Le gouvernement du Québec renouvelle son soutien au programme PASQÉ pour soutenir les fournisseurs québécois de l'industrie électrique

MONTRÉAL, le 25 mars 2025 /CNW/ - L'Association de l'industrie électrique du Québec (AIEQ) se réjouit de l'annonce du renouvellement du financement de la Plateforme d'approvisionnement stratégique québécoise en électricité (PASQÉ) par le gouvernement du Québec. Cette initiative essentielle, dotée d'une enveloppe de 7 M$ sur deux ans, continuera d'appuyer les entreprises manufacturières québécoise de l'industrie électrique dans leur compétitivité et leur croissance.

Cette initiative vise à renforcer la compétitivité des fournisseurs du secteur électrique, assurant ainsi la pérennité de la chaîne d'approvisionnement et maximisant les retombées économiques locales. Elle s'inscrit pleinement dans la stratégie gouvernementale d'électrification de l'économie, du plan 2035 d'Hydro-Québec et de l'intérêt de l'industrie, des leviers essentiels pour accélérer la transition énergétique. Depuis son lancement en 2022, PASQÉ a contribué à accroître la capacité d'une dizaine de PME manufacturières québécoises à répondre aux exigences des donneurs d'ordre locaux, tout en stimulant l'innovation et la modernisation du secteur. Il a également permis de réaliser une trentaine de diagnostics STIQ, une démarche d'évaluation des pratiques d'affaires visant à identifier des pistes d'amélioration et à proposer un plan d'action concret pour optimiser la performance des entreprises.

Grâce au programme PASQÉ, plusieurs PME québécoises ont renforcé leur position au sein de la chaîne d'approvisionnement de l'industrie électrique. Voici quelques exemples, parmi d'autres, de réussites inspirantes :

Une entreprise spécialisée en usinage de précision et fabrication mécano-soudée a remplacé des importations en produisant localement des cuves de transformateurs, optimisant ainsi sa planification et créant une équipe dédiée pour un fabricant tiers 1 au Québec.

Un leader en solutions électrotechniques intégrées a automatisé le bobinage de moteurs de moyenne et haute tension, réduisant le temps de production de plusieurs heures à quelques minutes.

Une entreprise a intégré un système de rail de haute précision, augmentant la modularité, l'efficacité et la compétitivité de ses opérations.

Ces succès démontrent l'impact significatif du programme PASQÉ sur le développement et la modernisation des PME québécoises dans le secteur électrique.

« Nous sommes extrêmement satisfaits de pouvoir poursuivre l'initiative PASQÉ grâce à cette nouvelle allocation budgétaire de 7 M$ sur deux ans. C'est une démonstration de la valeur créée depuis 2022 pour les PME québécoises, avec une gouvernance transparente qui assure un impact maximal sur la chaîne d'approvisionnement locale », a déclaré Alain Sayegh, président du conseil d'administration de l'AIEQ.

« Ce renouvellement est une excellente nouvelle pour toute l'industrie électrique. Il permettra d'accroître la compétitivité des entreprises d'ici et de sécuriser l'approvisionnement du Plan 2035 d'Hydro-Québec, tout en renforçant l'autonomie industrielle du Québec face aux défis mondiaux », a ajouté Marie Lapointe, présidente-directrice générale de l'AIEQ.

En renouvelant son engagement envers PASQÉ, le gouvernement du Québec confirme sa volonté de soutenir une industrie stratégique, moteur de la transition énergétique et de la souveraineté économique du Québec.

L'AIEQ tient à souligner le travail de Hydro-Québec et les grands donneurs d'ordre, comme Boralex qui ont soutenu ce projet dès ses débuts. L'AIEQ remercie Madame Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE), pour son soutien dans ce dossier. Son engagement envers le développement de la filière électrique québécoise et l'électrification de l'économie contribue directement à renforcer la compétitivité de nos entreprises et à accélérer la transition énergétique du Québec.

À propos de l'AIEQ

L'AIEQ vise à promouvoir un climat d'affaires favorable à l'écosystème de l'industrie électrique du Québec, positionnant la province au cœur de la transition énergétique mondiale. Reconnue mondialement pour son expertise, l'AIEQ aspire à faire du Québec un carrefour d'innovation qui accélère le déploiement des technologies et des infrastructures soutenant l'utilisation intelligente de l'énergie électrique verte.

