québec

Fait saillant

Depuis 2018, le gouvernement du Québec a doublé les budgets alloués à la francisation et plus de 186 millions de dollars ont été investis pour 2022-2023.

Pour découvrir le contenu de la trousse, cliquez ici .

