Le gouvernement du Québec poursuit ses efforts en prévention de la violence armée dans la région métropolitaine

MONTRÉAL, le 21 juin 2022 /CNW Telbec/ - De passage à Montréal-Nord aujourd'hui, la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, a confirmé l'octroi d'une somme de 600 000 $ au Fonds de recherche du Québec -- Société et culture (FRQSC) pour la création d'un Living Lab en prévention de la violence armée dans la région métropolitaine.

Devant l'escalade d'événements violents dans la métropole, le gouvernement du Québec a agi sur tous les fronts. Il l'a fait d'abord par la voie de la répression, en injectant plus de 90 millions de dollars dans l'opération Centaure, puis par celle de la prévention, en investissant plus de 52 millions de dollars. Le mois dernier, la ministre Chantal Rouleau a également annoncé la création d'une Chaire de recherche afin de mieux comprendre les dynamiques liées à la violence.

Le Living Lab s'ajoute donc aux actions gouvernementales en matière de prévention. En collaboration étroite avec le milieu, cette initiative vise à expérimenter les approches innovantes les plus susceptibles de prévenir la violence armée en plus de contribuer au maintien d'un milieu de vie sécuritaire dans la région métropolitaine. Le Living Lab permettra d'innover par l'expérimentation de nouvelles pratiques dans un contexte de vie réelle et ce, en favorisant le développement d'une synergie entre toutes les parties prenantes.

Citations :

« Notre gouvernement met tout en place pour garder la métropole sécuritaire. Après avoir agi en répression et en prévention, on souhaite, grâce au leadership de nos chercheurs, rassembler tous les milieux pour lutter, ensemble, contre cette violence armée. Ce Living Lab est une initiative novatrice et inclusive qui contribuera à identifier les meilleures pratiques à mettre en œuvre dans nos quartiers pour contrer l'attrait de la criminalité chez nos jeunes les plus vulnérables. Des chercheuses et des chercheurs travailleront de concert avec les différents acteurs clés du territoire pour contribuer à l'avancement des connaissances. Je suis confiante qu'en unissant les forces de tous, nous allons offrir des solutions durables et concrètes à la violence. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Ce nouveau projet de Living Lab favorisera l'émergence de solutions à la fois innovantes, durables et socialement acceptables, grâce à la contribution de toutes les parties prenantes du territoire visé. Il facilitera également les collaborations entre le milieu de la recherche et celui des utilisateurs de connaissances, dont les décideurs publics. Ancré dans la réalité citoyenne, le Living Lab constituera un outil supplémentaire pour mieux comprendre et prévenir la violence armée dans la région métropolitaine. »

Louise Poissant, directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec -- Société et culture

Faits saillants :

La création du Living Lab vise les arrondissements du Nord-Est ( Saint-Michel , Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, Saint-Léonard et Anjou ) et vient compléter la mise en place de la Chaire de recherche sur la prévention de la violence armée annoncée le 19 mai dernier.

Le FRQSC encadrera les appels de propositions et les travaux de recherche, en collaboration avec le Secrétariat à la région métropolitaine. La date limite pour soumettre des prédemandes est le 28 septembre 2022 et la date limite pour soumettre des demandes est le 18 janvier 2023. L'annonce des résultats aura lieu le 27 mars 2023.

Pour obtenir plus d'information sur ces initiatives de recherche, consultez le site Web des Fonds de recherche du Québec.

Le FRQSC a pour mandat, entre autres, de promouvoir et d'aider financièrement le développement de la recherche dans les domaines des sciences sociales et humaines, et d'établir tout partenariat nécessaire, notamment avec les universités, les collèges, les institutions à caractère culturel, les ministères et les organismes publics et privés concernés.

