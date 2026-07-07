INVITATION AUX MÉDIAS : RÉOUVERTURE DES INSCRIPTIONS AU PROGRAMME D'ADAPTATION DE DOMICILE

QUÉBEC, le 7 juill. 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à participer à une conférence de presse portant sur la réouverture des inscriptions au Programme d'adaptation de domicile. L'activité aura lieu le 8 juillet, en présence de la ministre responsable de l'Habitation, Mme Karine Boivin Roy.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à [email protected] avant le 8 juillet, 8 h.

DATE : mercredi 8 juillet 2026 HEURE : 11 h NOTE : L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Source : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Pour information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]