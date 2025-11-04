Le Québec mise sur le tourisme pour dynamiser le développement économique de ses régions

RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 4 nov. 2025 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, annonce la reconduction d'un soutien financier important pour le développement de l'offre touristique du Québec, contribuant ainsi à stimuler l'économie des régions grâce aux retombées du tourisme. Cette annonce a été réalisée aujourd'hui à l'occasion du Congrès annuel de l'Association Hôtellerie Québec et de l'Association québécoise des spas, à Rivière-du-Loup.

Ainsi, le gouvernement du Québec accorde 4 millions de dollars pour favoriser la réalisation de projets collectifs en vue de stimuler le développement, le renouvellement et la structuration de l'offre touristique de toutes les régions du Québec. L'objectif : appuyer la croissance du tourisme grâce à des initiatives structurantes répondant aux besoins ou aux enjeux communs auxquels font face les entreprises touristiques.

Cet investissement s'inscrit dans la reconduction de l'Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme (EPRTNT) - Soutien aux projets collectifs, pour les années 2025 à 2027. Le ministère du Tourisme a de nouveau délégué la gestion du programme à Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean.

« Les membres de l'industrie touristique forment une grande équipe ayant un but commun : contribuer à la croissance du tourisme pour enrichir le Québec et ses régions. Avec cette entente, nous donnons les moyens à nos associations et à nos entreprises d'innover ensemble, de développer des expériences uniques et de faire rayonner le Québec partout dans le monde. En travaillant en collaboration étroite, nous renforçons notre offre touristique, soutenons notre main-d'œuvre et stimulons l'économie locale. Le tourisme, c'est un moteur essentiel pour nos régions. Je remercie Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean d'avoir accepté de gérer ce programme, qui continuera d'avoir des effets bénéfiques pour le tourisme. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine

« La reconduction de cette entente, destinée à des projets collectifs visant le développement et la structuration de l'offre touristique de toutes les régions du Québec, permettra à nouveau la réalisation de projets pertinents, créatifs et novateurs. Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean est fière et reconnaissante d'en assurer la gestion et le suivi encore une fois. Ce programme est d'ailleurs parfaitement aligné avec nos valeurs fondamentales : la collaboration, la mobilisation et l'innovation pour bâtir l'avenir de notre industrie. »

Julie Dubord, directrice générale de Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean

Pour être admissibles, les projets doivent : être pilotés par une association touristique (régionale ou sectorielle) ou une association régionale ou provinciale dont les activités concernent le développement du tourisme; engendrer des répercussions pour les entreprises de plusieurs régions ou secteurs; viser l'élaboration, l'adaptation ou la mise en œuvre d'une solution répondant aux enjeux auxquels font face les entreprises touristiques. L'industrie touristique est confrontée à des défis transversaux pour lesquels des solutions doivent être envisagées de façon concertée.

Il est possible de soumettre des projets dès maintenant. L'information nécessaire au dépôt d'un projet est disponible sur tourismesaglac.com.

L'EPRTNT - Soutien aux projets collectifs permet d'appuyer tant l'idéation que la mise en œuvre d'initiatives.

En plus de répondre aux objectifs de l'entente, les projets admissibles doivent proposer des solutions concrètes aux défis auxquels font face les entreprises touristiques, notamment en matière de main-d'œuvre, d'expérience client, d'accueil à destination, de développement durable et responsable, de transformation numérique ou de diversification économique.

Cet investissement est rendu possible grâce aux 24 millions de dollars prévus au budget 2025-2026 pour la prolongation des EPRTNT dans les 21 régions touristiques du Québec.

Source : Justine Vézina, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Tél. : 418 554-0551, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488, [email protected]; Catherine Potvin, Conseillère en communication, Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean, Tél. : 418 630-6316, [email protected]