Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2026 - Début de la période de dépôt des demandes d'aide financière pour les festivals et les événements touristiques

QUÉBEC, le 5 nov. 2025 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, annonce le début de la période de dépôt des demandes dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques pour la saison été-automne 2026. Les promoteurs de festivals et d'événements qui se dérouleront entre le 1er mai et le 31 octobre 2026 peuvent transmettre leur demande au moyen du portail Aide financière du ministère du Tourisme du Québec, et ce, jusqu'au 3 décembre 2025 à 15 h 59.

Rappelons que tous les promoteurs qui souhaitent bénéficier d'une aide financière en vertu de ce programme doivent soumettre une nouvelle demande.

Chaque année, ce programme permet d'appuyer plus de 300 événements qui génèrent quelque 24 millions de jours de participation. Les festivals et les événements touristiques constituent de véritables leviers de développement économique et contribuent à la vitalité des régions. L'enveloppe budgétaire pour l'année 2026-2027 est de 35,1 millions de dollars.

Citation :

« En plus d'être des occasions formidables de célébrer, les festivals et les événements touristiques favorisent le développement économique de nos régions. Ils enrichissent le tissu social de nos communautés tout en faisant briller le talent de nos artistes, de nos créateurs, de nos producteurs et des artisans de notre industrie événementielle. En soutenant ces initiatives, notre gouvernement contribue directement à la vitalité économique et culturelle de notre destination touristique. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques permet de soutenir des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants : renforcer la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale; favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, dans tout le Québec; accroître les retombées économiques pour les communautés locales et les régions.

Les projets soutenus dans le cadre de ce programme doivent répondre à des obligations en matière de développement durable.

Ce programme contribue à l'atteinte de plusieurs objectifs de la Stratégie de croissance durable du tourisme 2025-2030, notamment par rapport au développement et à la structuration de l'offre touristique ainsi qu'au tourisme responsable et durable.

Lien connexe :

www.quebec.ca

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

Facebook X LinkedIn YouTube

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Source : Justine Vézina, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 418 554-0551, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]