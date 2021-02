Le gouvernement du Québec soutient le développement de l'offre touristique de l'île d'Anticosti

QUÉBEC, le 9 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, est heureuse d'annoncer l'attribution d'une aide financière de près de 120 000 $ à Tourisme Côte-Nord pour favoriser le développement de l'offre touristique de l'île d'Anticosti.

Cet appui gouvernemental permettra d'embaucher une ressource humaine responsable de la mise en œuvre de la stratégie de tourisme de la Municipalité de L'Île-d'Anticosti afin d'étoffer la proposition d'inscription de l'île sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce plan a d'ailleurs été rendu possible grâce à un soutien de 1,2 million de dollars du gouvernement du Québec, accordé à l'automne 2020.

Sous la responsabilité de Tourisme Côte-Nord, cette ressource accompagnera les acteurs touristiques de l'île ainsi que des partenaires externes dans la réalisation de projets touristiques.

Citations :

« L'île d'Anticosti est un joyau du Québec. Ce territoire exceptionnel possède un potentiel touristique appréciable. Le soutien financier annoncé aujourd'hui stimulera l'essor du tourisme dans le respect de l'écologie, des paysages et des habitants de l'île. Cette magnifique destination attirera de plus en plus de Québécois et, lorsque la situation sanitaire le permettra, de touristes internationaux. Le Québec regorge d'endroits à découvrir, et l'île d'Anticosti fait partie de ces trésors qui contribuent à la distinction de notre destination. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Anticosti est une destination unique au Québec, et elle fait notre fierté aux quatre coins de la planète. L'ajout d'une ressource pour assurer son développement touristique et son rayonnement est une excellente nouvelle! Je salue nos partenaires d'Anticosti, qui travaillent ardemment afin que les retombées touristiques profitent à leur communauté. D'ailleurs, Anticosti compte soumettre sa candidature pour faire partie de la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Non seulement notre gouvernement soutient celle-ci, mais il croit également que l'île a tous les atouts pour obtenir cette distinction. »

Jonatan Julien, député de Charlesbourg, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Le projet de développement touristique de l'île d'Anticosti est intimement lié à ses démarches de reconnaissance comme site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il émane d'une volonté de la population locale de profiter d'un potentiel économique tout en respectant ses écosystèmes, sa culture, son histoire et les savoirs autochtones. Le travail accompli au cours des prochaines années fera de cette île un exemple de tourisme durable à suivre. »

Paul Lavoie, directeur général de Tourisme Côte-Nord

