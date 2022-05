Le gouvernement du Québec lance un appel à la communauté scientifique pour prévenir la violence armée à Montréal

MONTRÉAL, le 4 mai 2022 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, lance un appel à la communauté scientifique pour lutter contre la violence armée à Montréal. Soutenu par le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le Fonds de recherche du Québec -- Société et culture (FRQSC) développera et encadrera une Chaire de recherche et un Living Lab sur la prévention de la violence armée dans la métropole. Ces initiatives s'inscrivent dans le programme Actions concertées du Fonds.

Dans la foulée des nombreux événements violents que connaît la métropole, le gouvernement du Québec agit sur tous les fronts pour prévenir la criminalité. Ces projets de recherche viennent bonifier les mesures déjà instaurées par le ministère de la Sécurité publique pour freiner la violence armée à Montréal. Le tout s'inscrit dans la Stratégie québécoise de lutte contre la violence liée aux armes à feu.

Le gouvernement du Québec est fier de pouvoir s'appuyer sur l'expertise scientifique québécoise pour faire avancer la réflexion sur les actions de prévention et d'intervention à mettre en œuvre pour mieux prévenir la criminalité.

Citations :

« Montréal se classe parmi les plus grandes villes du monde en matière de recherche universitaire. Nous allons donc miser sur cette force vive que sont nos chercheurs pour que la métropole demeure une ville sécuritaire pour les jeunes et les familles. Nous aurons recours à une expertise de pointe qui fait notre réputation afin de mieux comprendre les enjeux liés à la violence armée. L'aide accordée au FRQSC est un geste de plus qui témoigne de notre engagement et notre détermination à agir de manière concrète pour contrer ce fléau. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Je salue ce soutien financier accordé au Fonds de recherche du Québec - Société et culture en réponse à cette préoccupation sociale importante. Les travaux de recherche qui verront le jour grâce à la création de la Chaire et du Living Lab permettront de développer et de structurer la recherche portant sur la prévention de la violence armée dans la région métropolitaine, en plus d'apporter des solutions innovantes, durables et socialement acceptables à travers l'expérimentation dans des contextes de vie réelle, avec l'implication des parties prenantes. »

Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec

«Votre gouvernement fait de la lutte contre la violence liée aux armes à feu l'une de ses priorités. Nous avons annoncé d'importants investissements, en ciblant l'ajout de ressources dans les corps de police et la mise en place de mesures de prévention dans le milieu communautaire. De plus, les liens entre les instances gouvernementales et municipales de la grande région de Montréal ont été resserrés, notamment par la mise en place du Comité stratégique sur la sécurité urbaine de Montréal. La création d'une chaire de recherche et d'un Living Lab insufflera une nouvelle énergie à cette lutte. L'appui au FRQSC est donc une excellente nouvelle.»

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique

Faits saillants :

L'aide financière accordée au Fonds de recherche du Québec -- Société et culture (FRQSC), découle de la Stratégie québécoise de lutte contre la violence liée aux armes à feu, dotée d'une enveloppe de plus de 90 M$.

Le soutien financier accordé provient du Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH)

Le FRQSC encadrera les appels de propositions et les travaux de recherche, en collaboration avec le Secrétariat à la région métropolitaine.

L'appel à propositions pour la Chaire de recherche du Fonds de recherche du Québec -- Société et culture (FRQSC) sera lancé à la mi-mai 2022. Celui pour le Living Lab le sera quant à lui au début juin 2022.

Pour obtenir plus d'information sur ces deux initiatives, consultez le site Web du FRQSC.

Le Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FRQSC) a pour fonctions, entre autres, de promouvoir et d'aider financièrement le développement de la recherche dans les domaines des sciences sociales et humaines, et d'établir tout partenariat nécessaire, notamment avec les universités, les collèges, les institutions à caractère culturel, les ministères et les organismes publics et privés concernés.

