LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC RELANCE LES INSCRIPTIONS AU PROGRAMME D'ADAPTATION DE DOMICILE DÈS AOÛT

QUÉBEC, le 8 juill. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec annonce la reprise des inscriptions au Programme d'adaptation de domicile à compter du 12 août 2026, mettant fin à la suspension en vigueur depuis le 1er avril 2025.

Les inscriptions se feront désormais en ligne au moyen d'un formulaire simple et sécurisé, permettant de réduire les délais et de faciliter le traitement des demandes.

Continuité du programme

Grâce à un investissement de 88 M$ en 2025 et 2026, le gouvernement a pu poursuivre le traitement des dossiers dont l'admissibilité avait été confirmée et peut maintenant relancer les inscriptions au programme.

Ce travail s'appuie sur un réseau de partenaires, notamment les municipalités, les municipalités régionales de comté et le réseau de la santé et des services sociaux, qui assurent le suivi des demandes et l'accompagnement des citoyens.

Le nouveau cadre normatif prévoit par ailleurs un ajustement au montant de l'aide financière dans l'option 1. L'aide financière maximale demeure fixée à 50 000 $ pour la première personne admissible d'un ménage, toutefois chaque personne admissible additionnelle au sein de ce même ménage peut désormais recevoir une aide financière maximale de 10 000 $.

Citation :

« La reprise des inscriptions au Programme d'adaptation de domicile marque une étape importante pour les personnes handicapées et leurs proches partout au Québec. Adapter son domicile est souvent une condition essentielle pour demeurer dans son milieu de vie de façon sécuritaire, autonome et adaptée à ses besoins. Avec cette reprise, notre gouvernement réaffirme sa volonté de mieux répondre aux besoins des citoyens. »

Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation

Faits saillants :

Reprise des inscriptions au Programme d'adaptation de domicile à compter du 12 août 2026.

Modification des modalités d'attribution de l'aide financière : le montant maximal de 50 000 $ est maintenu pour la première personne admissible d'un ménage. Lorsqu'un même ménage compte plus d'une personne admissible, une aide maximale additionnelle de 10 000 $ est désormais prévue pour chacune d'entre elles.

est maintenu pour la première personne admissible d'un ménage. Lorsqu'un même ménage compte plus d'une personne admissible, une aide maximale additionnelle de est désormais prévue pour chacune d'entre elles. Inscription simplifiée grâce à un formulaire en ligne.

Formulaire papier disponible, sur demande auprès de la SHQ, pour les personnes n'ayant pas accès à un ordinateur ou à Internet.

Lien connexe :

Pour plus d'informations sur le Programme d'adaptation de domicile, visitez Québec.ca.

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ œuvre à répondre aux besoins en habitation des Québécoises et des Québécois, notamment par l'accroissement, sur tout le territoire, de l'offre de logements pour les personnes à revenu faible ou modeste et pour celles ayant des besoins particuliers. Elle soutient ses partenaires dans les domaines de la construction et de la rénovation, de la gestion immobilière ainsi que de l'adaptation de domiciles. Elle offre également de l'aide financière directe à des ménages à faible revenu pour le paiement de leur loyer.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

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SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Source : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation, 367 867-7770, [email protected]; Pour information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]