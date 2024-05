Le gouvernement du Québec octroie près de 335 000 $ au Rendez-vous d'affaires de la Francophonie

QUÉBEC, le 21 mai 2024 /CNW/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, le ministre de la Langue française et ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, Jean-François Roberge, et le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien, octroient près de 335 000 $ à Québec international (QI) afin d'appuyer le 2e Rendez-vous d'affaires de la Francophonie (RDVAF), qui aura lieu à Québec, du 12 au 14 juin 2024.

Cet événement accueillera également, le 13 juin, la délégation de la mission économique et commerciale de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), qui se tiendra au Québec, du 11 au 13 juin 2024. En effet, un nombre important d'entreprises issues de l'espace francophone ainsi que d'entreprises québécoises et canadiennes convergeront vers Québec pour participer au RDVAF. C'est l'occasion d'affirmer un leadership en matière de francophonie économique.

« Le Québec souhaite mobiliser les États et gouvernements, les acteurs économiques ainsi que les gens d'affaires d'ici et d'ailleurs pour accroître les échanges commerciaux au sein de l'espace francophone, dont le potentiel économique est considérable. La tenue du deuxième Rendez-vous d'affaires de la Francophonie à Québec est une occasion pour les entreprises québécoises de rencontrer des partenaires étrangers francophones et de s'ouvrir à de nouveaux marchés. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

« Les initiatives qui mettent en valeur l'espace économique francophone contribuent à consolider la place qu'occupe la langue française dans le milieu des affaires, que ce soit au Canada ou ailleurs dans le monde. Je me réjouis de ce deuxième Rendez-vous d'affaires de la Francophonie et j'espère que l'événement deviendra vite une tradition. Il s'agit d'une porte ouverte sur le monde pour les entreprises qui choisissent le français pour développer leurs réseaux économiques canadiens et internationaux. Bravo aux gens d'affaires qui voient et utilisent le français comme un tremplin vers de futurs partenariats partout dans le monde! Je remercie Québec International pour l'organisation de cet événement d'envergure et souhaite à tous les participants de belles rencontres. »

Jean-François Roberge, ministre de la Langue française et ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne

« Quel meilleur endroit que la région de la Capitale-Nationale, berceau de la langue française, pour accueillir un événement de cette envergure? Je me réjouis du choix de la ville de Québec pour ce deuxième Rendez-vous d'affaires de la Francophonie, qui met en valeur le savoir-faire et le dynamisme des entrepreneurs ayant à cœur notre langue. Le Québec a toujours été un ardent défenseur du français et est très fier de voir que l'économie francophone est florissante. Je suis certain que les participants au Rendez-vous se laisseront charmer par nos nombreux attraits et je les encourage à profiter de leur passage pour visiter la région. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Le ministère des Relations internationales et de la Francophonie octroie 215 000 $ à QI pour l'organisation et la promotion de l'événement ainsi que 30 000 $ pour l'inscription au RDVAF de tous les participants internationaux de la mission économique et commerciale de l'OIF au Québec.

À cette somme s'ajoutent 49 500 $ du ministère de la Langue française et 40 000 $ du Secrétariat à la Capitale-Nationale.

Le RDVAF 2022 a connu un grand succès : plus de 430 participants francophones en provenance de 14 pays; plus de 375 rencontres d'affaires et 120 conférenciers livrant 273 heures de conférences; 6 000 000 $ en retombées estimées pour la région de la Capitale-Nationale.



