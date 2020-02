Le gouvernement du Québec soutient une initiative en matière d'électrification de camions légers

MONTRÉAL, le 25 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Résolument engagé dans la transition énergétique, le gouvernement du Québec est fier d'annoncer son soutien à Transition Wow, un projet qui vise la conversion à l'électrique d'une cinquantaine de camions légers dans la région métropolitaine.

Une aide de 158 000 $ a été accordée au Jour de la Terre, instigateur de Transition Wow, pour mener à bien ce projet. La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, participait aujourd'hui à la conférence de presse de l'organisme.

Transition Wow a pour but de faciliter et d'accélérer la transition énergétique du camionnage léger afin de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) du secteur des transports au Québec. Déployé à l'échelle de la métropole sur une période de trois ans, le projet vise à consolider une offre de service à l'intention des entreprises et de leurs gestionnaires, en vue d'électrifier leurs flottes de véhicules.

Citations :

« Si les émissions de gaz à effet de serre au Québec ont diminué depuis les années 90, celles liées au secteur des transports ont augmenté en raison de l'accroissement du nombre de camions sur nos routes, particulièrement dans la région métropolitaine. En plus d'apporter une solution concrète à cet enjeu environnemental, Transition Wow contribue à renforcer la compétitivité de la métropole dans les secteurs stratégiques des technologies propres et de l'électrification des transports. Plus que jamais, votre gouvernement est en action pour l'environnement. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Une fois de plus, notre gouvernement exprime concrètement sa volonté d'électrifier l'économie. Grâce au programme Transportez vert que nous avons lancé en juillet dernier, nous faisons progresser la transition énergétique dans le secteur des transports. Pour nous, il est important de soutenir ce mouvement. C'est pourquoi nous sommes fiers de soutenir cette initiative prometteuse de l'organisme Jour de la Terre. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Selon l'inventaire québécois 1990-2017, le secteur des transports émet, à lui seul, plus de 43 % des émissions de gaz à effet de serre du Québec. Sur ce pourcentage, plus de 34 % de nos émissions proviennent directement du transport routier. Avec un projet d'électrification des camions légers tel que Transition Wow, nous contribuons concrètement à réduire ces émissions. D'ailleurs, ce projet s'inscrit parfaitement dans la vision actuelle de notre gouvernement, qui consiste à faire de l'électrification, particulièrement celle des transports, le cœur de notre stratégie pour lutter contre les changements climatiques tout en développant l'économie du Québec. Bravo pour cette initiative! »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Faits saillants :

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la réalisation du projet avec une somme de 158 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

Transition énergétique Québec accompagne l'organisme Jour de la Terre dans la réalisation de ce projet par l'intermédiaire de son programme Transportez vert. Les entreprises participantes pourront ainsi obtenir de l'aide financière pour faciliter l'électrification de leur parc de véhicules, notamment pour la conversion à l'électricité des camions légers et l'accompagnement en gestion de l'énergie.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

