Le gouvernement du Québec investit près de 60 000 $ pour soutenir la réalisation de deux projets touristiques de la Municipalité de Saint-Siméon

SAINT-SIMÉON, QC, le 9 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer l'attribution d'une aide financière de près de 60 000 $ à la Municipalité de Saint-Siméon pour l'appuyer dans l'aménagement d'une aire d'interprétation retraçant l'histoire du quai de Saint-Siméon et l'acquisition d'une borne interactive destinée aux visiteurs. Cette initiative totalise des investissements de plus de 131 000 $ dans la région.

La députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Émilie Foster, au nom de la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui, en présence du président de Tourisme Charlevoix, M. Martin Dufour.

Une aide financière de 49 000 $ provient de l'Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT), en collaboration avec Tourisme Charlevoix, et une somme de près de 10 600 $ est issue de l'Entente de développement numérique des entreprises touristiques (EDNET).

Citations :

« La région touristique de Charlevoix est reconnue pour la beauté de ses paysages. Ses charmes et ses attraits séduisent de nombreux visiteurs, qui, chaque année, prennent la route ou traversent le fleuve pour les admirer et en profiter. Le quai brise-lame de Saint-Siméon connaît un achalandage important tout au long de l'année. En plus de mettre en valeur une facette intéressante de son histoire, cette initiative de la Municipalité, en lien avec les priorités régionales, permettra d'accueillir les visiteurs de belle façon. Je félicite toutes les personnes qui ont mis sur pied ce projet ! Ce dernier rendra notre région encore plus attrayante. »

Émilie Foster, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

« Le Québec et ses régions riveraines offrent aux visiteurs des points de vue sur le fleuve d'une incomparable splendeur. Ce projet contribuera à la mise en valeur du Saint-Laurent et enrichira grandement l'expérience des visiteurs à l'affût de nouveautés. Cet investissement de votre gouvernement, qui vise à bonifier l'offre touristique de la région, permettra d'offrir un accueil distinctif et d'attirer de nouvelles clientèles. Je salue la vision des acteurs du milieu, qui innovent une fois de plus pour faire rayonner leur magnifique région et, par le fait même, le Québec en entier. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Cette nouvelle aire de repos, située à l'une des portes d'entrée de notre région, plaira assurément aux visiteurs, en plus d'offrir une vitrine sur l'offre touristique de Saint-Siméon et de la Côte-de-Charlevoix. Cet arrêt leur permettra également de découvrir une partie de notre patrimoine maritime et les débuts de la villégiature dans notre région, soit l'époque des bateaux blancs. Tourisme Charlevoix est fier de s'associer à ce projet, qui permettra certainement de mettre en valeur le fleuve Saint-Laurent et son écosystème marin ainsi que de hausser le statut de Saint-Siméon comme membre de l'Association des plus beaux villages du Québec. »

Martin Dufour, président de Tourisme Charlevoix

Faits saillants :

Le projet de construction d'une aire d'interprétation consiste en l'aménagement du quai d'accotement du traversier Saint-Siméon─Rivière-du-Loup afin d'offrir une aire de repos, d'observation et d'interprétation aux nombreux touristes qui y circulent. Un bâtiment sera érigé et des panneaux d'interprétation à propos des bateaux blancs, des cent ans du traversier, de l'histoire du quai et des mammifères marins y seront installés.

La borne interactive à écrans tactiles servira quant à elle à fournir de l'information touristique à la clientèle. Elle permettra de promouvoir de façon conviviale les attraits de la région tout en divertissant les visiteurs et en leur faisant vivre une expérience originale.

Les EPRT ont pour but de concerter les actions du ministère du Tourisme, des associations touristiques régionales et d'autres partenaires régionaux pour permettre la réalisation de projets de développement de l'offre touristique régionale qui contribueront à l'atteinte des cibles de performance touristique du Plan de développement de l'industrie touristique 2012-2020 et de son plan d'action 2016-2020.

Les EPRT visent à répartir les investissements de l'industrie touristique en fonction des priorités régionales et à renforcer la synergie de tous les partenaires régionaux.

L'EDNET a pour but de contribuer au rehaussement de l'intensité numérique de l'ensemble des entreprises touristiques du Québec.

