Le gouvernement du Québec souligne la 30e Semaine nationale de prévention de la noyade

QUÉBEC, le 14 juill. 2023 /CNW/ - Ayant comme thématique La noyade est évitable, la 30e Semaine nationale de prévention de la noyade, parrainée par la Société de sauvetage, se déroulera du 16 au 22 juillet. Dans ce contexte, la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, le ministre de la Sécurité publique, M. François Bonnardel, et la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, rappellent l'importance de protéger la vie des citoyennes et citoyens, particulièrement les jeunes enfants, en sécurisant les installations de baignade et en faisant preuve de grande vigilance aux abords des plans d'eau et lors des activités aquatiques.

Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation poursuit ses efforts de sensibilisation auprès de la population afin de sécuriser toutes les piscines résidentielles avec l'appui, notamment, d'associations d'entrepreneurs, de paysagistes et d'inspecteurs en bâtiment ainsi que de municipalités qui informent leur clientèle quant à l'importance d'avoir des installations sécuritaires.

Citations :

« Il est primordial de réduire le nombre de noyades qui surviennent pendant la saison estivale, car chacune est lourde de conséquences. Toutes et tous, nous avons un rôle à jouer pour prévenir les noyades en faisant preuve de vigilance, en sécurisant l'accès à nos piscines et en adoptant les règles de sécurité recommandées autour des plans d'eau. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Nous devons prévenir les noyades en supervisant la baignade et en étant vigilants lorsqu'une activité aquatique se déroule. Il est d'une importance capitale d'adopter des comportements sécuritaires. D'ailleurs, un vêtement de flottaison individuel doit être utilisé quand cela est nécessaire ou obligatoire ».

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« On veut pouvoir profiter des piscines, des plages et des installations aquatiques pour bouger dehors et se rafraîchir en toute quiétude. C'est d'ailleurs pourquoi, en collaboration avec la Société de sauvetage, nous avons maintenu la gratuité des formations pour les sauveteuses, sauveteurs, monitrices et moniteurs aquatiques.

La sécurité autour des plans d'eau, c'est l'affaire de toutes et tous. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Faits saillants :

Selon l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), entre 2009 et 2015, 65 noyades mortelles sont survenues au Québec dans les piscines résidentielles et les bains publics, soit une moyenne de plus de 9 par année. De ce nombre, 53 noyades mortelles sont survenues dans une piscine résidentielle, soit près de 8 noyades mortelles, en moyenne, par année.





2015, 65 noyades mortelles sont survenues au Québec dans les piscines résidentielles et les bains publics, soit une moyenne de plus de 9 par année. De ce nombre, 53 noyades mortelles sont survenues dans une piscine résidentielle, soit près de 8 noyades mortelles, en moyenne, par année. Toujours selon l'INSPQ, « les activités pratiquées dans les piscines résidentielles et dans les bains publics sont également associées à des noyades non mortelles. Durant la période allant de 2011-2012 à 2020-2021, au moins 198 personnes ont été hospitalisées pour une noyade non mortelle en lien avec ces activités, ce qui représente en moyenne 20 cas par année ».





En date du 27 juin 2023, la Société de sauvetage recensait 36 noyades non officielles, comparativement à 27 à pareille date l'an dernier.





Les propriétaires d'une piscine installée avant 2010 ont jusqu'au 30 septembre 2025 pour rendre leurs aménagements conformes. Toutes les autres piscines sont censées être déjà conformes à la réglementation.





Pour plus d'information à propos des façons de prévenir la noyade chez soi, visitez le site de la campagne Baignade parfaite de la Société de sauvetage.

Liens connexes :

Pour en savoir davantage sur les mesures de sécurité à respecter lors de la mise en place d'une piscine résidentielle ou pour une installation existante, visitez le www.quebec.ca/piscinesresidentielles.

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

Facebook facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

Twitter twitter.com/MAMHqc

LinkedIn linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Renseignements: Sources : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367 990-8017, [email protected]; Roxanne Bourque, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Sécurité publique, 418 999-1326, [email protected]; Mathieu Durocher, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, 514 865-8224, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746