36 logements abordables pour familles et personnes seules ou âgées seront construits à Cowansville

COWANSVILLE, QC, le 6 juill. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, la Ville de Cowansville et l'organisme Innov Habitat Drummond ont annoncé aujourd'hui la construction de Place d'Orléans, un immeuble de 36 logements pour familles et personnes seules ou âgées. Il s'agit d'un investissement de plus de 14 M$.

* Amélie Fournier, conseillère municipale et présidente d’Accès Habitation Brome-Missisquoi * Sébastien Brière, directeur général d’Innov Habitat Drummond * Isabelle Charest, adjointe parlementaire du ministre responsable des Relations canadiennes et députée de Brome-Missisquoi * Sylvie Beauregard, mairesse de la Ville de Cowansville * Stéphanie Latour, directrice du bureau de circonscription de Louis Villeneuve, député fédéral de Brome—Missisquoi (Groupe CNW/Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation)

Pour souligner l'événement, une pelletée de terre symbolique a eu lieu à l'emplacement du futur immeuble, sur la rue Orléans, à Cowansville, en présence de l'adjointe parlementaire du ministre responsable des Relations canadiennes et députée de Brome-Missisquoi, Mme Isabelle Charest, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme Karine Boivin Roy, du député fédéral de Brome-Missisquoi, M. Louis Villeneuve, au nom du ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, M. Gregor Robertson, de la mairesse de Cowansville, Mme Sylvie Beauregard, de la conseillère municipale et présidente d'Accès Habitation Brome-Missisquoi, Amélie Fournier, et du directeur général d'Innov Habitat Drummond, M. Sébastien Brière.

La contribution du gouvernement du Québec prendra la forme d'une subvention de plus de 7,1 M$ provenant de la Société d'habitation du Québec (SHQ), qui garantit également le prêt hypothécaire contracté par l'organisme. Le gouvernement du Canada investira pour sa part plus de 2,7 M$ dans ce projet en vertu de la Troisième Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements. Quant à la contribution de la Ville de Cowansville, elle prendra la forme d'un crédit de taxes, d'une corvée de travaux relatifs aux services municipaux et d'un don de terrain, le tout représentant un montant de 4,9 M$.

Les travaux débuteront cet été et devraient s'échelonner sur une période d'un peu plus d'un an. Une fois l'immeuble occupé, c'est l'Office municipal d'habitation de Brome-Missisquoi qui en assurera la gérance.

Citations :

« En soutenant la réalisation de ce chantier, le gouvernement du Québec agit pour améliorer l'accès à des logements abordables et répondre aux besoins de la population de Cowansville. Je tiens à féliciter l'ensemble des partenaires qui rendent possible ce projet qui procurera à des familles et à des personnes seules ou âgées un milieu sécuritaire, apaisant et abordable. »

Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation

« Nous sommes déterminés à collaborer avec tous le gouvernement du Québec, la Ville de Cowansville et tous les secteurs pour offrir un soutien en matière de logement à celles et ceux qui en ont le plus besoin. Ce projet permettra de créer rapidement des logements pour certaines des personnes les plus vulnérables de Cowansville, dont les besoins sont urgents. Notre gouvernement est fier de faire partie des partenaires qui rendent ce développement possible. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Ce projet est attendu depuis longtemps par notre communauté! C'est une immense fierté pour le gouvernement du Québec de soutenir la construction de la Place d'Orléans avec cet investissement de plus de 7,1 M$. Ces 36 nouveaux logements abordables répondent directement à un besoin pour ce type d'habitation dans notre milieu. Ils permettront d'offrir un milieu de vie sécuritaire, digne et accessible à des familles, à des personnes seules ainsi qu'à des citoyens aînés. »

Isabelle Charest, députée de Brome-Missisquoi et adjointe parlementaire du ministre responsable des Relations canadiennes

« Trouver un logement abordable est devenu un véritable défi pour de nombreuses familles, personnes seules et aînés de chez nous. C'est pourquoi je suis fier que le gouvernement du Canada contribue à la réalisation de Place d'Orléans. Ce projet de 36 nouveaux logements est une réponse concrète à un besoin bien réel dans notre communauté. Quand les différents partenaires unissent leurs efforts, on peut livrer des projets qui améliorent réellement la qualité de vie des citoyens. Le logement demeure une priorité, et nous continuerons à travailler pour que davantage de familles puissent se loger dans des conditions abordables et dignes. »

Louis Villeneuve, député fédéral de Brome-Missisquoi

« L'annonce faite aujourd'hui est l'aboutissement de nombreuses années de travail avec nos partenaires. Nous l'attendions avec impatience, et je suis convaincue que notre population également. Dans un contexte où le mois de juillet demeure une période particulièrement sensible pour plusieurs ménages, ce projet s'inscrit directement dans les efforts de la Ville pour améliorer l'accès au logement abordable. La Ville est fière d'y contribuer concrètement, notamment par le don d'un terrain et un crédit de taxes. »

Sylvie Beauregard, mairesse de Cowansville

« Ce projet de 36 logements arrive à un moment charnière, alors qu'il compte parmi les derniers réalisés grâce au programme AccèsLogis Québec. Pour Cowansville, c'est une réponse concrète à un besoin criant en logements abordables. Pour Innov Habitat Drummond, c'est une fierté de voir ce projet se concrétiser et de contribuer, avec nos partenaires, à bâtir une communauté plus équitable et plus inclusive. »

Sébastien Brière directeur général d'Innov Habitat Drummond

Faits saillants :

Jusqu'à 28 des 36 ménages auront la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettrait de limiter leur contribution au paiement du loyer à un montant correspondant à 25 % de leur revenu. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Cowansville.

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ œuvre à répondre aux besoins en habitation des Québécoises et des Québécois, notamment par l'accroissement, sur tout le territoire, de l'offre de logements pour les personnes à revenu faible ou modeste et pour celles ayant des besoins particuliers. Elle soutient ses partenaires dans les domaines de la construction et de la rénovation, de la gestion immobilière ainsi que de l'adaptation de domiciles. Elle offre également de l'aide financière directe à des ménages à faible revenu pour le paiement de leur loyer.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

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SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Sources : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, [email protected]; Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]