Le gouvernement et Hockey Québec poursuivent leur offensive pour rendre le hockey plus accessible et plus sécuritaire

QUÉBEC, le 30 avril 2024 /CNW/ - Il y a deux ans, le Comité québécois sur le développement du hockey déposait un rapport contenant plusieurs recommandations et pistes d'action ayant pour objectif de soutenir concrètement l'évolution du hockey québécois ainsi que le développement des hockeyeuses et hockeyeurs actuels et des générations à venir, en plus de remettre le plaisir au centre de ce sport qui occupe une place importante dans le cœur des Québécois.

Afin de souligner les avancées réalisées depuis le dépôt de ce rapport, la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, et le directeur général de Hockey Québec, M. Jocelyn Thibault, tenaient à faire le bilan des mesures importantes mises en place pour répondre directement à ces recommandations.

Réponse du gouvernement du Québec

Pour favoriser la pratique du hockey partout au Québec, il faut d'abord miser sur l'accès aux infrastructures et aux équipements appropriés. Pour ce faire, le gouvernement du Québec a mis plusieurs moyens en place, notamment :

plus de 211 millions de dollars pour la construction et la réfection 103 arénas partout au Québec, de même que 101 patinoires extérieures;

des investissements de près de 41 millions de dollars pour le déploiement de centrales de prêt d'équipements pour que toute la population ait accès gratuitement à des équipements récréatifs, sportifs et adaptés;

une aide financière de 388 000 $ accordée à Hockey Québec pour l'acquisition de 150 luges de parahockey et d'équipements spécialisés nécessaires à la pratique du hockey adapté;

près de 100 millions de dollars pour rendre les programmes pédagogiques particuliers plus accessibles, plus abordables et plus nombreux (incluant les programmes Sports-études), ce qui représente une réduction des coûts d'inscription de 300 $ par élève;

rappelons également que le nouveau Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA), doté d'une enveloppe de 300 millions de dollars, a été lancé en juin 2023. L'analyse des projets reçus est en cours. Ce programme s'inscrit directement dans l'engagement du gouvernement à investir 1,5 milliard de dollars supplémentaires au cours des 10 prochaines années pour financer la construction de nouvelles infrastructures récréatives et sportives ainsi que la réfection d'infrastructures existantes dans toutes les régions du Québec.

Le gouvernement est aussi résolument engagé à rendre les milieux sportifs plus sains et sécuritaires pour tous les athlètes, peu importe leur niveau :

dépôt du projet de loi n o 45, Loi modifiant la Loi sur la sécurité dans les sports afin principalement de renforcer la protection de l'intégrité des personnes dans les loisirs et les sports ;

45, ; investissements de 7,4 millions de dollars pour l'installation de bandes et de baies vitrées flexibles dans les amphithéâtres accueillant une équipe de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec (LHJMQ);

hockey junior Maritimes Québec (LHJMQ); instauration d'une nouvelle réglementation entourant les bagarres dans la LHJMQ (expulsion automatique du match à la suite d'une bagarre, match de suspension pour un joueur déclaré instigateur et minimum de deux matchs de suspension pour un joueur déclaré agresseur).

En plus d'investir pour continuer à développer les athlètes, il faut également considérer les entraîneurs, les administrateurs et les dirigeants du monde du hockey. Des moyens ont également été déployés pour mieux outiller celles et ceux qui encadrent ce sport au Québec :

mise en place du Code de gouvernance des organismes à but non lucratif (OBNL) québécois de sport et de loisir, une exigence en matière de politiques et de pratiques de gouvernance qui permet aux administratrices et administrateurs d'encadrer la gouvernance et de vérifier si les leviers dont ils disposent sont pertinents, bien utilisés, complets, suffisants et efficaces;

de sport et de loisir, une exigence en matière de politiques et de pratiques de gouvernance qui permet aux administratrices et administrateurs d'encadrer la gouvernance et de vérifier si les leviers dont ils disposent sont pertinents, bien utilisés, complets, suffisants et efficaces; investissements de 3,8 millions de dollars pour la formation et le développement de nos dirigeants sportifs provinciaux, régionaux et locaux afin qu'ils puissent développer les meilleures pratiques de gestion et être mieux outillés.

