Le gouvernement du Québec soutient la Coupe du monde FIS de Snowboard Cross

QUÉBEC, le 20 mars 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui à la Coupe du monde FIS de Snowboard Cross, qui se déroulera au Mont Sainte-Anne les 25 et 26 mars prochains. La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, a annoncé aujourd'hui, au nom du gouvernement du Québec, l'attribution d'une aide financière de 475 000 $ pour soutenir cet événement sportif d'envergure internationale.

C'est dans la Capitale-Nationale que les champions des globes de cristal seront couronnés puisque la compétition individuelle et celle par équipe sont les dernières de la saison sur le circuit de la Coupe du monde. La population est invitée à venir encourager gratuitement les Québécois Tristan Bell et Audrey McManiman, de même que le double médaillé olympique Eliot Grondin lors de l'épreuve Bataille Royale. Rappelons que l'événement est le seul présenté en Amérique du Nord cette année.

Le ministère de l'Éducation accorde une aide financière de 275 000 $ issue du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux. À cet appui financier s'ajoute une somme de 100 000 $ accordée par le Secrétariat à la Capitale-Nationale grâce au Programme d'appui aux actions régionales (PAAR). De son côté, le ministère du Tourisme verse une contribution de 100 000 $ provenant du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques pour l'organisation de l'événement.

Citations :

« Le snowboard cross est une discipline spectaculaire avec des descentes électrisantes. Nous sommes extrêmement chanceux d'accueillir la compétition finale. En tant qu'ancienne athlète, je connais bien le sentiment spécial qu'on éprouve à représenter son pays à la maison, devant les siens. J'invite toute la population à assister en grand nombre à cet événement gratuit pour encourager les athlètes de chez nous. Montrons-leur la fierté que nous éprouvons à les voir nous représenter sur les pentes du monde. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Je me réjouis de voir cette compétition sportive de haut niveau avoir lieu dans la magnifique région de la Capitale-Nationale. La présence de ces athlètes et de leur entourage ainsi que celle des spectateurs encouragent l'économie locale et contribuent à mousser l'effervescence culturelle et sportive de notre région sur la scène internationale. Je félicite tous les organisateurs de la Coupe du monde FIS de Snowboard Cross et je souhaite bonne chance à tous les participants et participantes. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« La Coupe du monde FIS de Snowboard Cross, une compétition d'envergure, contribue à l'effervescence événementielle de la région de la Capitale-Nationale. Ce rassemblement sportif, qui accueille l'élite mondiale du snowboard cross, accroît la renommée internationale du Québec à titre de destination touristique d'exception. Il met également en lumière le talent des acteurs de notre industrie événementielle et offre aux amateurs de sports d'hiver une occasion unique d'encourager leurs athlètes. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

