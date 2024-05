Le gouvernement du Québec octroie plus de 17 M$ pour poursuivre la transition numérique des entreprises du secteur culturel

QUÉBEC, le 16 mai 2024 /CNW/ - Dans le cadre de la réouverture de la Société des arts technologiques, le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce une aide financière de plus de 17 M$ pour 34 projets qui soutiennent la découvrabilité des contenus culturels québécois, le rayonnement de la créativité québécoise ainsi que le développement culturel numérique.

La plupart de ces projets résultent de la mise en œuvre de la toute première Stratégie pour l'essor de la créativité numérique en culture 2023-2028. Celle-ci, dans sa première phase, vise à donner une impulsion à l'écosystème de la créativité numérique en fournissant les outils nécessaires pour favoriser son développement et son rayonnement au Québec et à l'international. En effet, près de 8,5 M$ sont octroyés pour soutenir 19 projets dans le cadre de l'Appel de projets pour le rayonnement de la culture québécoise et plus de 3,3 M$ sont consacrés à 4 projets de créativité numérique au sein des sociétés d'État. Finalement, plus de 1,5 M$ est versé pour 4 projets servant à favoriser une meilleure découvrabilité des contenus culturels québécois, dont 2 projets soutenus dans le cadre de l'Appel de projets pour le rayonnement de la culture québécoise.

Le soutien accordé dans le cadre du 3e Appel de projets pour le rayonnement de la culture québécoise favorise un meilleur positionnement de l'offre québécoise sur le marché interne face à l'offre internationale. Il permet également d'apporter une solution aux problèmes de visibilité, de découvrabilité et de stimulation de la demande. Huit projets annoncés aujourd'hui sont soutenus en vertu du volet 2, Développement et production d'activités d'envergure participant à la reconnaissance ou à la valorisation de la culture québécoise, et 11 le sont en vertu du volet 3. Lancé pour la première fois cette année dans le cadre de la Stratégie pour l'essor de la créativité numérique, ce volet 3, Mise en œuvre de projets de créativité numérique dans les espaces publics et les lieux de diffusion culturelle du Québec, permet d'accroître l'offre d'expériences immersives et innovantes auprès de la population québécoise, en soutenant les gestionnaires de l'occupation des espaces publics et des lieux culturels pour la présentation de projets de créativité numérique.

Également, pour permettre au milieu culturel de mieux faire face aux changements et aux défis numériques de plus en plus complexes, 5 projets vont favoriser l'appropriation des outils numériques et l'accompagnement avec plus de 2,3 M$ en informatique décisionnelle et en données d'usage. Ces projets sont essentiels pour que les organisations culturelles soient en mesure de valoriser les contenus culturels à leur pleine valeur. Deux projets, en lien avec l'intelligence artificielle, l'exploration des possibilités et des défis que pose cette famille de technologies pour le milieu culturel, s'ajoutent à cette annonce. Ces projets permettront d'établir les bases de l'action du Ministère en lien avec l'intelligence artificielle pour les prochaines années.

« J'annonce aujourd'hui un investissement dépassant les 17 M$ qui est injecté dans le savoir-faire du Québec en développement numérique de la culture et dans nos industries de création technologique. Celles-ci sont des piliers culturels et participent grandement au rayonnement du Québec à l'international. Outiller et soutenir adéquatement notre écosystème numérique québécois sont essentiels pour que ce dernier continue de se démarquer et tirer parti des nouvelles possibilités d'affaires sur notre territoire et ailleurs. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

La 3 e édition de l'Appel de projets pour le rayonnement de la culture québécoise, qui se décline en 3 volets, s'est déroulée du 18 septembre au 26 octobre 2023.

édition de l'Appel de projets pour le rayonnement de la culture québécoise, qui se décline en 3 volets, s'est déroulée du 18 septembre au 26 octobre 2023. Cet appel de projets s'adressait aux organismes à but non lucratif, aux coopératives, aux entités municipales et aux communautés autochtones. Les entreprises étaient également admissibles aux volets 1 et 2 du programme.

Pour cette 3 e édition de l'Appel de projets, des financements supplémentaires, liés à la Stratégie pour l'essor de la créativité numérique en culture 2023-2028, ont permis de soutenir une proportion accrue de demandes, dont un nombre important de projets de créativité numérique.

