Le gouvernement du Québec investit près de 234 000 $ pour favoriser une relance forte du tourisme en Chaudière-Appalaches

THETFORD MINES, QC, le 1er nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 233 900 $ à l'entreprise Domaine Option nature pour soutenir son projet de développement touristique visant l'ajout de 75 nouveaux emplacements de camping et la bonification d'activités hivernales sur son site, situé à Thetford Mines.

La députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecours, en a fait l'annonce aujourd'hui au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx.

Cette somme est attribuée dans le cadre du Programme de soutien aux stratégies de développement touristique, volet 3 - Appui à la Stratégie de mise en valeur du tourisme de nature et d'aventure.

Citations :

« Votre gouvernement est fier de soutenir cette initiative prometteuse! Celle-ci permettra d'augmenter la capacité d'accueil de la belle région de la Chaudière-Appalaches et de bonifier son offre hivernale, ce qui incitera les visiteurs à y prolonger leur séjour. Je tiens à saluer les efforts de nos entrepreneurs, qui, comme les dirigeants du Domaine Option nature, contribuent activement à stimuler l'économie du Québec, notamment en y relançant le tourisme. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« En tant que députée de Lotbinière-Frontenac, je suis ravie que ce projet voie le jour. Augmenter l'offre d'hébergement de la région permettra d'y accueillir une plus large clientèle, ce qui sera profitable pour plusieurs entreprises locales liées de près ou de loin au tourisme. Thetford Mines est un lieu à découvrir, et les activités qui s'y dérouleront séduiront assurément les amateurs de plein air. Je félicite chaleureusement les promoteurs pour leur vision d'avenir, et leur souhaite le plus grand des succès! »

Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac

« Nous sommes très heureux de recevoir cette aide gouvernementale, qui viendra pallier le déficit d'hébergement constaté au cours des derniers mois. Nous pourrons ainsi mieux répondre à la demande grandissante des visiteurs pour notre belle région! »

Sébastien Blais, président de Domaine Option nature

Faits saillants :

Le projet consiste notamment :

à aménager 75 nouveaux sites de camping offrant 3 services;



à aménager un sentier de patinage de 1,3 kilomètre sur le bassin, agrémenté d'un environnement avec son, lumière et cascade d'eau;



à acquérir des vélos à pneus surdimensionnés et des trottinettes des neiges;



à améliorer l'expérience client pour les motoneigistes et les quadistes grâce à l'ajout de spas extérieurs.

Le Programme de soutien aux stratégies de développement touristique a pour objectifs :

de favoriser le développement d'une offre touristique originale, complémentaire et respectueuse du développement durable;



de stimuler l'économie des régions par la création d'emplois, l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques.

Le volet Appui à la Stratégie de mise en valeur du tourisme de nature et d'aventure vise à consolider la position du Québec comme destination de choix reconnue pour ses grands espaces et son offre multiactivité.

Lien connexe :

Pour connaître l'ensemble des mesures mises en place pour soutenir l'industrie touristique, visitez Québec.ca.

