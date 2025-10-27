QUÉBEC, le 27 oct. 2025 /CNW/ - La première Semaine nationale de reconnaissance des brigadiers et brigadières scolaires se déroule du 27 octobre au 2 novembre 2025, sur le thème Merci de veiller sur notre sécurité!. Le ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Jonatan Julien, marque le coup d'envoi de cette initiative qui vise à reconnaître le rôle essentiel de ces personnes dévouées qui, chaque jour, assurent la sécurité des enfants aux abords des écoles.

Au-delà de leur place indispensable dans la communauté, les brigadiers et brigadières scolaires remplissent une mission éducative. Par leur présence quotidienne, ils sensibilisent les élèves, les parents et le personnel scolaire aux bonnes pratiques en matière de sécurité routière. En agissant comme modèles de comportement prudent, ils aident les jeunes piétons à développer des réflexes durables.

Une invitation à leur démontrer notre appréciation

Un sourire, un signe de la main, un merci… tout au long de la semaine, la population est invitée à poser de petits gestes de gratitude. Ces attentions, multipliées par des centaines d'élèves et de parents, témoigneront aux brigadiers et aux brigadières scolaires à quel point ils sont des alliés incontournables. La reconnaissance passe aussi par le respect des règles de sécurité à proximité des établissements scolaires, un comportement qui les aide à accomplir leur mission principale de protéger les enfants.

Citation

« Beau temps, mauvais temps, les brigadiers et brigadières scolaires sont là pour veiller sur nos enfants. Ils contribuent activement à la prévention des collisions et au rappel des règles de sécurité. Leur présence rassure; elle crée un climat de confiance et de respect dans nos quartiers. C'est donc avec une profonde reconnaissance que notre gouvernement souligne, en cette première semaine officielle, leur engagement quotidien et leur dévouement exemplaire. »

Jonatan Julien, ministre des Transports et de la Mobilité durable

Faits saillants

Plusieurs partenaires soutiennent cette première semaine nationale, dont la Société de l'assurance automobile du Québec, le ministère de l'Éducation, la Sûreté du Québec, la Fédération des transporteurs par autobus et la brigade scolaire de CAA-Québec.

La tenue de cette semaine thématique a été officialisée par une motion à l'Assemblée nationale du Québec, en mai 2025.

Découlant du Plan d'action en sécurité routière 2023-2028, cette initiative s'inscrit dans l'un des six domaines d'intervention priorisés par le gouvernement du Québec, soit le transport actif sécuritaire vers l'école.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable déploiera différentes actions afin de sensibiliser la population à la contribution des brigadiers et brigadières scolaires. Une trousse de communication, proposant du contenu et des supports visuels, est notamment disponible sur la page Web de Québec.ca/semainebrigadiers.

Lien connexe

