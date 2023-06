Le gouvernement du Québec soutient financièrement la Trail La Clinique Du Coureur

QUÉBEC, le 1er juin 2023 /CNW/ - Dans une volonté de promouvoir la qualité de vie et d'insuffler toujours plus de dynamisme dans la région de la Capitale-Nationale, le Secrétariat à la Capitale-Nationale octroie une aide financière de 8000 $ à La Clinique Du Coureur pour l'organisation de la Trail La Clinique Du Coureur, un événement de course à pied. Cet argent provient du Programme de soutien aux activités régionales.

Le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, et la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, se sont réjouis de la tenue de cet événement sportif d'envergure, accessible à tous les amateurs de course, peu importe leur niveau. En effet, les parcours de différentes longueurs sont adaptés aux novices et aux coureurs expérimentés. Un volet « enfants » est également au programme, pour inciter les jeunes à pratiquer une activité physique pour le plaisir. En outre, la course bénéficiera aux commerces et entreprises locales, puisque l'organisation se charge de faire découvrir les attraits régionaux et les entreprises d'ici aux athlètes de l'extérieur, qui représentent environ la moitié des participants et qui sont généralement accompagnés de leurs proches.

Citations :

« Les événements sportifs comme ceux de la Trail La Clinique Du Coureur permettent d'offrir aux résidents de la région une meilleure qualité de vie, un aspect très important, selon moi, du développement régional. Je suis très heureux de la tenue de cet événement dans la municipalité régionale de comté de la Jacques-Cartier, un environnement de course spectaculaire, qui permet de profiter du grand air. La compétition est inclusive et permet aux athlètes amateurs et aguerris ainsi qu'aux enfants d'avoir du plaisir et de se dépasser. Je vois également d'un très bon œil la découverte des attraits de la région offerte aux participants de l'extérieur, un atout indéniable pour l'économie locale ! »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« La Clinique Du Coureur et le ministère de l'Éducation partagent la volonté de donner l'occasion aux jeunes de bouger et de prendre l'air. Je souhaite bon succès à tous les athlètes, petits et grands, qui participeront en grand nombre à cette compétition amicale. Je remercie aussi les organisateurs, qui travaillent très fort pour offrir une activité unique aux familles québécoises. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« C'est une immense joie de m'associer à cet événement haut en couleur qui se passe dans la magnifique municipalité de Lac-Beauport. Le mouvement Pace & Love de la Clinique Du Coureur vient non seulement en aide à l'entretien des sentiers de Lac-Beauport, mais il redonne aussi à la communauté. Je tiens à remercier tous les bénévoles qui font de cette course une activité incontournable. »

Sylvain Lévesque, député de Chauveau et deuxième vice-président de l'Assemblée nationale

Faits saillants :

Les différentes courses de la Trail de la Clinique Du Coureur se déroulent le samedi 3 juin 2023, au centre de plein air Le Saisonnier, à Lac-Beauport .

de la Clinique Du Coureur se déroulent le samedi 3 juin 2023, au centre de plein air Le Saisonnier, à . Dix parcours différents sont proposés, permettant ainsi aux enfants de 3 à 12 ans ainsi qu'aux adultes de participer à la hauteur de leurs capacités.

L'événement en est à sa dixième année et gagne en popularité.

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Renseignements: Sources : Mona Lechasseur, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Tél. : 418 643-0875, [email protected]; Mathieu Durocher, Attaché de presse, de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, 418 805-0233, [email protected]; Information : Relations avec les médias, Direction des communications Secrétariat du Conseil du trésor, Tél. : 418 781-9520, [email protected]; Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, Ministère de la Famille, [email protected]