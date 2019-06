Le gouvernement du Québec soutient le Grand Montréal Comique

MONTRÉAL, le 21 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui financier au Grand Montréal Comique, un festival d'humour qui se déroule du 22 juin au 7 juillet dans la région métropolitaine.

La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, confirme une aide financière de 200 000 $ pour soutenir cet événement.

De nombreux humoristes présenteront une variété de spectacles à Montréal, Bois-des-Filion, Châteauguay, Longueuil, Saint-Eustache et Terrebonne. L'événement, qui laisse une place importante à la relève et aux femmes, propose aux spectateurs des moments comiques et ludiques. Avec sa programmation accessible et dynamique, ce festival diversifie l'offre événementielle pendant la période estivale. Il témoigne aussi du rôle important que joue le Québec sur la scène internationale de l'humour.

Citation :

« Le Grand Montréal Comique se distingue par l'originalité de son modèle d'affaires qui permet de faire converger les amateurs d'humour vers plusieurs scènes dans la région métropolitaine. Le gouvernement du Québec est fier de soutenir ce festival qui contribue au rayonnement de l'excellence québécoise et montréalaise dans le domaine de l'humour. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Fait saillant :

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue au projet avec une somme de 200 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

