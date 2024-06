Le gouvernement du Québec souligne la création de 116 logements et la mise en chantier de 134 autres à Sherbrooke

SHERBROOKE, QC, le 13 juin 2024 /CNW/ - La ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, était à Sherbrooke aujourd'hui afin de participer à l'inauguration officielle de l'Habitation Suzanne-Thériault, un immeuble de 116 logements sociaux et abordables qui abrite également les nouveaux bureaux de l'Office municipal d'habitation de Sherbrooke, et pour annoncer la construction de 134 logements abordables qui débutera bientôt.

Le Monarque

La mise en chantier du projet Le Monarque, un immeuble de 134 logements abordables qui sera situé sur la rue Bossé, débutera en août prochain. Il s'agit d'un investissement de plus de 69 M$.

L'organisme Le Parallèle de l'habitation sociale, porteur de ce projet, bénéficiera d'une subvention de plus de 27 M$ par l'entremise du Programme d'habitation abordable Québec de la Société d'habitation du Québec (SHQ), celle-ci garantissant également le prêt hypothécaire contracté par l'organisme.

La Ville de Sherbrooke versera une somme de près de 10 M$ pour soutenir l'exploitation du projet. Les logements seront destinés à des familles, à des aînés autonomes et à des personnes seules ou en couple.

Habitation Suzanne-Thériault

En plus d'abriter les nouveaux bureaux de l'Office municipal d'habitation de Sherbrooke, l'Habitation Suzanne-Thériault comprend 116 logements sociaux et abordables de trois pièces et demie pour des personnes seules ou en couple. Ce projet a nécessité un investissement de plus de 39 M$.

La SHQ y a versé près de 9 M$ en plus de garantir le prêt contracté par Le Parallèle de l'habitation sociale.

La Ville de Sherbrooke a accordé à l'organisme un rabais de taxes pour les 5 premières années d'exploitation de l'immeuble et le gouvernement du Québec a versé une aide financière de près de 20 M$ pour compléter le montage financier du projet en vertu des ententes tripartites que la Ville a signées avec la SHQ et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

Jusqu'à 92 des 116 ménages de cet immeuble ont la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permet de débourser 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle, totalisant près de 1,6 M$ répartis sur 5 ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Sherbrooke.

Citations :

« Nous pouvons maintenant compter sur plusieurs leviers financiers pour accélérer la construction de logements au Québec. Ces deux projets à Sherbrooke sont des exemples supplémentaires de l'importance de nos investissements dans toutes les régions du Québec et au bénéfice de toutes les clientèles. Nous continuerons d'innover et d'être à l'écoute pour augmenter le nombre de logements sociaux et abordables. Nous travaillons sur tous les fronts et toutes les solutions pour sortir de terre les unités le plus rapidement possible. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Je tiens à féliciter l'organisme Le Parallèle de l'habitation sociale et l'Office municipal d'habitation de Sherbrooke d'avoir lancé ces deux projets. Je suis fière des importantes contributions de notre gouvernement et des partenaires, car les besoins en logements sociaux et abordables sont grands à Sherbrooke. »

Geneviève Hébert, whip adjointe du gouvernement et députée de Saint-François

« Notre gouvernement est bien au fait que la situation actuelle impose de fournir des efforts supplémentaires pour que les projets de construction puissent se concrétiser. Nous allons continuer à mettre en chantier davantage des immeubles et des logements dans les prochains mois, avec l'appui de partenaires variés et engagés dans leur milieu, comme nous l'avons fait avec l'Habitation... et comme nous le faisons aujourd'hui avec le Monarque. »

André Bachand, président de la Commission des institutions et député de Richmond

« Nous célébrons aujourd'hui le fruit d'un projet de longue haleine, l'Habitation Suzanne-Thériault, de même que la concrétisation du projet Le Monarque, qui viennent tous deux répondre aux importants besoins en logement de 250 familles, personnes seules ou couples sherbrookois. Merci au gouvernement du Québec ainsi qu'à tous les partenaires pour leur appui dans ces projets. Nous devons tous rester concentrés à livrer des logements sociaux et abordables pour notre monde, et ce, sans délai. »

Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke

« Nous tenons à remercier tous les partenaires financiers qui nous ont aidés à réaliser nos projets. Ces investissements importants permettent à notre organisation d'augmenter notre offre de logements afin de venir répondre aux besoins sans cesse grandissants de la clientèle qui fait appel à notre organisation. »

Marie-Claude Bégin, directrice générale de l'organisme Le Parallèle de l'habitation sociale

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

