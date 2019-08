Le gouvernement du Québec soutient le Festival Fierté Montréal

MONTRÉAL, le 5 août 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer l'attribution d'une aide financière de plus de 1,6 M$ à Fierté Montréal. Le célèbre festival animera la métropole du 8 au 18 août. L'événement offre une visibilité importante aux artistes de la diversité sexuelle et de la pluralité de genres. En plus du traditionnel défilé, et de spectacles hauts en couleur, la programmation comprend notamment des conférences et une journée communautaire qui met en valeur le travail des organismes LGBTQ.

Cette édition coïncide avec la célébration du 10e anniversaire de la Politique québécoise de lutte contre l'homophobie, mise en place pour encourager le développement d'une société québécoise toujours plus inclusive envers les communautés de la diversité sexuelle et de genre. Le gouvernement du Québec est fier de ce travail concerté qui a permis l'atteinte d'une plus grande reconnaissance des droits et libertés des personnes LGBTQ et qui situe le Québec comme chef de file en matière d'égalité.

« Voilà plus de 10 ans que le gouvernement soutient officiellement la lutte contre l'homophobie, à l'aide d'une politique qui lui est consacrée, faisant du Québec l'une des sociétés les plus inclusives et égalitaires au monde. Je suis très fier que notre gouvernement s'associe au Festival Fierté Montréal. Celui-ci contribue, dans un cadre festif et rassembleur, à contrer l'homophobie ainsi que la transphobie et c'est avec plaisir que je me joindrai au défilé. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Le Festival Fierté Montréal est à l'image du dynamisme, de la diversité et de la créativité qui caractérisent notre métropole. Le gouvernement du Québec est fier de soutenir ce festival d'envergure qui contribue au rayonnement de Montréal à travers le monde. Cette célébration de la communauté LGBTQ démontre que Montréal est une ville inclusive et engagée dans la défense des droits et libertés. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Notre gouvernement est très heureux de soutenir le Festival Fierté Montréal, qui allie festivités, partage et solidarité, tout en mettant de l'avant le caractère ouvert, égalitaire et accueillant de notre nation. Cet événement incontournable de la saison estivale permet d'attirer dans notre métropole des milliers de Québécois et de visiteurs venus de tous les horizons pour célébrer dans une ambiance éclatée et colorée, ce qui engendre des retombées économiques et touristiques importantes. J'invite d'ailleurs les festivaliers à prolonger leur séjour pour découvrir les charmes de Montréal et des environs. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Pour notre gouvernement, il est important d'appuyer les événements faisant la promotion des droits des communautés LGBTQ. Nous nous joignons aux festivités en tant qu'allié dans la lutte contre l'homophobie et la transphobie. Le Festival Fierté Montréal est d'ailleurs l'occasion tout indiquée de célébrer les avancées réalisées par le milieu communautaire et le gouvernement du Québec en matière d'égalité juridique et sociale des communautés LGBTQ. Soyons fiers de notre diversité ! »

Sonia LeBel, ministre de la Justice, procureure générale du Québec et ministre responsable de la lutte contre l'homophobie

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue du Festival Fierté Montréal 2019 avec une somme de 500 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole, à laquelle s'ajoute une aide financière supplémentaire ponctuelle non récurrente de 485 500 $.

Le Secrétariat à la région métropolitaine soutient également, avec une somme de 200 000 $, la candidature de Montréal et de Fierté Montréal pour l'accueil du WorldPride 2023.

Le ministère du Tourisme accorde au Festival Fierté Montréal 2019 une aide financière de 430 500 $ provenant du Programme d'aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

La Politique québécoise de lutte contre l'homophobie a vu le jour en décembre 2009. Elle a pour objectif d'améliorer la situation des personnes de minorités sexuelles et de genre au Québec, pour l'atteinte de l'égalité sociale.

