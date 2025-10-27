Amélioration de la sécurité routière sur la route 360, à Beaupré et à Saint-Ferréol-les-Neiges - Le gouvernement du Québec lance un appel d'offres pour la réalisation de travaux en 2026

QUÉBEC, le 27 oct. 2025 /CNW/ - Afin de renforcer la sécurité des usagers vulnérables, notamment les piétons, le gouvernement du Québec lance un appel d'offres pour le réaménagement de l'intersection de la route 360 (boulevard les Neiges) avec les rues Notre-Dame et des Pionniers, à Saint-Ferréol-les-Neiges.

Le ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jean-François Simard, est enthousiaste d'en faire l'annonce au nom du ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Jonatan Julien.

Le projet comprend également plusieurs améliorations touchant la route 360, entre la rue du Beau-Mont et l'accès au mont Sainte-Anne, à Beaupré. Entre autres, des travaux de modernisation du système d'éclairage contribueront à augmenter la visibilité lors des déplacements. De plus, le prolongement de trois voies de virage à gauche permettra de rehausser la sécurité des usagers de la route et de répondre aux normes en vigueur du Ministère.

Citations

« Ce projet témoigne de notre volonté d'investir dans des infrastructures régionales qui soutiennent la vitalité et la qualité de vie des citoyens. En améliorant la sécurité et le confort des usagers, nous contribuons à rendre les déplacements plus agréables et efficaces pour tous. »

Jean-François Simard, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Cette annonce est une excellente nouvelle pour les citoyens de Saint-Ferréol-les-Neiges, de Beaupré, et également pour toute la Côte-de-Beaupré. Je suis fière de voir se concrétiser des mesures qui amélioreront indéniablement la sécurité routière dans notre circonscription, particulièrement dans un secteur aussi achalandé. Ces travaux auront un effet direct et positif sur la qualité de vie des familles, des travailleuses et travailleurs, et des nombreuses personnes de passage dans notre belle région. »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire du ministre des Finances

Faits saillants

L'intersection de la route 360 avec les rues Notre-Dame et des Pionniers sera réaménagée de manière à réduire la longueur et donc la durée de la traversée des piétons.

Les trois voies de virage à gauche qui seront prolongées sont situées à l'intersection de la rue du Beau-Mont, ainsi qu'aux accès menant au centre des congrès et au parc récréotouristique du Mont-Sainte-Anne.

Les travaux seront réalisés au printemps et à l'été 2026, et s'échelonneront sur environ dix semaines.

