Le gouvernement du Québec va de l'avant avec le réaménagement de l'intersection de la route 341 et de la rue Payette, à L'Épiphanie

L'ÉPIPHANIE, QC, le 5 nov. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec a procédé dernièrement à la publication de l'appel d'offres pour la réalisation des travaux de réaménagement de l'intersection de la route 341 et de la rue Payette, située au cœur de la ville de L'Épiphanie.

Le premier ministre du Québec, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et député de L'Assomption, M. François Legault, et le ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Jonatan Julien, confirment aujourd'hui l'avancée de ce projet.

Réalisées dans le cadre d'une entente de collaboration entre le ministère des Transports et de la Mobilité durable et la Ville de L'Épiphanie, les interventions permettront d'améliorer significativement la sécurité routière dans ce secteur de première importance pour la Ville.

Selon la conclusion de l'appel d'offres, les travaux, d'une durée estimée à sept mois, pourraient débuter dès ce printemps.

Citations

« Ce projet, attendu par les gens de L'Épiphanie, renforcera la sécurité des usagers tout en facilitant l'accès au noyau villageois. Ce réaménagement favorisera le développement économique de ce secteur névralgique pour la Ville. L'annonce d'aujourd'hui démontre la volonté ferme du gouvernement de réaliser ce projet majeur en collaboration avec la Ville de L'Épiphanie. »

François Legault, premier ministre du Québec et député de L'Assomption

« Le réaménagement de l'intersection de la route 341 et de la rue Payette est un bel exemple de collaboration fructueuse entre le Ministère et la Ville. Elle nous permet non seulement d'améliorer les infrastructures municipales, mais aussi de répondre efficacement aux besoins des usagers du réseau routier. »

Jonatan Julien, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Après plus de dix ans de démarches, nous sommes très heureux de voir ce projet se concrétiser. Ce réaménagement sécurisera un secteur très fréquenté de notre ville en nous permettant l'installation de nouveaux commerces. De plus, le prolongement de la rue Payette nous permettra d'envisager le développement du parc industriel. Ce projet constitue à la fois un gain important pour la sécurité des usagers et une étape clé pour le développement économique de l'Épiphanie. »

Steve Plante, maire de L'Épiphanie

Faits saillants

Les interventions comprendront notamment : l'ajout de l'amorce d'une nouvelle rue à l'ouest de l'intersection; l'aménagement de terre-pleins centraux; l'ajout de voies de virage aux diverses branches de l'intersection; l'ajout de feux de circulation; le remplacement du système d'éclairage et de drainage; l'ajout de système d'égout et d'aqueduc.

Environ 13 100 véhicules, dont 10 % de camions, circulent quotidiennement à cette intersection.

SOURCE Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable

Source : Mona-Kim Lechasseur, Directrice des communications et des relations de presse,Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 418 805-5939, [email protected]