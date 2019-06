Le gouvernement du Québec soutient le Forum mieux vivre en ville

MONTRÉAL, le 19 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui financier au Forum mieux vivre en ville, qui se déroule au Centre des sciences de Montréal les 19 et 20 juin.

La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, confirme une aide financière de 50 000 $ pour soutenir cet événement.

Le Forum mieux vivre en ville rassemble plus de 200 hauts dirigeants de partout dans le monde. L'événement permet la mise en commun de solutions inclusives, inspirantes et durables qui favorisent des pratiques urbaines responsables et une amélioration de la qualité de vie des citoyens.

Citation :

« Le Forum mieux vivre en ville est une excellente vitrine pour le savoir-faire montréalais en matière d'innovation urbaine. Plusieurs grands acteurs pourront s'imprégner et s'inspirer des initiatives d'ici. Le gouvernement du Québec est fier de soutenir cet événement qui positionne Montréal comme chef de file du développement urbain intelligent. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Fait saillant :

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue au projet avec une somme de 50 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

Liens connexes :

www.quebec.ca/fierpartenaire

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation :

https://www.facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

https://twitter.com/MAMhQC

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Renseignements: Source : Camille Lambert-Chan, Attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, 418 558-8329; Renseignements : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 3746