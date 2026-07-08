/R E P R I S E --INVITATION AUX MÉDIAS : RÉOUVERTURE DES INSCRIPTIONS AU PROGRAMME D'ADAPTATION DE DOMICILE/

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Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

08 juil, 2026, 07:00 ET

QUÉBEC, le 7 juill. 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à participer à une conférence de presse portant sur la réouverture des inscriptions au Programme d'adaptation de domicile. L'activité aura lieu le 8 juillet, en présence de la ministre responsable de l'Habitation, Mme Karine Boivin Roy.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à [email protected] avant le 8 juillet, 8 h.

            DATE            :  mercredi 8 juillet 2026

            HEURE          :  11 h 

            NOTE            :  L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Source : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Pour information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]

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