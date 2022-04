Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de 70 000 $ à la Biennale d'art contemporain autochtone

MONTRÉAL,, le 27 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui à la 6e édition de la Biennale d'art contemporain autochtone, qui se déroulera du 28 avril au 26 juin à Montréal, à Sherbrooke, à Québec et à Saint-Hyacinthe.

La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, et la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, confirment une aide financière de 70 000 $ pour soutenir l'organisation de l'événement.

Cette année, c'est sous le thème Land Back que la Biennale présente des œuvres contemporaines réalisées par une cinquantaine d'artistes et d'artisans en provenance d'un peu partout en Amérique du Nord. L'événement se déploie dans huit lieux d'exposition, dont la Galerie Art Mûr, le Musée McCord, le Musée des beaux-arts de Sherbrooke, la Maison des Jésuites de Sillery et Expression - Centre d'exposition de Saint-Hyacinthe.

Citations

« Je suis fière que notre gouvernement soutienne la Biennale d'art contemporain autochtone, qui a développé un beau réseau de diffusion à partir de la métropole. Ce rendez-vous est assurément une occasion privilégiée pour le public de découvrir plusieurs productions artistiques contemporaines et de mettre en lumière de nombreux talents qui contribuent à faire de Montréal une métropole culturelle dynamique et plurielle. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« La culture est une priorité pour notre gouvernement. C'est pourquoi nous investissons 70 000 $ dans la 6e édition de la Biennale d'art contemporain autochtone. Elle met sous les projecteurs le talent d'artistes d'ici qui nous feront découvrir une partie de notre culture et de notre histoire. J'invite les Québécois à se laisser surprendre par les œuvres percutantes que présentera la Biennale. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

Faits saillants

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à l'événement avec une somme de 40 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde un montant de 30 000 $ par l'intermédiaire de son programme Soutien aux activités - Manifestation et présentation publique.

