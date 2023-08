Le gouvernement en action pour la route 117 à Lac-des-Écorces

LAC-DES-ÉCORCES, QC, le 4 août 2023 /CNW/ - La députée de Labelle, Mme Chantale Jeannotte, et la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annoncent le début des travaux d'amélioration de la route 117, sur un tronçon de 1,5 km situé à Lac-des-Écorces, au cours des prochaines semaines.

Les travaux, qui s'effectueront entre la rue de la Campagne et la montée Dufresne pendant 10 semaines, consistent à aménager deux intersections (les montées Miron et Jarvis), à remplacer cinq ponceaux et à en réparer un autre, ainsi qu'à asphalter la route et à installer un système d'éclairage à DEL. Le gouvernement procédera également à la remise en place de la bande rugueuse au centre de la chaussée. Ces interventions représentent un investissement de plus de 3,4 M$.

Rappelons que le gouvernement du Québec a prévu plusieurs actions pour améliorer la sécurité et la fluidité sur la route 117 entre Labelle et Mont-Laurier. Celles-ci visent à améliorer la sécurité des usagers ainsi que la fluidité des déplacements sur cet important axe routier. Une trentaine de projets routiers, totalisant un peu plus de 60 kilomètres, composent ce vaste plan d'action et sont répartis dans onze tronçons distincts. Parmi les travaux prévus au plan et réalisés récemment, notons la correction de l'inclinaison de la route au kilomètre 148 et aux approches du pont Ouellet, à Labelle ainsi que la pose de bandes rugueuses médianes, entre Labelle et Mont-Laurier.

Citations

« J'ai des échanges réguliers avec la ministre Guilbault au sujet de la route 117, et en voilà une nouvelle preuve aujourd'hui. Je le répète : l'amélioration de cet axe et la sécurité des citoyens sont des priorités pour moi et pour notre gouvernement. »

Chantale Jeannotte, députée de Labelle

« Notre gouvernement réitère son engagement à améliorer la sécurité des usagers sur la route 117. Je rappelle que différentes interventions sont prévues entre Labelle et Mont-Laurier pour faciliter le transport des personnes et des marchandises sur cet axe routier névralgique de la région. Leur réalisation s'étendra tout au long des prochaines années. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Fait saillant

Pendant les travaux à Lac-des-Écorces, la circulation s'effectuera en alternance, du lundi, à 9 h, au vendredi, à 12 h.

Liens connexes

Consultez la page Web sur les projets de la route 117.