édition de l'Appel de projets, des financements supplémentaires, liés à la Stratégie pour l'essor de la créativité numérique en culture 2023-2028, ont permis de soutenir une proportion accrue de demandes, dont un nombre important de projets de créativité numérique. Le gouvernement du Québec poursuit son engagement afin d'appuyer le milieu culturel à adapter ses pratiques en ligne, initiative débutée en 2014 par le lancement de son Plan culturel numérique ( 2014-2023) et accélérée par la mise sur pied d'une mission franco-québécoise sur la découvrabilité en 2019.

accélérée par la mise sur pied d'une mission franco-québécoise sur la découvrabilité en 2019. La découvrabilité est au cœur des actions gouvernementales en matière de développement culturel numérique et représente la clé du succès pour que les contenus culturels québécois puissent rayonner en ligne.

Organisme Projet Aide financière Projets en créativité numérique soutenus dans le cadre de l'Appel de projets pour le rayonnement de la culture québécoise Les Productions Traces et Souvenances RADCLIFF 135 000 $ Espace Libre inc. Les voix humaines 155 000 $ Groupe Molior, Le Nouveaux environnements à travers nos territoires : rencontres, expositions d'art numérique et de RV 511 000 $ MUTEK Village Numérique MUTOPIA 500 000 $ Phi Muse inc. Jean-Marc Vallée : Mixtape 792 989 $ Les Percéides, festival international de cinéma et d'art de Percé Centre d'art de Percé - Constellations numériques 410 000 $ Mandoline Hybride REFLETS DANSANTS, parcours déambulatoire de mapping vidéo de danse à Marsoui 225 000 $ Ville d'Alma Activation 1 et 2 79 000 $ La Cargaison | collectif créatif La Cargaison mur (à) mur 500 000 $ Cirque Éloize Bon voyage, expérience historique immersive 1 000 000 $ Le Musée McCord Stewart MTL en images X IA (titre de travail) 490 000 $ Les 7 doigts de la main L'Homme qui plantait des arbres, l'expérience immersive 400 000 $ Société de développement commercial du boulevard Saint-Laurent CHANCE : parcours interactif d'envergure sur le boulevard Saint-Laurent 625 000 $ Minéro - Musée de Thetford | KB3 Des lumières sous terre (titre provisoire) 1 000 000 $ Municipalité de la paroisse de Saint-Norbert SOLEILS 755 297 $ Musée d'art de Joliette Ondulation 440 000 $ Ville de Mascouche Relocalisation du parcours sonore L'École Buissonnière 100 000 $ Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie Chouette à voir! Émerveillé 327 160 $ Ville de Belœil Plastisapiens 44 882 $ Sous-total : 8 490 328 $ Projets en créativité numérique au sein des sociétés d'État Grand Théâtre de Québec Programme d'expositions et d'expériences en arts technologiques et numériques 368 396 $ Musée d'art contemporain de Montréal Rêver le MAC 944 858 $ Bibliothèque et archives nationales du Québec Le cabinet des curiosités 971 000 $ Musée de la civilisation du Québec Visite virtuelle créative : Nuits colorées au Musée 1 000 000 $ Sous-total : 3 284 254 $ Projets en lien avec la découvrabilité des contenus culturels québécois Association professionnelle de l'édition musicale Recherche appliquée sur la découvrabilité de la musique dans les algorithmes de recommandation 122 000 $ Distribution Amplitude Soutien au démarrage et à la structuration de Distribution Amplitude 615 000 $ Coop Culture Cible (projet soutenu dans le cadre de l'Appel de projets pour le rayonnement de la culture québécoise, volet 1) Data-Coop Culture : un projet marketing numérique collectif pour l'ensemble du milieu culturel 626 120 $ Médiafilm (projet soutenu dans le cadre de l'Appel de projets pour le rayonnement de la culture québécoise, volet 1) Gardes à vues 195 670 $ Sous-total : 1 558 790 $ Projets en lien avec l'informatique décisionnelle et les données d'usage Synapse C Sensibilisation à la collecte et à l'analyse de données - Plan pour la culture 222 765 $ Télé-Québec Évolution de l'écosystème numérique de Télé-Québec 330 000 $ Télé-Québec Gouvernance des données et intelligence d'affaires 846 000 $ Télé-Québec Personnalisation et engagement des publics 457 762 $ TV5 Québec Canada Intelligence de la donnée 458 275 $ Sous-total : 2 314 802 $ Projets en lien avec l'intelligence artificielle Bibliothèque et archives nationales du Québec Étude de faisabilité pour une banque de données culturelles québécoises afin d'alimenter des systèmes d'IA 340 000 $ Sporobole ARTIA 1 063 500 $ Sous-total : 1 403 500 $ Total 17 051 674 $

