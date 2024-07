Le gouvernement du Québec octroie plus de 1 M$ pour la restauration du manoir Le Boutillier

GASPÉ, QC, le 22 juill. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce une aide financière de 1 053 900 $ pour la restauration du manoir Le Boutillier.

Ce soutien, accordé dans le cadre du programme Aide aux immobilisations du ministère de la Culture et des Communications, vise à préserver et à mettre en valeur le manoir Le Boutillier, un joyau patrimonial classé depuis 1974 et ancré dans l'histoire et la culture régionales. Érigé au XIXe siècle, cet immeuble emblématique attire chaque année de nombreuses personnes captivées par son rôle de site d'interprétation et de reconstitution historique de l'industrie de la pêche, pilier de l'économie gaspésienne.

« Le manoir Le Boutillier représente un témoignage vivant de notre passé, incarnant l'histoire riche et diversifiée de la Gaspésie. Cet immeuble patrimonial est crucial pour comprendre et préserver notre héritage culturel, tout en offrant une expérience immersive qui enrichit notre compréhension collective de la région. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« La restauration du manoir Le Boutillier représente une étape cruciale dans la préservation de notre riche patrimoine régional. En tant que témoin unique de notre histoire, ce manoir incarne l'héritage de la pêche en Gaspésie et le souvenir d'une figure influente comme John Le Boutillier. Ce soutien financier permettra de préserver l'intégrité architecturale du bâtiment et d'assurer que ce lieu emblématique continue d'inspirer et d'émerveiller les visiteurs pour les années à venir. Nous sommes fiers de contribuer à la valorisation de ce joyau patrimonial. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé

Lien connexe

Programme Aide aux immobilisations

Suivez le Ministère dans les médias sociaux @MCCQuebec.

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Source : Delphine Mantha, Conseillère en communication, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 514 585-8068, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]