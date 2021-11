Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de 271 600 $ à Mundial Montréal et M pour Montréal

MONTRÉAL, le 10 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, et la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, annoncent une aide financière de 271 600 $ pour soutenir les festivals Mundial Montréal et M pour Montréal.

Ces rendez-vous professionnels favorisent les rencontres entre des centaines d'artistes d'ici et d'ailleurs, les acteurs de l'industrie musicale et les amateurs et amatrices de musique du Québec. Mundial Montréal, qui se déroule du 8 au 26 novembre, est consacré aux musiques du monde, alors que M pour Montréal, qui aura lieu du 15 au 26 novembre, met en lumière la scène émergente montréalaise.

« La culture est une priorité pour notre gouvernement. C'est pourquoi j'ai le plaisir d'appuyer les événements M pour Montréal et Mundial Montréal. Ces vitrines permettent aux artistes et aux professionnels de l'industrie musicale de se rencontrer et de faire briller nos talents québécois au-delà de nos frontières. J'invite passionnés ou amateurs à venir prendre part aux nombreuses activités proposées dans le cadre de ces deux événements. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Je salue la tenue de Mundial Montréal, qui positionne la métropole comme une ville dynamique et animée par une riche diversité culturelle, et de M pour Montréal, qui contribue au rayonnement de notre industrie musicale en plus de générer des retombées pour les artistes de la relève. Voilà deux rendez-vous musicaux qui tissent des liens entre les professionnels du milieu et les artistes, favorisant les partenariats et les échanges. Je suis fière que notre gouvernement soutienne ces deux événements. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Le ministère de la Culture et des Communications octroie une subvention de 46 600 $ à M pour Montréal ainsi qu'une subvention de 50 000 $ à Mundial Montréal dans le cadre de son programme Aide aux projets - Appel de projets pour l'invitation à des diffuseurs et programmateurs hors Québec.

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde, quant à elle, 75 000 $ à M pour Montréal et 45 000 $ à Mundial Montréal par l'intermédiaire du volet 5 de son programme Aide à l'exportation et au rayonnement culturel.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue de M pour Montréal et de Mundial Montréal avec des sommes de 30 000 $ et de 25 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