Rappelons également qu'une somme de 2 millions de dollars a été prévue au budget 2024-2025 pour des mesures annoncées prochainement qui permettront de poursuivre le travail amorcé en matière d'accessibilité à la pratique du hockey.

Du côté de Hockey Québec

La Fédération s'est également engagée à répondre aux recommandations du rapport afin de rendre plus accessible et de favoriser davantage la pratique du hockey et le développement des joueuses et joueurs. D'importantes avancées ont été faites en ce sens, notamment :

la création d'un département entièrement consacré au hockey féminin (embauche d'une directrice et d'une coordonnatrice);

une hausse significative des inscriptions en hockey féminin;

la création d'un poste et l'embauche d'une coordonnatrice à l'équité, à la diversité et à l'inclusion;

une collaboration étroite avec le Pôle sports HEC Montréal pour le développement afin de mettre en place des actions appropriées, notamment par la réalisation :

d'une étude comportementale afin de sonder la motivation, les sources de plaisir et les bienfaits de la pratique du hockey selon les différents groupes d'âge;



d'une étude sur les valeurs commerciales de la Fédération;



d'un diagnostic stratégique;



du Plan stratégique 2024-2027 de la Fédération.

une réduction importante du nombre de surclassements des joueuses et joueurs;

le développement de liens plus étroits avec le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) pour l'encadrement du hockey scolaire;

de multiples efforts consacrés à l'accroissement du respect et de la sécurité (déploiement d'une campagne de sensibilisation Restaurer notre hockey et du programme Moi j'embarque , en collaboration avec Sport'Aide et les Canadiens de Montréal);

et du programme , en collaboration avec Sport'Aide et les Canadiens de Montréal); la gratuité de la certification annuelle pour assurer une meilleure rétention des officielles et officiels;

l'attribution, par la Fédération, d'un mandat à la firme BNP Performance philanthropique afin de l'accompagner dans une démarche d'analyse, de réflexion et de recommandations qui ont mené à l'élaboration d'un plan d'action concret pour l'organisme, en plus de contribuer à sa planification stratégique.

Citations :

« Dès le dépôt du rapport, j'ai affirmé avec conviction qu'il ne serait pas tabletté. J'ai également émis le souhait qu'il serve de locomotive pour l'ensemble du milieu sportif québécois et que la mise en place de moyens puisse bénéficier à toutes et à tous. Les travaux du Comité québécois sur le développement du hockey ont jeté des bases solides pour nous aider à mener à bien ce grand chantier. Je continuerai de suivre de près l'état de la situation, qui montre déjà des signes de progrès encourageants. Notre gouvernement poursuivra la mise en place des ressources nécessaires pour offrir un meilleur accès aux infrastructures et aux équipements ainsi qu'un milieu sportif toujours plus sain et sécuritaire, deux aspects essentiels à l'amélioration du hockey au Québec. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Dès l'acceptation du mandat, tous les membres du CQDH se sont engagés à voir le rapport non seulement déposé, mais mené à terme. L'engagement du gouvernement et de Hockey Québec, mais aussi des intervenants sur le terrain est primordial. Nous tiendrons notre promesse de poursuivre le travail dans l'ombre afin que le plus de recommandations possible voient le jour. Nous sommes fiers des avancées, mais reconnaissons qu'il reste beaucoup à accomplir. »

Marc Denis, président du Comité québécois sur le développement du hockey

« Nos décisions quotidiennes sont motivées par notre volonté de rendre le hockey plus accessible, de ramener le plaisir chez les joueuses et joueurs et de miser sur leur développement. Nous sommes très fiers des actions entreprises jusqu'à présent. Nous entamerons notre plan stratégique 2024-2027 avec cette même volonté. »

Jocelyn Thibault, directeur général de Hockey Québec et membre du Comité québécois sur le développement du hockey

